"Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter": Termin und Übertragung der Doku

Sat.1 zeigt die Doku "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter" im Free-TV. Alle Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung gibt es hier.

Neues aus dem Harry Potter Universum: Die Dokumentation "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter" bringt Darsteller und Darstellerinnen sowie Produktionsmitglieder der beliebten Film- und Bücherreihe zusammen. Gemeinsam blicken sie auf acht Kinofilme zurück, erzählen Details von den Dreharbeiten und schwelgen in Erinnerungen.

Produziert wurde die Dokumentation bereits 2021, zum 20. Jubiläum der Premiere des ersten Harry Potter Kinofilms. Jetzt zeigt Sat. 1 die Doku als Free-TV Premiere. Wir haben alle wichtigen Informationen rund um Inhalt der Doku, Termin, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung.

"Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter": Worum geht es in der Doku?

Mehr als 20 Jahre sind seit der Premiere des Films "Harry Potter und der Stein der Weisen" vergangen, knapp 26 seitdem das gleichnamige Buch veröffentlicht wurde. Zeit also, um einen Blick zurück zu werfen. In der Dokumentation "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter" erzählen die Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Cast der erfolgreichen Filmreihe von ihren Erfahrungen während den Dreharbeiten, schwierigen und lustigen Momenten und von der magischen Anziehungskraft der Filme. Sie sprechen auch darüber, welche Bedeutung die Rollen für ihr eigenes Leben hatten. Dazwischen gibt es immer wieder Ausschnitte aus den alten Filmen sowie neu gefilmte Szenen in den ikonischen Harry Potter Sets.

Mit dabei sind die Hauptdarsteller Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint. Neben ihnen kommen weitere Mitglieder aus dem Cast zu Wort - unter anderem Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane. Es sollte sein letzter Auftritt vor der Kamera werden: Coltrane verstarb im Oktober 2022 im Alter von 72 Jahren. Neben den Schauspielern erzählen auch andere Beteiligte wie Regisseur Chris Columbus von ihren Erfahrungen beim Dreh des Zauberei-Epos.

Produziert wurde das Projekt bereits 2021, denn 2001 feierte die Verfilmung des ersten Harry Potter Buches Premiere. Zum ersten Mal ausgestrahlt wurde "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter" am 1. Januar 2022 bei HBO. In Deutschland konnte man den Film zuerst beim Bezahlsender Sky sehen. Bei der aktuellen Ausstrahlung auf Sat.1 handelt es sich um die deutsche Free-TV Premiere.

Das ist der Sendetermin von "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter"

Sat.1 zeigt die Dokumentation im Free-TV. Der Termin für die Ausstrahlung ist Samstag, der 26. August 2023; der Startschuss für die magische Zeitreise fällt pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr. Wer danach immer noch nicht genug vom Harry Potter Universum hat, für den zeigt der Sender im Anschluss um 22.30 Uhr "Phantastische Harry Potter Momente – Das große SAT.1 Spezial". Hierbei handelt es sich um eine Rankingshow, die die 33 unvergesslichsten Momente aus dem Harry Potter Kosmos zeigen soll. Auch die Autorin der Bücher und Schöpferin von Harry Potter J.K. Rowling kommt darin zu Wort.

Samstag, 26. August 2023, 20.15 Uhr: "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter "

" Samstag, 26. August 2023, 22.30 Uhr: "Phantastische Harry Potter Momente – Das große SAT.1 Spezial"

Übertragung im TV und Stream von "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter"

Für die Übertragung des magischen Spektakels ins deutsche Fernsehen ist Sat.1 verantwortlich. Der Sender zeigt die Dokumentation im linearen Free-TV. Alle Harry Potter Fans können es sich also auf der Couch bequem machen und die Sendung vor dem heimischen TV verfolgen. Und natürlich gibt es Alternativen zum klassischen Fernsehgerät: Dank der sendereigenen Onlineplattform Joyn kann man "Rückkehr nach Hogwarts" auch auf anderen Geräten im Online-Livestream verfolgen.

Wiederholung von "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter"

Eine Wiederholung von "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter" im linearen TV ist bisher nicht geplant. Allerdings gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Dokumentation auch unabhängig von der Ausstrahlung bei Sat.1 anzusehen, denn auch einige Streamingplattformen haben sie in petto. Bei folgenden Diensten kann man die Doku gegen Abschluss einer Mitgliedschaft oder Zahlung eines einmaligen Betrags ebenfalls ansehen: