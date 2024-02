"Roadtrip Amerika", Staffel 2: Übertragung, Sendetermine und alle Infos

Die Spitzenköche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş machen sich zum zweiten Mal auf die Reise nach Amerika. Alle Infos zu "Roadtrip Amerika" lesen Sie hier.

Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş verschlägt es wieder nach Amerika. Was haben die drei Männer gemeinsam? Sie alle sind Spitzenköche und begeben sich zum zweiten Mal auf einen Buddy-Trip durch die USA. In einem kleinen Wohnmobil sind sie rund 4.500 Meilen quer durch das Land unterwegs und erleben gemeinsam Abenteuer. Für Frank Rosin ist "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" ein richtiger Kumpeltrip. Neben Abenteuern, gutem Essen und Natur, kann es aber auch mal zu Reibereien kommen.

Wie sehen die Sendetermine aus? Wo wird der Roadtrip übertragen und wer genau sind die Spitzenköche? Alle Infos zur zweiten Staffel von "Roadtrip America" lesen Sie hier.

"Roadtrip Amerika", Staffel 2: Die Sendetermine

Die drei Sterneköche begeben sich auf die Reise von Westen nach Osten, von Kalifornien über Arizona, Nevada und Texas bis nach Florida. Los ging es mit "Roadtrip Amerika" am Donnerstag, dem 1. Februar 2024 zur Prime Time um 20.15 Uhr. Von da an gibt es wöchentlich eine neue Folge.

Folge 1: 1. Februar 2024, 20.15 Uhr, KabelEins

Folge 2: 8. Februar 2024, 20.15 Uhr, KabelEins

8. Februar 2024, 20.15 Uhr, Folge 3: 15. Februar 2024, 20.15 Uhr, KabelEins

Folge 4: 22. Februar 2024, 20.15 Uhr, KabelEins

"Roadtrip Amerika", Staffel 2: Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Übertragen wird die zweite Staffel "Roadtrip Amerika" genau wie die erste Staffel auf KabelEins. Neben der Übertragung im linearen TV-Programm kann man die Folgen auch nach der TV-Ausstrahlung in der Sat.1-Mediathek oder auf Joyn nachschauen. Eine offizielle Wiederholung der Folgen im TV ist aktuell nicht bekannt.

"Roadtrip Amerika", Staffel 2: Die Spitzenköche vorgestellt

Das Herz von "Roadtrip Amerika" sind die Spitzenköche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş. Frank Rosin hat zwei Michelin-Sterne und er ist einer der besten Köche Europas. Und auch einen persönlichen Bezug hat Frank Rosin zu Amerika. Nach seiner Kochlehre hat der heute 57-Jährige sechs Monate in Kalifornien verbracht. Für ihn ist "Roadtrip Amerika" eine "richtige Kumpelgeschichte". Man kennt den Koch allerdings auch aus anderen TV-Formaten. Auch bei "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf", "The Taste" und "The sweet Taste" ist er im Fernsehen zu sehen.

Frank Rosin ist Sternekoch und aus verschiedenen TV-Formaten bekannt. Foto: Caroline Seidel, dpa (Archivbild)

Der nächste im Bund ist Alexander Kumptner. Auch ihn kennt man von "The Taste" und "The sweet Taste". 2013 wurde er mit der zweiten Gault-Millau-Haube gekrönt. In der Gruppe bezeichnet er sich selbst als "Adrenalinbeauftragten": "Ich mach den Roadtrip definitiv, weil ich mit zwei Kumpels einfach eine geile Zeit haben möchte. Langweilig wird's bestimmt nicht."

Zwischen Frank Rosin und Ali Güngörmüş sieht sich Alexander Kumptner als "Adrenalinbeauftragten". Foto: Kabel Eins

Genau wie der Kollege Alexander Kumptner war auch Ali Güngörmüş bei SAT.1-Shows wie "Doppelt kocht besser" oder "Kühlschrank öffne dich" dabei. Bisher kennen sie sich als Kochrivalen, das wird sich auf dem Roadtrip sicher ändern. Ali ist der bisher einzige türkischstämmige Koch weltweit, dem ein Michelin-Stern verliehen wurde. Für den Spitzenkoch spielen Vielfalt, Aromen und Gewürze die kulinarische Hauptrolle. Er ist gespannt, was Amerika da für ihn zu bieten hat. Dafür verzichtet er sogar auf jede Menge Luxus: "Eigentlich bin ich überhaupt kein Camper-Typ. Es ist ein Abenteuer!"