"Rate My Date": Sendetermine, Übertragung, Kandidaten und alle Infos

"Rate My Date": Neue Show mit dem Dating-Experten Ralf Schmitz - hier kommt alles Wichtige zu den Sendeterminen, den Kandidaten, zur Übertragung im TV oder Stream, zur Wiederholung und zum Moderator Ralf Schmitz.

Sat.1 bringt mit "Rate My Date" eine Dating-Show der etwas anderen Art. Zunächst ist alles wie üblich: In acht Auswahlrunden entscheidet ein Single, welche oder welche der zehn Kandidatinnen oder Kandidaten sein Date sein soll. Aber dann kommt's: Den Ort der Tat und das ganze Drum & Dran bestimmen Familie und Freunde. Und da ist dann alles Mögliche in der Wundertüte - die Spanne reicht vom Eis am Stiel an der Tanke über einen Wellness-Ausflug bis zu einem Traumurlaub in südlichen Gefilden.

Sendetermine von "Rate My Date": Wann läuft die Show?

Der Sender hat den Start von "Rate my Date" für Montag, 24. April 2023, angekündigt. Die Show lauft linear auf Sat.1 und als Stream bei Joyn. Die Zuschauer werden zur besten Sendezeit an die Monitore gebeten: Primetime, 20.15 Uhr.

Aktuell hat sich Sat.1 noch nicht zur endgültigen Zahl der Folgen geäußert. Nummer 1 bis 3 sind aber bereits fest im Programm verplant:

Folge 1: Montag, 24. April 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: Montag, 1. Mai 2023, 20.15 Uhr

Folge 3: Montag, 8. Mai 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: Montag, 15. Mai 2023, 20.15 Uhr

"Rate My Date": Kandidaten und sonstige Protagonisten

Diese Damen und Herren hat Sat.1 als Teilnehmer von Folge 1 angekündigt:

Single: Koch Alex (27, Mannheim) sieht sich selbst als Gentleman, indes: "Die Frau muss schon auch von sich was geben. Ich lade sie gerne auf das erste Date ein, aber sie sollte wenigstens antäuschen, den Geldbeutel zu zücken. Einfach antäuschen", sagt er.

Family & Friends: Alex' Mutter Mandy (48), seine Freunde Florian (42), Christian (32), Miguel (24), Mert (27) und John (30).

Und hier die Date-Anwärterinnen:

Larissa (24, Vertrieblerin, Rüsselsheim )

) Cherry (33, Pyrotechnikerin, Berlin)

(33, Pyrotechnikerin, Berlin) Elvira (35, Spielhallenaufsicht & Sängerin, Dortmund )

) Hannah (24, Praktikantin, Düsseldorf )

) Jana Isabell (28, Bürokauffrau, Herne )

(28, Bürokauffrau, ) Janice (25, VWL-Studentin, Köln )

) Leyla (25, Biomedizin-Studentin, Siegen)

Lina (25, Projektmanagerin, Osnabrück )

) Madlen (22, Jura-Studentin, Regensburg)

Melanie (21, Kindheitspädagogik-Studentin, Dortmund )

Alex hat also die Qual der Wahl: Für welche der zehn Date-Anwärterinnen soll er sich entscheiden? Seiner Mutter Mandy ist völlig klar, welche Kandidatin am besten zu ihrem Sohn passt. Aber liegt sie auch richtig? Treffen sie und Alex' Freunde mit ihrer Verteilung der Date-Koffer wirklich ins Schwarze?

Dies sind die Date-Optionen der ersten Ausgabe

Sat.1 war so freundlich, uns den Inhalt der zehn Koffer und auch den jeweiligen Wert zu verraten:

Seychellen (25.000 Euro)

(25.000 Euro) Kreuzfahrt (10.000 Euro)

Paris (5.000 Euro)

(5.000 Euro) Wellness in Tirol (1.000 Euro)

(1.000 Euro) Tropical Islands (500 Euro)

Candle-Light-Dinner (250 Euro)

Alpaka-Wanderung (100 Euro)

Kino (50 Euro)

(50 Euro) Fotoautomat (10 Euro)

Eis an der Tanke (1 Euro)

Wer ist "Rate My Date"-Moderator Ralf Schmitz?

Name Ralf Schmitz Beruf Comedian, Moderator, Schauspieler, Autor Geburtstag 03. November 1974 Sternzeichen Skorpion Geburtsort Leverkusen / Nordrhein-Westfalen Staatsangehörigkeit deutsch Größe 168 cm Haarfarbe dunkelblond

Ralf Schmitz ist den Zuschauern durch zahlreiche Auftritte im Fernsehen bekannt - das ging 2003 mit einem Gastauftritt in "Genial daneben" los und hörte 2022 mit seiner Funktion als Gastjuror bei "The Masked Singer" noch lange nicht auf - "Rate My Date" beweist es. Datingformat-Erfahrung konnte Schmitz berieits bei "Take me out" (RTL) sammeln.

Im Interview für Sat.1 sagt der Moderator: "Das Besondere an 'Rate my Date' ist, dass die Liebe immer gewinnt. Der Single wählt in jedem Fall sein tollstes Date. Aber nur, wenn Mama der gleichen Meinung ist, klappt es auch mit der gemeinsamen Traumreise."

Übertragung von "Rate My Date" im TV und Stream

Sie können "Rate My Date" ganz normal zur angegebenen Sendezeit im linearen TV-Programm von Sat.1 verfolgen. Zeitgleich läuft die Show beim Streaming-AnbieterJoyn.

"Rate My Date" in der Wiederholung sehen

Wenn Sie just zur besten Sendezeit etwas anderes oder gar Besseres vorhaben, sind Sie ebenfalls bei Joyn in guten Händen. Der Basisdienst wird völlig kostenlos angeboten, dazu muss man sich lediglich registrieren. Falls Sie das eine oder andere Extra wünschen, sollten Sie die Premium-Version Joyn Plus abonnieren, die kann man sieben Tage gratis testen. Für anschließend 6,99 Euro im Monat bietet dieser Dienst nach eigener Aussage "mehr Serien und Shows bereits vor TV-Ausstrahlung, mehr Live TV mit sechs Pay TV Sendern" in HD-Qualität - ohne Werbung (Stand: 19. April 2023). Aktuelle und weiterführende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters. Natürlich gibt es auch eine Wiederholung von "Rate My Date". Die finden Sie noch eine ganze Weile ebenfalls bei Joyn. Zusätzlich sind für die ersten drei Folgen auch noch Wiederholungen im Free-TV geplant: