RTL-Spendenmarathon 2023: Termin und Übertragung im TV und Live-Stream

Beim RTL-Spendenmarathon wird Geld für gute Zwecke gesammelt. Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Übertragung im TV und Live-Stream und Moderator.

Seit mehr als 25 Jahren wird beim RTL-Spendenmarathon jedes Jahr für einen guten Zweck gesammelt. Nach Angaben des Senders sind so seit 1996 bereits 266 Millionen Euro zusammengekommen. Auch in diesem Jahr wird die große Spendengala wieder live im TV abgehalten. Prominente übernehmen dabei Patenschaften für die einzelnen Projekte, die gefördert werden sollen und stellen diese den Zuschauern und Zuschauerinnen vor. Bei der diesjährigen Ausgabe des RTL-Spendenmarathons liegt der Fokus vor allem auf Projekten, die benachteiligte Kinder in Deutschland oder Kinder und Familien in Kathastrophen-, Kriegs- und Krisengebieten unterstützen.

Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Übertragung im TV und Live-Stream des RTL-Spendenmarathons 2023.

Das ist der Termin für den RTL-Spendenmarathon 2023

Noch bevor kurz vor Weihnachten das Spendesammeln wieder Hochkonjunktur erlebt, findet der RTL-Spendenmarathon statt: Am 16. und 17. November 2023 werden live im TV Spenden gesammelt. Los geht es am Donnerstag, dem 16. November 2023, um 18 Uhr.

Übertragung: RTL-Spendenmarathon 2023 im TV und Live-Stream

Der RTL-Spendenmarathon erstreckt sich über 24 Stunden. Der Startschuss fällt am 16. November 2023 um 18 Uhr. Danach wird jeweils einmal pro Stunde in die RTL-Spendenzentrale geschaltet. Dort im Callcenter warten die prominenten Paten. Sie erzählen von den Erfahrungen, die sie bei den Projekten gemacht haben und nehmen Spendenanrufe entgegen.

Übertragen wird die Sendung dementsprechend im linearen TV bei RTL - der große Spendenmarathon lässt sich also ganz bequem von der heimischen Couch aus verfolgen. Parallel dazu gibt es auch die Möglichkeit, das Fernsehprogramm von RTL und damit auch den Spendenmarathon im Stream zu sehen. Das geht über die sendereigene Streamingplattform RTL+. Um die Plattform in ihrem vollen Umfang zu nutzen, muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Das kostet aktuell in der günstigsten Ausführung 6,99 Euro im Monat. Bei diesem Paket wird allerdings Werbung geschaltet. Wer das Angebot von RTL+ ohne Werbeeinblendungen nutzen will, muss mindestens 9,99 Euro im Monat für das Paket "Max" in die Hand nehmen. Ab dem 4. Monat kostet das Paket dann 12,99 Euro im Monat.

Wolfram Kons ist Moderator beim RTL-Spendenmarathon 2023

Die Moderation des Spendenmarathon übernimmt Wolfram Kons. Der 59-jährige Journalist und Moderator führt schon seit der allerersten Ausgabe durch den RTL-Spendenmarathon, also bereits seit 1996. Er ist gleichzeitig auch der Gesamtleiter Charity bei RTL, also Experte wenn es beim Sender um wohltätige Zwecke geht. Neben den RTL Spendenveranstaltungen moderiert er auch das RTL Morgenmagazin "Guten Morgen Deutschland".

Prominente Paten beim RTL-Spendenmarathon 2023

Neben Wolfram Kons beteiligen sich auch einige Prominente am RTL-Spendenmarathon, indem sie für bestimmte Projekte werben. Mit dabei sind unter anderem: