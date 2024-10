Rekordgage bei Promi Big Brother 2024: Diese Kandidatin räumt richtig ab

„Promi Big Brother“ ist für viele Berühmtheiten eine ziemliche Herausforderung: Über 100 Tage entgeht keine ihrer Bewegungen den unzähligen Kameras, die 24 Stunden am Tag auf sie gerichtet sind. Sie leben miteinander auf engstem Raum, treten in Challenges an, nominieren sich gegenseitig und bangen, ob das Publikum für sie votet und so entscheidet, sie im Container bleiben zu lassen. Am Ende wartet ein Preisgeld von 100.000 Euro auf die Gewinnerin oder den Gewinner. Aber das ist nicht die einzige finanzielle Entschädigung für die Tortur im „TV-Knast“. Die prominenten Teilnehmenden bekommen auch eine Gage. Wer bei der neuen Staffel eine Rekordgage bekommt und warum, erfahren Sie hier.

Übrigens: Alles zu den Sendezeiten und -terminen, Kandidatinnen und Kandidaten der 12. Staffel von „Promi Big Brother" und dazu, wer schon rausgeflogen ist, finden Sie schnell auf einen Blick.

Promi Big Brother 2024: Wer bekommt das meiste Geld?

Laut der Aussage der Bild-Zeitung erhält wohl eine Kandidatin 2024 eine besonders hohe Gage: Laut dem Boulevardblatt soll Elena Miras eine Gage von 100.000 Euro erhalten. Angeblich sei der 32-Jährigen die besonders hohe Summe angeboten worden, damit sie zur gleichen Zeit wie ihr Ex in den „Big Brother“-Container einzieht, was Konfliktpotenzial für die Show birgt: „Während Mike und Leyla nach BILD-Informationen rund 80.000 Euro pro Nase einsacken, packte man bei Elena, die mit Mike Tochter Aylen (6) hat, als finanziellen Anreiz direkt noch was drauf“, schreibt bild.de. Offizielle Zahlen dazu veröffentlicht der Sender Sat1 nicht, wird in einem Statement an die Bild-Zeitung betont: „Verträge werden zwischen den Parteien geschlossen, für die sie bestimmt sind. Zu deren Inhalten äußern wir uns grundsätzlich gegenüber Dritten nicht.“

Elena Miras ist Influencerin und Reality-Star. Die 32-Jährige startete ihre TV-Karriere 2017 als Cast-Mitglieder der RTL-Dating-Show „Love Island“ und hatte damit dort ihr Fernseh-Debüt. Dort lernte sie auch ihren ehemaligen Partner Mike Heiter kennen. Zwei Jahre danach kommt ihre gemeinsame Tochter Aylen zur Welt, schreibt Sat.1. 2019 gehen die beiden zusammen ins „Sommerhaus der Stars“ und gewinnen trotz Zoff. Wieder ein Jahr später kommt es zur Trennung. Miras baut danach ihre eigene Karriere weiter aus und nimmt an Formaten wie „Promis unter Palmen“ und „Kampf der Realitystars“ teil. In der 12. Staffel von „Promi Big Brother“ sehen sich die beiden wieder und schon ist Ärger vorprogrammiert. Auch mit Heiters neuer Partnerin Leyla Lahouar gerät Miras in der Sendung aneinander.

