Rainer Gottwald bei Promi Big Brother 2022: Globetrotter mit Kampfsport-Passion

Ex-Kickbox-Meister und Boxmanager Rainer Gottwald nimmt am Promi Big Brother 2022 teil. Wir stellen den Weltenbummler vor, für den Sport eine Passion ist.

Das TV-Menü ist angerichtet: Bei Sat.1 läuft die Übertragung der "Promi Big Brother-Jubiläumsstaffel. Die Show wurde im Jahr 2013 aus dem britischen TV adaptiert und wird dieses Jahr zum zehnten Mal stattfinden. Im Vergleich zu bisher läuft die neue Staffel im Winter und nicht im Sommer. Was sich jedoch nicht geändert hat: Es gibt täglich Sendetermine von "Promi Big Brother" 2022. Auch in Sachen Moderation bleibt alles gleich, denn erneut führen Jochen Schropp und Marlene Lufen als Moderatoren bei "Promi Big Brother" durch die Sendung.

Einer der Kandidaten ist Rainer Gottwald. Und der hat das Zeug dazu, als "Leitwolf" zu fungieren und den Mitkandidaten als Schulter zum Anlehnen zu dienen. Der 56-Jährige ist passionierter Kampfsport-Fan, im Jahr 1986 wurde er sogar Deutscher Meister im Kickboxen. Eine Verletzung zwang ihn jedoch zum Aufhören.

Nach dem Ende seiner aktiven sportlichen Laufbahn hat der Baden-Württemberger einiges erlebt. Einen Großteil seiner Existenz verbrachte er im Ausland, ein bestimmter Tag stellte sein Leben jedoch auf den Kopf.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Rainer Gottwald: Geschiedener Kickbox-Meister wandert nach Thailand aus

Rainer Gottwald wurde am 31. Januar 1966 in Herbolzheim, rund 30 Kilometer nördlich von Freiburg (Baden-Württemberg) geboren. Aufgewachsen ist er dem Vernehmen nach in Slowenien. Im Teenager-Alter entwickelte er eine Leidenschaft für Kampfsport und begann 1980 mit Taekwondo-Training. Später wechselte er die Sportart und betrieb Kickboxen - exzessiv und erfolgreich: Denn 1986 durfte er sich über den deutschen Meistertitel im Kickboxen freuen.

Beruflich vollzog er in jener Zeit eine Ausbildung zum Kampfschwimmer bei der deutschen Marine. Ein Unfall zwang Gottwald dann jedoch zum Umplanen: Eine Knieverletzung sorgte für ein abruptes Ende der Kampfsportkarriere. Danach eröffnete der geborene Wassermann ein eigenes Boxstudio in einer baden-württembergischen Kleinstadt, ehe es ins Ausland ging:

Nach der Scheidung seiner Ehe zog es Rainer Gottwald in den Neunziger-Jahren in die Ferne: Er wanderte nach Thailand aus und betrieb dort einige Jahre mehrere Wassersport-Zentren. Dann sollte eine schwere Naturkatastrophe sein Leben auf den Kopf stellen:

Lesen Sie dazu auch

Rainer Gottwald: Schicksalsschlag Tsunami 2004 hautnah miterlebt

Das große Erdbeben im Indischen Ozean 2004, war für ihn selbst ein Schicksalsschlag: Bei der Flutwelle verlor Gottwald mehrere Freunde, drei seiner Sportzentren waren zerstört und damit ein großer Teil seiner beruflichen Existenz.

Eine wichtige Prämisse für Gottwald, der einst bei Günther Jauch über die verheerende Tsunami-Katastrophe berichtete: "Der Sport hat mir unheimlich viel gebracht, ich habe gelernt, teamfähig zu sein, anderen zu helfen und für die eigene Gesundheit etwas zu tun. Nach insgesamt 15 Jahren verließ Gottwald im Jahr 2010 schließlich Thailand, lebte danach noch kurz im Iran und in Libyen.

Der Spiegel schrieb über den "platinblonden Hünen", dass Gottwald im Auftrag des IOC auch in Lybien wohnte und dort zu den Vertrauten des mittlerweile verstorbenen Staatschefs Muhamar Gaddafi gehörte. "Als 2011 Nato-Flugzeuge Tripolis bombardierten, zog Gottwald nach Deutschland zurück", lässt der Bericht wissen.

Kampfsport ist seine Leidenschaft: Teamplay für Gottwald besonders wichtig

In Deutschland betätigte er sich im Jahr 2010 erstmals als Promoter und Manager im Bereich Boxen, gründete mit dem mittlerweile verstorbenen Jürgen Lutz (Entdecker von Regina Halmich) eine Agentur. Zwei-Meter-Mann Gottwald arbeitete mit Halmich selbst zusammen, entdeckte zudem die Talente Vincent Feigenbutz und Leon Bauer - Letzterer wird nach mehrjähriger Pause wieder von Gottwald ("Fächer Sportmanagement GmbH") betreut.

Heute ist der umtriebige Globetrotter, der oftmals mit markanter Sonnenbrille auftritt, wieder verheiratet, mit Chariya Gottwald. Er ist Vater von zwei Töchtern und einem Sohn.

Durch seine Auslandsaufenthalte blickt Rainer Gottwald " Promi Big Brother" lässig entgegen, wie Sat.1 schildert: "Ich hoffe, dass meine Mitbewohner so teamfähig sind, wie ich." Über sein Aufeinandertreffen mit den anderen "Promi Big Brother"-Kandidaten sagt er: "Ich bin teamfähig, Streitschlichter und habe es gerne ordentlich. Ähnlich wie im Sport für meine Athleten werde ich auch für meine Mitbewohner zum Aussprechen da sein."

Der Weltenbummler und Tausendsassa dürfte im TV-Container also einiges zu berichten haben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Rainer Gottwald: Steckbrief