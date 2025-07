Real Madrid – BVB live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Spiel im Viertelfinale der FIFA Klub WM?

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 bringt eine historische Neuerung: Erstmals nehmen 32 Teams teil, und das Turnier findet künftig alle vier statt jedes Jahr statt – ganz nach dem Vorbild der regulären WM. Vom 14. Juni bis 13. Juli 2025 treffen in den USA Spitzenklubs aus aller Welt aufeinander.

Das Turnier startete mit acht Gruppen à vier Mannschaften. Die jeweils zwei besten Teams qualifizierten sich für die K.-o.-Phase, die seit dem Achtelfinale im klassischen Ausscheidungsmodus gespielt wird. Das große Finale steigt am 13. Juli im MetLife Stadium in New Jersey.

Mit dabei sind auch Weltklasse-Klubs wie der FC Bayern München und Borussia Dortmund, die Deutschland auf internationaler Bühne vertreten. Ziel der neuen Struktur ist eine breitere globale Beteiligung – doch nicht alle begrüßen die Reform. Spieler wie Alisson Becker (Liverpool) und Rodri (Manchester City) äußerten laut BBC Kritik an der steigenden Belastung durch den übervollen Spielplan. Ihre Stimmen spiegeln eine zentrale Diskussion im heutigen Profifußball wider: Wie lässt sich sportlicher Anspruch mit der physischen und mentalen Gesundheit der Athleten in Einklang bringen?

Im Viertelfinale trifft Borussia Dortmund auf Real Madrid – ein echtes Top-Duell, das Fußballfans weltweit elektrisiert. Beide Teams sind bislang ungeschlagen durch das Turnier gekommen: Dortmund holte sieben Punkte in der Gruppenphase und setzte sich im Achtelfinale mit 2:1 gegen CF Monterrey durch, wobei besonders Serhou Guirassy mit einem Doppelpack glänzte. Real Madrid sicherte sich ebenfalls sieben Punkte in der Vorrunde und zeigte im Achtelfinale gegen Juventus eine konzentrierte, wenn auch wenig spektakuläre Leistung beim 1:0-Sieg.

Personell muss der BVB auf den gelbgesperrten Jobe Bellingham verzichten, während Real mit einem frisch ins Turnier gestarteten Kylian Mbappé nun noch mehr Offensivgefahr ausstrahlt. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Spaniern – nicht zuletzt wegen ihrer individuellen Qualität und K.o.-Routine. Doch Dortmund könnte von seiner Außenseiterposition profitieren: Wenn die Mannschaft an ihre starke erste Halbzeit gegen Monterrey anknüpft und defensiv stabil bleibt, ist eine Überraschung nicht ausgeschlossen. Wir liefern Ihnen hier die Details zum Spiel und zur Übertragung.

Real Madrid gegen BVB: Wann ist Anstoß in der FIFA Klub WM?

Die Partie wird laut Spielplan der FIFA Klub-WM am Samstag, dem 5. Juli 2025, ausgetragen. Live-Fans haben trotz des Schauplatzes auf der anderen Seite des Atlantiks eine fast noch sozial verträgliche Anstoßzeit: 22 Uhr.

Das MetLife Stadium befindet sich in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey und ist Teil des Meadowlands Sports Complex. Es ist im Besitz der beiden NFL-Teams New York Giants und New York Jets, die das Stadion auch gemeinsam betreiben. Die Arena bietet Platz für 82.500 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Real Madrid – Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream: Übertragung der FIFA Klub WM

Die Übertragung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ist äußerst anwenderfreundlich. DAZN zeigt sämtliche 63 Spiele live und vollständig für umme – eine kostenlose Registrierung reicht aus, um die Matches mitzuerleben.

Für deutsche Fußballfans stehen zusätzliche Übertragungswege bereit: Spiele mit deutscher Beteiligung – wie das mit Spannung erwartete Duell zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid – werden im Free-TV auf Sat.1 ausgestrahlt und sind zusätzlich kostenlos via Joyn und ran.de abrufbar. ProSiebenSat.1 Media erweitert das Angebot mit frei empfangbaren Highlight-Partien: Durch erworbene Sublizenzen wird in jeder K.o.-Runde ein ausgewähltes Spiel sowie das Finale am 13. Juli 2025 live und kostenfrei übertragen.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie Real Madrid vs. BVB im Überblick:

Spiel : Real Madrid gegen Borussia Dortmund, Viertelfinale

Datum : Samstag, 5. Juli 2025

Uhrzeit : Anpfiff um 22 Uhr

Ort : MetLife Stadium, East Rutherford (New Jersey, USA)

Übertragung im Free-TV : Sat. 1 , DAZN

Übertragung im kostenlosen Live-Stream : Joyn , ran.de

Real Madrid vs. Dortmund in der FIFA Klub WM: Bilanz der Teams

Laut fussballdaten.de sind die beiden Giganten bisher 16 Mal aufeinander losgegangen. Dabei hatten die Madrilenen satte achtmal die Nase vorn, die Borussen gingen dreimal als Sieger vom Platz. Unentschieden demnach: fünf. Das Torverhältnis spricht ebenfalls für die Spanier: 31:21.