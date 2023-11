"Promi Big Brother" 2023: Ron Bielecki im Porträt - vom Skandal-Streamer zum Abstinenzler?

Ron Bielecki ist als Kandidat bei "Promi Big Brother" 2023 dabei. Im Porträt stellen wir Ihnen den Influencer und seine bewegte Lebensgeschichte näher vor.

"Kein Luxus", betont Sat.1 in einer Pressemitteilung. 13 Kandidaten und Kandidatinnen in einem schlichten Container, kein Kontakt zur Außenwelt. Was kann das wohl sein? Bingo! Laut der vom Sender publizierten Liste der Sendetermine kann es sich praktisch nur um den Start von " Promi Big Brother" 2023 handeln, der Staffel Nr. 11. Die Übertragung im TV oder Stream samt 24 Stunden Livestream ist eine auch technisch höchst anspruchsvolle Angelegenheit, und der bisher alles andere als unumstrittene Influencer Ron Bielecki ist dabei. Begleiten Sie ihn gemeinsam mit uns bei seiner wundersamen Wandlung vom Saulus zum Paulus?

Ron Bielecki bei "Promi Big Brother" 2023: Wer ist dieser Container-Bewohner?

Ron Bilecki kann auf eine recht bewegte bisherige Lebensgeschichte zurückblicken. Hier zunächst mal die Eckdaten:

Name Ron Bielecki , auch ron b Bürgerlicher Name Ron Santo Bielecki Beruf Influencer , Sänger Geburtstag 24. August 1998 Alter 25 Jahre Sternzeichen Jungfrau Geburtsort Berlin Staatsangehörigkeit Deutschland , Polen Größe 178 cm Gewicht 70 kg Haarfarbe blond Augenfarbe blau Social Media Instagram

Der Deutsch-Pole Ron Bielecki ist in Berlin aufgewachsen. Weil er in der Schule laut Sat.1 wegen seines Gewichts gemobbt wurde, wandte er sich als Jugendlicher dem Krafttraining zu. Als Vorbilder dienten ihm dabei dabei diverse Fitness-Influencer auf YouTube - 2012 starte er dort seinen eigenen Kanal zu Themen wie Fitness, Workouts, Challenges und Lifting.

Später geriet Ron Bielecki vor allem durch seine Partyexzesse in die Schlagzeilen. Bielecki gilt - laut Sat.1 - als Erfinder des "Tornados". Das ist offenbar eine Technik, durch das Drehen der Bierflasche einen Wirbel zu erzeugen und auf diese Weise den Gerstensaft schneller auf Ex zu trinken. In die gleiche Kategorie fallen seine Wettsauf-, Feier- und Blödel-Videos, bei Bedarf auch mit Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold.

Ron Bielecki bei "Promi Big Brother" 2023: Ist er seit Oktober sober?

Mit dem "Sober October", einer ursprünglich australischen Initiative gegen den Alkoholmissbrauch, kehrte Bielecki 2022 zu seinen Fitness-Wurzeln zurück. Laut Sat.1 verzichtet er seitdem auf Alkohol und Zigaretten, achtet auf vernünftige Ernährung und konzentriert sich wieder mehr auf sein Fitnessprogramm - man sieht es ihm an, meint der Sender. "Promi Big Brother" ist das erste Reality-Format, an dem der Influencer teilnimmt.

In seinem Interview mit Sat.1 gab es unter anderem diese Fragen und Antworten:

Was bringst Du für die neue Staffel "Promi Big Brother" mit?

Mich selbst. Und Authentizität.

Was hast Du Dir für Deine Zeit bei "Promi Big Brother" vorgenommen?

Gut auszusehen und mir gar keinen Stress zu machen.

Was erwartest Du Dir von Deiner Zeit bei "Promi Big Brother"?

Dass meine Community vollkommen hinter mir steht.

Es ging bei "Promi Big Brother" schon in den Keller, in die Kanalisation oder ins Weltall. Wie stellst Du Dir das Haus in diesem Jahr vor? Was würdest Du Dir wünschen und was wäre Dein Alptraum?

Eine Baustelle.

Lieber Luxus oder lieber in einem Bereich mit Verzicht?

Ich kann beides. Aber besser da, wo die hübscheren Frauen sind.