Rosenmontagszug in Köln 2024: Termin, Strecke und Live-Übertragung

Auch 2024 findet wieder der große Rosenmontagszug in Köln statt. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Strecke, Wagen und Live-Übertragung des Spektakels.

Der Kölner Rosenmontagszug ist der Höhepunkt der Karnevalssaison in der Hauptstadt der Jecken. Er ist zugleich der größte und der älteste der Rosenmontagszüge Deutschlands und zieht jedes Jahr Unmengen an Zuschauern an. Bis zu 1,5 Millionen Menschen nehmen im Durchschnitt an dem höchsten Feiertag der fünften Jahreszeit teil.

Bereits seit 1823 wird der von den Einheimischen liebevoll "Zoch" genannte Umzug veranstaltet. Zum 200-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr startete er zum allerersten Mal auf der rechten Rheinseite, zuvor wurde grundsätzlich immer im linksrheinischen Stadtgebiet begonnen. Allerdings ist nach dem Jubiläum auch schon wieder Schluss mit diesem Traditionsbruch, dieses Jahr findet der Rosenmontagszug wieder wie gewohnt auf der linken Seite des Flusses statt.

Auch 2024 sind wieder eine Vielzahl an Wagen unterwegs, die unter dem Motto "Wat e Theater - Wat e Jeckespill" gute Laune, bissige Satire oder beides zur Schau stellen. Darüber hinaus werden auch wieder jede Menge Süßigkeiten von den Wagen aus in die Menge geworfen, über die sich die Zuschauer freuen dürfen. Wo genau der Umzug vorbeikommt und auf welchen Sendern das Spektakel auch im TV und Stream verfolgt werden kann, erfahren Sie hier.

Termin vom Rosenmontagszug 2024 in Köln

Der Rosenmontagszug ist als Höhepunkt der Karnevalsaison vielen Jecken heilig. Seit Beginn der fünften Jahreszeit am 11. November 2023 fiebern viele dem Tag entgegen. Der Termin fällt in diesem Jahr auf den 12. Februar 2024. Dann ziehen insgesamt 12.000 Teilnehmer durch die Innenstadt Kölns und verteilen mehr als 300 Tonnen Süßigkeiten.

Rosenmontagszug 2024: Übertragung heute im TV und Stream

Wie bei anderen Karnevals-Veranstaltungen wie "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" oder "Die Stunksitzung" übernimmt auch hier wieder der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Übertragung sowohl im TV als auch im Stream. Im TV startet die Übertragung heute zunächst im WDR um 9.30 Uhr. Bis Nachmittags um 15 Uhr ist der Rosenmontagszug 2024 dort zu sehen. Von 14 bis 15.30 Uhr findet dann auch eine Übertragung in der ARD statt.

WRD : 9.30 - 15.00 Uhr

: 9.30 - 15.00 Uhr ARD : 14.00 - 15.30 Uhr

Beide Sender bieten auch eine Online-Übertragung an. Das WDR-Programm gibt es auch als Live-Stream, gleiches gilt für die ARD. In der ARD-Mediathek gibt es den Rosenmontagszug in Köln ebenfalls im Live-Stream zu sehen.

Wagen beim Rosenmontagszug 2024 in Köln

Vor dem eigentlichen Rosenmontagsumzug 2024 wurde noch nicht allzuviel über die am Umzug teilnehmenden Wagen preisgegeben. Bei diesen handelt es sich meist um Persiflagen, die die aktuelle Politik auf die Schippe nehmen. Auch in diesem Jahr bekommen dabei Spitzenpolitiker ihr Fett weg, wenn die Wagen unter dem Motto "Wat e Theater - Wat e Jeckespill" durch die Stadt fahren. Das Nachrichtenportal 24Rhein.de berichtet, dass das Motiv eines der Wagen in diesem Jahr Bundeskanzler Olaf Scholz trifft. Dieser wird als Faultier dargestellt, daneben die Inschrift "Der Rest ist Schweigen".

Aber auch der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki wird erneut aufs Korn genommen. Er soll beim Versuch gezeigt werden, ein Buch mit der Aufschrift "Missbrauchsfälle" zu lesen. Die Karnevalisten nehmen damit Bezug auf seine Rolle in der Aufklärung der Missbrauchsfälle in der Kölner Katholischen Kirche.

Strecke des Rosenmontagszuges in Köln 2024

Nach den großen Änderungen im vergangenen Jubiläumsjahr, werden dieses Mal wieder die gewohnten Straßen befahren. Der Rosenmontagszug in Köln nimmt 2024 seinen Anfang um 10 Uhr mit der Durchfahrt durch die Severinstorburg und zieht dann weiter Richtung Neumarkt. Um etwa 11.40 Uhr wird die Hahnentorburg am Rudolfplatz passiert, anschließend geht es über die Magnusstraße in Richtung Burgmauer. Nach einem Schlenker über die Tunisstraße geht es dann langsam aber sicher in Richtung Dom, den die Jecken gegen 13 Uhr passieren möchten. Schließlich passiert der Rosenmontagszug noch den Hauptbahnhof, bevor er an der Ecke Mohrenstraße/Gereonstraße zu seinem Ende kommt.