"Raue - Der Restaurantretter": Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Bei "Raue - Der Restaurantretter" geht der Sternekoch Tim Raue ab April auf Rettungsmission. Hier finden Sie alle Infos zu Übertragung und Wiederholung im TV und Stream.

Tim Raue, der nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt bekannte Spitzenkoch, ist seit dem 11. April im TV zu sehen. Laut der Biografie auf seiner Website hat sich der 49-jährige Berliner mit der Eröffnung seines Restaurants bereits einen großen Lebenstraum erfüllt. Das Zwei-Sterne-Restaurant "Tim Raue" in Berlin-Kreuzberg überzeugt mit amerikanischer und asiatischer Küche.

Jetzt geht Raue mit der Sendung "Raue – Der Restaurantretter" ins TV. In der Sendung geht es darum, Restaurantbesitzern zu neuem Erfolg zu verhelfen. Die vergangene Zeit war nicht leicht für die Gastronomie - die Pandemie, Personalmangel oder einfach ein unglückliches Händchen treiben bereits jedes fünfte Restaurant in Deutschland kurz vor die Insolvenz. Tim Raue soll in der neuen Sendung nun Abhilfe schaffen. Wann und wo die Übertragung im TV und Stream zu sehen ist und, ob es eine Wiederholung gibt, erfahren Sie hier.

"Raue – Der Restaurantretter": Übertragung heute im TV und Stream

Seit dem 11. April 2023 sind drei Folgen von "Raue – Der Restaurantretter" immer dienstags zu sehen. Die Übertragung im TV gibt es auf dem Privatsender RTL. Parallel zu den Sendeterminen von "Raue - der Restaurantretter" im TV ist die Sendung im kostenlosen Livestream auf RTL+ verfügbar.

Gibt es eine Wiederholung von "Raue – Der Restaurantretter"?

Die Sendung "Raue – Der Restaurantretter" steht nach der Ausstrahlung auf RTL+ auf Abruf zur Verfügung. Für den Abruf älterer Formate sowie für den Live-Stream benötigen Sie jedoch ein Abo bei dem Streaming-Dienst, das monatlich mindestens 6,99 Euro kostet.

Worum geht es bei "Raue – Der Restaurantretter"?

In der Sendung kämpft Tim Raue gemeinsam mit seiner Frau Katherina für das Überleben der Gastronomen. Dabei geht es nicht nur um gute Küche, sondern auch um das richtige Ambiente.

In der ersten Folge geht es um die "Stadiongaststätte" in Hülben auf der Schwäbischen Alb. Das Lokal hat kaum noch Besucher und auch der eigene Fußballverein kommt nicht mehr. Die Besitzer wollen unbedingt wieder viele Gäste bewirten, doch sie sind ratlos – wie schaffen sie es, wieder zu einem gut besuchten Lokal zu werden?

In Folge 2 haben die beiden Restaurant-Leiterinnen der "Genussküche" in Vallendar Schulden über Schulden – immer tiefer gerieten sie in Not. Dabei hat das Restaurant viel Potenzial in einer Stadt, in der eine der besten Privatunis Deutschlands ihren Sitz hat. Es geht um die Existenz: Wann schreibt das Restaurant wieder schwarze Zahlen?

Das "Brikz" in Berlin-Charlottenburg hat ein ganz besonderes Ziel: Es will einen Michelin-Stern bekommen. Bisher hat das Lokal nur wenig Erfolg, doch Raue sieht, was der Küche fehlt. Doch nicht nur die Gerichte müssen makellos sein, auch das Restaurant selbst muss zur Wohlfühloase werden. Schafft es das Team am Ende, dem Traum vom Michelin-Stern etwas näher zu kommen?