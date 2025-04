„Ronja Räubertochter“ Staffel 2 im Ersten: Sendetermine, Handlung, Besetzung und alle Infos

Die erste Staffel von „Ronja Räubertochter“ lief an Weihnachten 2024 im Fernsehen. In sechs neuen Episoden setzen Ronja und Birk ihre Abenteuer fort, die ihre Freundschaft und ihren Mut herausfordern. Die Handlung nimmt die Konflikte ihrer Väter und die Strategien ihrer gefährlichsten Feindin ins Visier, wobei Hans Rosenfeldt eigene Ideen in die Romanvorlage von Astrid Lindgren einfließen lässt.

Christopher Wagelin kehrt als Räuberhauptmann zurück, während Krista Kosonen erneut die Rolle von Ronjas Mutter übernimmt. Pontus Klänge übernahm die Regie für die zweite Staffel. Wir liefern die Details zu Sendeterminen, Handlung und Übertragung.

„Ronja Räubertochter“: Die Sendetermine von Staffel 2

Folge 1 – Der Aufbruch: Ostersonntag, 20. April 2025, um 17.15 Uhr

Mattis will die rivalisierende Borka-Bande loswerden. Ronja wird in den Wald gelockt, wo Soldaten versuchen, sie zu entführen, um Mattis in ihre Gewalt zu bekommen.

Folge 2 – Geiselaustausch: Ostersonntag, 20. April 2025, um 17.55 Uhr

Ronja und Birk kehren zu ihren Clans zurück, doch die Konflikte eskalieren. Verstoßen von Mattis, trifft Ronja Birk im Wald, und sie schmieden einen Plan gegen die Rivalen.

Folge 3 – Die Höhle: Ostersonntag, 20. April 2025, um 18.35 Uhr

Ronja und Birk fliehen vor Wilddruden. Statt in ihre alten Lager zurückzukehren, suchen sie Zuflucht in einer verlassenen Bärenhöhle und genießen ihre neu gewonnene Freiheit.

Folge 4 – Der Hinterhalt: Ostermontag, 21. April 2025, um 17.50 Uhr

Ronja und Birk zähmen Pferde, während Smavis die Räuber jagt. Ein Köder lockt beide Banden in den Wald, wo Mattis und Borka aufeinandertreffen.

Folge 5 – Die Lawine: Ostermontag, 21. April 2025, um 18.30 Uhr

Lovis macht sich auf, Mattis aus Smavis‘ Gefangenschaft zu befreien. Anschließend versucht sie, Ronja zur Rückkehr zu bewegen, was Konflikte mit Birk auslöst.

Folge 6 – Die Bande: Ostermontag, 21. April 2025, um 19:15 Uhr

Die Burg der Mattis-Bande wird belagert. Mattis und Borka müssen sich verbünden, um zu überleben, während Ronja in Gefahr gerät.

Handlung von „Ronja Räubertochter“: Worum geht es in Staffel 2?

„Ronja Räubertochter“, basierend auf Astrid Lindgrens klassischem Kinderbuch, erzählt die Geschichte von Ronja und ihrer Reise in einer Welt voller Konflikte und Abenteuer. Die Rivalität zwischen zwei Räuberbanden, angeführt von Mattis und Borka, bildet den Kern der Serie. Im Mittelpunkt steht Ronjas Entwicklung, die durch die Konflikte ihres Vaters und die Begegnung mit neuen Herausforderungen geprägt wird.

Als Ronja und Birk den Clans ihrer Familien entwachsen, finden sie Zuflucht in der Freiheit der Wälder. Während sie sich gegen gefährliche Feinde wie Wilddruden und die Kriegerin Smavis behaupten, wachsen ihre Freundschaft und ihr gegenseitiger Mut. Ihre Suche nach einem eigenen Weg führt sie in eine verlassene Bärenhöhle und stellt ihre Überzeugungen auf die Probe.

Die Serie zeigt sowohl die Dynamik zwischen den Banden als auch den inneren Konflikt der Charaktere. Trotz der Spannungen zwischen Mattis und seiner Tochter steht auch der Zusammenhalt der Familien im Mittelpunkt, als sie sich gegen äußere Bedrohungen wie belagernde Soldaten und die hinterlistigen Pläne ihrer Gegner wehren müssen.

Übertragung der 2. Staffel von „Ronja Räubertochter“ im TV und Stream

Für die Anhänger des linearen Fernsehens ist die Sache völlig unkompliziert: Man braucht nur zur abgegebenen Sendezeit auf der Fernbedienung die Taste für das Erste zu drücken, und schon kann es losgehen.

Wer Ronjas Abenteuer gern zu einer beliebigen Zeit auf einem beliebigen Endgerät miterleben möchte, hat es allerdings auch nicht besonders schwer. Ihnen steht die Mediathek der ARD zu Diensten, und zwar in diesem Fall bereits ab dem 18. April 2024. Und auch noch eine ganze Weile nach Ostern.

Besetzung von „Ronja Räubertochter“: Schauspieler im Cast von Staffel 2

Die ARD hat die Namen dieser Schauspielerinnen und Schauspieler veröffentlicht:

Christopher Wagelin als Mattis

Krista Kosonen als Lovis

Kerstin Linden als Ronja

Johan Ulveson als Glatzen-Per

Sverrir Gudnason als Borka

Maria Nohra als Undis

Jack Bergenholtz Henriksson als Birk

Per Lasson als Sturkas

Björn Elgerd als Tjorm

John Alexander Eriksson als Knotas

Omid Khansari als Fjosok

Kim Kold als Labbas

Mattias Silvell als Joen

David Wiberg als Jutis

Nils Kärnekull als Lill-Klippen

Isa Aouifia als Turre

Linus Eklund Adolphson als Pelje

Lancelot Ncube als Tjegge

Logi Tulinius als Ulv

Joakim Nätterqvist als Björn

Fredrik Alfredsson als Dockas

Lukas Birger Larsson als Fröbjörn

Pernilla August als Valdir

Vera Vitali als Cappa

Agnes Rase als Smavis

Hinter der Kamera agierte dieses Team:

Regie : Pontus Klänge

Buch : Hans Rosenfeldt, basierend auf dem Kinderbuch von Astrid Lindgren

Kamera : Frida Wendel, FSF

Licht : Adam Halkiewicz, Tobias Henriksson, ICLS

Schnitt : Thomas Lagerman, SFK, Vickis Munck, SFK

Produzenten und Produzentinnen : Bonnie Skoog Feeney, Mattias Arehn

Executive Producers : Hanne Palmquist, Helena Åkerman, Sara Askelöf, Johan Palmberg, Magnus Coinberg, Kristina Börjeson, Hans Rosenfeldt

Redaktion: Ole Kampovski ( NDR ), Sebastian Lückel (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film)

„Ronja Räubertochter“ ist eine Produktion der Viaplay Series und Filmlance, in Koproduktion mit ARD Degeto, Viaplay, Film i Väst und AHIL Films für die ARD – gefördert von Nordisk Film & TV Fond.

„Ronja Räubertochter“, Staffel 2: Der Trailer

Die ARD hat einen Trailer zur 2. Staffel von „Ronja Räubertochter“ veröffentlicht. Hier ist er: