"NightWash"-Comeback: Sendetermine, Comedians und Infos zur Übertragung

"NightWash" bietet jungen Comedy-Talenten eine Bühne. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung, Gastgeber und Comedians gibt es hier.

Seit über zwei Jahrzehnten ist "NightWash" ein fester Bestandteil der deutschen Comedy-Landschaft und hat sich als eine der führenden Stand-Up-Comedy-Shows etabliert. Nun erhielt die beliebte Kult-Sendung Ende März 2024 ein Comeback im deutschen Fernsehen, nachdem es einige Jahre keine neuen Folgen der Show im TV gegeben hatte.

Das TV-Comeback der Show bringt bekannte Gastgeber und aufstrebende Talente auf die Bildschirme. Doch welche Comedians sind dabei? Wer sind die Gastgeber der Sendung? Wie viele Folgen gibt es? Wie sehen die Sendetermine aus und wie läuft die Übertragung? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zu "NightWash" 2024 gibt es hier.

Das sind die Sendetermine von "NightWash" 2024

Seit dem 28. März 2024 wird "NightWash" regelmäßig donnerstags um 22.15 Uhr auf RTL 2 ausgestrahlt. Geplant sind insgesamt sechs Folgen. Die Sendetermine sehen wie folgt aus:

Folge 1: Donnerstag, 28. März 2024, 22.15 Uhr

Donnerstag, 28. März 2024, 22.15 Uhr Folge 2: Donnerstag, 4. April 2024, 22.15 Uhr

Donnerstag, 4. April 2024, 22.15 Uhr Folge 3: Donnerstag, 11. April 2024, 22.15 Uhr

Donnerstag, 11. April 2024, 22.15 Uhr Folge 4: Donnerstag, 18. April 2024, 22.15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 25. April 2024, 22.15 Uhr

Donnerstag, 25. April 2024, 22.15 Uhr Folge 6: Donnerstag, 2. Mai 2024, 22.15 Uhr

Die Aufzeichnungen fanden am Dienstag, dem 27.02.2024, Mittwoch, dem 28.02.2024, und am Donnerstag, dem 29.02.2024, im Eco-Express Waschsalon in Köln-Zollstock statt. Der Waschsalon dient seit jeher als Location für die Comedy-Show - so natürlich auch bei den neuen TV-Aufzeichnungen. Der Salon ist eine Art Institution in der deutschen Comedy-Szene. Seine Fliesenwände und die intime Atmosphäre auf kleinem Raum prägen die "NightWash"-DNA.

Übertragung von "NightWash" im TV und Stream

Die neuen Folgen der Show sind im Fernsehen nur bei RTL2 zu sehen. Der TV-Sender holt das Format exklusiv ins deutsche Fernsehen zurück. Zudem werden die Folgen auch auf RTL+ gestreamt und stehen dort nach der Ausstrahlung für 30 Tage kostenlos zur Verfügung.

Auf Instagram hat "NightWash" die Ankündigung der neuen TV-Folgen mit einigen teilnehmenden Comediens selbst verkündet:

Ursprünglich wurde "NightWash" von 2001 bis 2006 im Fernsehen beim WDR und im Ersten ausgestrahlt. Später lief die Show auch auf One sowie auf Sat.1.

Wer sind die Gastgeber bei "NightWash"?

Die Moderation der Kult-Comedy-Show wird von einer Runde prominenter Gastgeber übernommen. Darunter sind Enissa Amani, Chris Tall und Osan Yaran, die selbst noch eher zu den jüngeren Comedians in der Branche zählen. Lang etablierte Comedians wie Atze Schröder und Markus Krebs bringen ebenfalls ihre Erfahrung mit ein.

Gemeinsam werden sie den Talenten eine Bühne bieten und jeweils durch den Abend führen. Comedian Chris Tall freut sich über seine Rolle als Moderator: "Ich habe NightWash als Newcomer erlebt und bin begeistert, dass diese Stand-Up-Show weiterhin junge Talente unterstützt. Mich eingeschlossen."

"NightWash" bei RTL 2: Welche Comedians treten auf?

"NightWash" ist bekannt dafür, aufstrebenden Komikern eine Plattform zu bieten, um sich in der Comedy-Welt etablieren zu können. Die Show hat bereits zahlreichen Künstlern wie Özcan Cosar, Luke Mockridge, Chris Tall, Negah Amiri und vielen anderen zu mehr Bekanntheit verholfen. Auf die Zuschauer wartet eine Mischung aus bereits etablierten Newcomern und noch eher unbekannten Namen.

Zu den Gästen zählen unter anderem folgende Künstlerinnen und Künstler:

Maria Clara Groppler (25)

(25) David Kebekus (40)

(40) Miss Allie (33)

Tutty Tran (36)

Marco Gianni (25)

(25) Luisa Charlotte Schulz (32)

(32) Jan van Weyde (44)

(44) Tony Bauer (28)

Nico Stank (34)

Ben Schafmeister (22)

(22) Atze Schröder (58)

(58) Ana Lucía (25)

(25) Maxi Gstettenbauer (35)

(35) Friedrich Herrmann (35)

Sollten weitere Namen dazu kommen, die in den TV-Folgen von NightWash auftreten, werden wir die ergänzen.