Rosenmontagszug in Mainz 2025: Strecke, Wagen und Übertragung im TV oder Stream

Der Rosenmontagzug in Mainz gilt als einer ältesten und traditionsreichsten Karnevalsumzüge in Deutschland. Mainz reiht sich damit neben Köln und Düsseldorf als eine der Karnevalshochburgen während der fünften Jahreszeit ein. Im Jahr 2025 findet nun der 72. Zug nach dem 2. Weltkrieg und der 121. Zug seit Gründung des Mainzer Carneval-Vereins im Jahre 1838 statt. Insgesamt 611.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei wohlgemerkt 222.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, werden dabei die Innenstadt in ein buntes Treiben verwandeln. Das diesjährige Motto des Rosenmontagszugs in Mainz hört unter dem Titel „In Meenz zu feiern, des ist nett, but don‘t forget se Zugplakett“.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen daher alle wichtigen Informationen rundum den 121. Rosenmontagszug in Mainz zur Verfügung. Dazu gehören Strecke, Termin und die teilnehmenden Wagen des Karnevalsumzugs sowie die Übertragung im TV und im Stream.

Karneval in Mainz: Übertragung des Rosenmontagszugs im TV und Live-Stream

Der Rosenmontagszug in Mainz wird vom SWR unter der Leitung von Moderatorin Patricia Küll und Co-Moderator Florian Sitte vom Mainzer Carneval Club (MCC) in der ARD übertragen. Während diese Übertragung von 12.10 bis 14.00 Uhr andauert, zeigt der SWR Rheinland-Pfalz den Umzug in voller Länge bis etwa 16.30 Uhr. Des Weiteren gibt es in der ARD-Mediathek einen Livestream. An selber Stelle wird der Rosenmontagszug kurze Zeit danach auch unbegrenzt und kostenlos zur Verfügung stehen. Sie haben demnach folgende Möglichkeiten, das Treiben in Mainz live zu verfolgen:

SWR : 12.10 - 16.30 Uhr

ARD : 12.10 - 14.00 Uhr

ARD -Mediathek : 12.10 - 14.00 Uhr

Mainzer Rosenmontagszug am 3.3.25: Strecke, Wagen und Termin

Der Mainzer Rosenmontagszug findet am 3. März 2025 statt und erstreckt sich über einen Zugweg von ca. 7,2 km bei einer Zuglänge von ca. 9 km und führt durch die Mainzer Innenstadt. Dabei setzt er sich um 11.11 Uhr in der Josefsstraße/Ecke Boppstraße In Gang. Eine Zwischenstation ist um 12.15 Uhr die Tribüne am Gutenbergplatz. Um 13.30 Uhr kommt die Spitze des Zugs schließlich am Münsterplatz an, wo sich der Zug dann auflöst. Die letzten Närrinnen und Narren treffen dort um 16.30 Uhr ein.

In diesem Jahr sind ganze 153 närrische Wagen, Motivwagen und Komitees mit auf der Route des Rosenmontagszugs dabei. Dazu kommen 5119 Personen, die zu Fuß unterwegs sind, 47 Musikgruppen mit 1814 Personen sowie ca. 90 Fahnen- und Schwellkoppträger. Besonders Letztere haben beim Rosenmontagszug in Mainz eine besondere Bedeutung. Die Schwellkoppträger existieren seit dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts und sind überdimensional großen Pappmachéköpfe, die auf satirische Weise verschiedene Charaktere darstellen sollen.

Die Reihenfolge beim Mainzer Rosenmontagszug 2025:

1 Mainzer Ritter Gilde e.V.

2 MCV Mottowagen

3 MCV Deko A

3a MCV-Wagen „Danke Hanne und Dieter Wenger“

4 United States Air Forces in Europe Band

5. MCV Zugleitung

6 Radfahrer-Verein Opel 1888 Rüsselsheim e.V.

6a Närrischer Stammtisch Die Allerscheenste e.V.

7 Mainzer Ranzengarde von 1837 e.V.

8 MCV Motivwagen 1

9 Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V.

10 Mundart Theater Meenzer Rhoiadel

11 Die Rosa Käppscher e.V.

12 „Die Brunnebutzer“ 1975 e.V. und Kürassier Garde von 2009

13 SFB1551 - Sonderforschungsbereich 1551

14 Katjes Fassin GmbH + Co. KG

15 C.C. Rote Husaren Mainz-Kostheim 1952 e.V.

16 1. MainzerFrauenGarde MFG „Die Gardinen“ e.V.

17 Dalles-Ehrengarde von 2007 e.V.

18 Mombacher Carneval-Verein 1886 e.V. „Die Bohnebeitel“

19 Schedderles Hexen e.V.

20 Altrheingarde Ginsheim e.V.

21 Fidelia Narrhalla e.V.

22 Weisenauer Ruderverein 1913 e.V.

23 MCV Motivwagen 2

24 Mainzer-Carneval-Club 1899 e.V.

25 Carneval-Club Budenheim 1925 e.V.

26 Mainzer Winterhafen Musikanten e.V.

27 Die Mexikaner

28 Ooser Germanen

29 SC Moguntia 1896 Mainz e.V.

30 Mainzer Aesculap-Garde e.V.

31 MCV Deko B

32 Die Mainzelmännchen

33 Fastnachts-& Brauchtumsverein Finther Freiherrn und Freifrauen 1992 e.V.

34 Kasteler-Ratschen-Bande 1993 e.V.

35 Mainzer Freischützen-Garde e.V.

36 FNL Franziskus Narren Lerchenberg

37 Mainzer Kleppergarde 1856 e.V.

38 Germania 11 Mainz-Finthen

39 MCV Motivwagen 3

40 Lörzweiler Carneval Club 1949 e.V.

41 Schwarze Husaren Mainz e.V.

42 Die Käsbachfinken

43 Schott AG

44 Carneval Club Weisenau 1948 e.V. - Burggrafengarde -

45 Guggenmusik Meenzer Nodequetscher

46 Mainzer Amazonen Corps e.V.

47 Karneval-Gesellschaft ULK 1930 e.V.

48 Nieder-Olmer Carneval Verein 1988 e.V.

49 Die Ratschados Männerballet der TUS 05 Mz-Kostheim

50 MCV Motivwagen 4

51 Spassmacher Company

52 Guggamusik Meenzer Rhoigeister e.V.

53 Meenzer Jägergarde

54 Land Frauen Verein, Mainz-Bretzenheim

55 Hauben Garde Mainz 1976 e.V.

56 Musik-Show-Band „Die Bauern“ e.V. 1961

57 Carneval Club Die Woi-Geister e.V. 58 Die Samtpfötchen

59 Kostheimer-Carneval-Verein 1923 e.V.

60 Konfuzius-Institut Frankfurt e.V.

61 Comité Katholischer Vereine (CKV)

62 Bodenheimer Schoppengarde 1987 e.V.

63 Sportvereinigung Amöneburg - Abteilung Fastnacht -

64 MCV Motivwagen 5 65 Carnevalverein Kleppergarde Mainz-Gonsenheim 1877 e.V.

66 Mainzer Narren-Club 1949 e.V. 67 Kinderprinzessin

68 Bretzenummer Schnattergänsjer

69 MG Illereichen - Altenstadt e.V. 7

70 Bodenheimer Carneval-Verein 1935 e.V.

71 MEG Die Wallensteiner 1988 e.V.

72 SKTC - Schwell-Kopp-Träscher-Club

73 Karneval-Club Kastel 1947 e.V.

74 MCV Motivwagen 6

75 Die Mainzer Winzer e.V.

76 C.C. Rheinisches Husarenregiment Mainz 2024 e.V.

77 Schlabbedengla Brusl

78 Ebersheimer Carneval-Verein Die Römer

79 Kroatische Kulturgemeinschaft Mainz e.V.

80 CVE Nackenheim

82 Schwarze Doppelelf Sprendlingen

83 Finther Carneval Verein 1947 e.V.

84 Mombacher Bohne-Corps „Die Bohnegard“ e.V.

85 Mombacher Carneval Gesellschaft ,,Maletengarde`` 1953 e.V.

86 Musikcorps und Fastnachtsgesellschaft Die Jakobiner 1973 e.V.

87 Lerchenberger Carneval Club 1972 e.V. „Die Euleköpp“

88 AquaNautic Bootsschule

89 Flörsheimer Narrenclub 1962 e.V.

90 Mainzer Husaren Garde 1951 e.V. 91 Wolfsheimer Carneval Verein e.V.

92 Guggenmusik Kyburggeischter Winterthur

93 Hechtsheimer Dragoner Garde 1958 e.V.

94 MCV Motivwagen 7

95 Carneval Club Mombach -Die Eulenspiegel- 1981 e.V.

96 Taunus Wunderland e.K. Otto Barth

97 Schnudedunker e.V.

98 Schnaddergad

99 Mombacher Prinzengarde 1886 e.V.

100 Freiwillige Feuerwehr Mainz-Bretzenheim

101 ALBANS-BRÜDER BODENHEIM 1977 e.V.

102 Sinfonisches Orchester Mainz e.V.

103 1.FSV Mainz 05 e.V.

104 Jocus Garde 1889 e.V. Mainz Kastel

105 MCV Motivwagen 8

106 Garde der Prinzessin

107 Meenzer Metzger

108 HOCHSCHULE MAINZ

109 Mainzer Klinikathleten

110 Carneval-Verein Eiskalte Brüder Gonsenheim 1893 e.V.

111 Carneval-Verein Eiskalte Brüder Gonsenheim 1893 e.V.

112 Füsilier-Garde 1953 e.V.

113 Gonsenheimer Carneval Verein „Schnorreswackler“ 1892 e.V.

114 MCV Motivwagen 9 115 LSG -DIE CHAOTE- e.V.

117 Nieder-Olmer Carneval Club 1903 e.V. - NOCC

118 Karneval Club Undenheim

119 Wagenbaufreunde Sprendlingen

120 Draiser Carneval-Club e.V.

121 SGL Schwarze Gesellen Mainz-Laubenheim

122 Haubinger Fastnachtgesellschaft von 1857 e.V. Mainz „Die Haubinger von 1857 e. V.“

123 Casino zum Frohsinn

124 NBI Bodenheim

125 Fanfarenzug „Die Lerchen“ e.V.

126 Meenzer Narrengarde 2019 e.V.

127 Gustavsburger Carneval Club 1947 e.V.

128 MCV Motivwagen 10

129 Meenzer Drecksäck e.V.

130 The Unstoppables

131 Bretzenummer Fastnachtsfreunde

132 Guggemusik Die Donnergugger e.V.

133 Mainzer Prinzengarde e.V.

134 MCV Scheierborzeler

135 1. Briggemusik „Die Kaktusstreichler“ e.V.

136 MCV Aktivenwagen

137 Katholische Musikkapelle Göckli

138 MCV Hofsänger

139 MCV Komitee

140 MCV Deko D

141 MCV Zugente