Roland Kaiser bricht bei "Giovanni Zarrella Show" in Tränen aus: "Das haut einen um"

Zu seinem Jubiläum wurde Schlager-Star Roland Kaiser in der "Giovanni Zarrella Show" gefeiert. Dabei gab es eine Überraschung, die für einen besonders emotionalen Moment sorgte.

Schlagerstar Roland Kaiser steht nun schon seit einem halben Jahrhundert auf der Bühne. Das musste natürlich gefeiert werden. Das ZDF ehrte den 71-Jährigen daher mit einer Sonderausgabe der "Giovanni Zarrella Show", die den Namen "50 Jahre Roland Kaiser" trug. Zarrella führte durch die dreistündige Show, in der auch Schlager-Größen wie Kerstin Ott, Semino Rossi und Maite Kelly auftraten. Ein Moment war besonders emotional - und sorgte sogar für Tränen bei Roland Kaiser.

50 Jahre Roland Kaiser: Überraschender Auftritt sorgt für Tränen

Die Show war nicht nur gefüllt mit zahlreichen Auftritten und Duetten. Man nahm sich auch die Zeit, auf Roland Kaisers Karriere zurückzublicken. Mit 23 Jahren hatte Kaiser seinen ersten Fernsehauftritt. 1980 schaffte er es mit seinem Hit "Santa Maria" dann zum ersten Mal auf Platz 1 der Charts. Aber auch private Einblicke gewährt die Familie des Kaisers, die sich normalerweise aus der Öffentlichkeit hält.

"Ich habe etwas für dich, mit dem du nicht gerechnet hast", kündigt Giovanni Zarrella eine Überraschung für Kaiser an. Dieser fragt nur: "Was habt ihr gemacht?" In einem Überraschungsvideo treten Roland Kaisers vier Kinder auf - und plaudern aus dem Nähkästchen. So erzählen sie, Roland sei der "Quatsch-Opa" für die Enkelkinder und generell ein sehr humorvoller Mensch.

Emotional wird es dann, als die vier ihren Papa näher beschreiben. So sagt Sohn Jan: "Papa ist ein unfassbar liebevoller Mensch, mit dem ich ein ganz enges Verhältnis habe." Kaisers Ziel sei es gewesen, immer der beste Freund seiner Kinder zu sein. Und Kaisers ältester leiblicher Sohn Hendrik sagt: "Papa ist für mich Vorbild, wenn es um soziales Engagement geht und Toleranz anderen Mitmenschen gegenüber."

Tochter Annalena hat auch einiges von ihrem Vater mitgenommen, wie sie erzählt: "Ich habe von ihm den Kampfgeist. Sich als junge Frau durchzusetzen und ernst genommen zu werden, dabei hilft er mir schon viel." Tim ist nicht Kaisers leiblicher Sohn. Ehefrau Silvia brauchte ihn aus erster Ehe mit. Trotzdem sagt er heute über Roland Kaiser: "Er ist wie ein Vater für mich."

Bereits während das Video abgespielt wird, bekommt Roland feuchte Augen. Schließlich sagt er: "Das haut einen um." Nach einem Moment der Rührung, in dem Kaiser keine Worte herausbringt, zieht er ein Taschentuch heraus und wischt sich die Tränen ab. Vom Publikum gibt es Standing Ovations. Dann macht Zarrella weiter mit der Show.

Wo läuft die Giovanni Zarrella Show?

Die Sonderausgabe der Giovanni Zarrellla Show "50 Jahre Roland Kaiser" lief am Samstag, dem 24. Februar 2024, im ZDF. Wer sie verpasst hat, kann die gesamte Sendung online in der Mediathek des ZDF streamen.