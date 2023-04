"Raue – Der Restaurantretter" heute: Start, Sendetermine und Sendezeit

"Raue – Der Restaurantretter" läuft ab April im TV. Sternekoch Tim Raue greift entmutigten Restaurantbesitzern unter die Arme. Alle Infos zu Start, Sendetermine und Sendezeit haben wir hier für Sie.

Spitzenkoch Tim Raue hat nur ein Ziel: So viele Restaurants wie möglich vor dem Untergang bewahren. Nicht erst seit der Pandemie ist die Gastronomie ein raues Pflaster. Inzwischen kämpfen viele Lokale ums Überleben – jedes fünfte Restaurant in Deutschland steht kurz vor der Insolvenz.

Entweder fehlt es an Personal oder am notwendigen Know-How. Gut, dass der Profi weiß, wie man das Problem am Schopfe packt. Durch Undercover-Probeessen kann er einschätzen, wie es um das Essen bestellt ist. Aber schafft er es, dass die Gastronomen ihre Passion wiederentdecken?

Start von "Raue – Der Restaurantretter" heute: Wann geht es los?

Spitzenkoch Tim Raue geht auf Rettungsmission - sein Ziel: Restaurantbesitzern helfen, ihren Traum vom überfüllten Lokal wahrwerden zu lassen. Disziplin, Ehrgeiz und das nötige Wissen stehen dabei ganz auf der Zutatenliste für ein erfolgreiches Restaurant. Ab heute, Dienstag dem 11. April laufen drei neue Folgen von "Raue – Der Restaurantretter" auf RTL. Los geht es um 20.15 Uhr.

"Raue – Der Restaurantretter" heute: Sendetermine & Sendezeit

Die Übertragung von "Raue - Der Restaurantretter" übernimmt RTL. Ab dem 11. April kommt jede Woche eine neue Episode heraus. Das sind die Sendetermine und Uhrzeiten der drei Folgen im Überblick:

Folge 1 am Dienstag, dem 11. April 2023, 20.15 Uhr: "Stadiongaststätte" in Hülben

Folge 2 am Dienstag, dem 18. April 2023, 20.15 Uhr: "Genussküche" in Vallendar

Folge 3 am Dienstag, dem 25. April 2023, 20.15 Uhr: "Brikz" in Berlin

Als Restaurantretter geht Raue gemeinsam mit seiner Frau und Geschäftspartnerin Katharina auf Entdeckertour: Während er überwiegend die Arbeit in der Küche unter die Lupe nimmt, unterstützt seine Frau die Restaurantbesitzer beim Marketing und der Präsentation des Lokals.

Der "Stadiongaststätte" in Hülben auf der Schwäbischen Alb fehlen die Gäste: Nach dem Training kommen die Fußballer nicht mehr zum Essen vorbei. Wie können die Besitzer den Verein wieder ins Restaurant locken? Die "Genussküche" in Vallendar sitzt auf einem einzigen Schuldenberg. Und das, obwohl eine der besten Privatunis Deutschlands in der Stadt ihren Sitz hat. Kommen die Gastronominnen wieder aus den Schulden heraus? Das Restaurant "Brikz" in Berlin-Charlottenburg will den Michelin-Stern - bisher jedoch ohne Erfolg. Nicht nur geschmacklich muss alles passen, sondern auch das Auge isst mit und das Ambiente muss stimmen. Ob es das Restaurant tatsächlich zum Stern bringt?

Tim Raue: Wer ist der Spitzenkoch und Restaurantretter?

Tim Raue gehört zu den bekanntesten Köchen Deutschlands und seine Küche erfreut sich auch international großer Beliebtheit. Laut der Biografie auf seiner Website hat sich der Berliner mit seinem Restaurant "Tim Raue" einen Lebenstraum erfüllt. Gleich zwei "Michelin"-Sterne und 19,5 "Gault&Millau"-Punkte hat das Lokal. Außerdem wurde es vom "Feinschmecker" mit dem Titel "Restaurant des Jahres 2019" ausgezeichnet und belegt bereits seit 2016 einen festen Platz auf der Liste "The World’s 50 Best Restaurants". Als Unternehmer wurde er von "Gault&Millau" zum "Restaurateur des Jahres 2014" gekürt und er arbeitet außerdem als kulinarischer Berater in der "Brasserie Colette" in München, Konstanz und Berlin sowie in der "Villa Kellermann" in Potsdam.

Dass Raue auf RTL zu sehen ist, ist für ihn nichts Neues, denn der 49-Jährige hatte schon viele Auftritte im Fernsehen. In der Netflix-Serie "Chef’s Table" hatte er bereits seine eigene Folge und er ist auf MagentaTV in seiner Serie "Herr Raue reist! So schmeckt die Welt" auf der ganzen Welt unterwegs. Auf Vox ist Raue regelmäßig bei "Kitchen Impossible" dabei und sitzt in der Sat.1-Show "The Taste" am Jury-Pult.