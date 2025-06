"Sandman" Staffel 2: Folgen, Besetzung und Handlung

„The Sandman“ ist eine düstere Fantasy-Serie, die auf dem gleichnamigen Comic von Neil Gaiman basiert. Sie erzählt die Geschichte von Morpheus bzw. Dream, dem Herrscher über Träume, der nach jahrzehntelanger Gefangenschaft seine verlorenen Artefakte und Macht zurückerlangen muss. Zuschauerinnen und Zuschauer begeben sich mit dem Protagonisten auf eine Reise durch Welten zwischen Traum, Albtraum und Realität.

Worum geht es in der zweiten Staffel von „The Sandman“? Wo werden die Folgen übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

„The Sandman“: Release von Staffel 2

Laut Netflix startet die zweite Staffel von „The Sandman“ hierzulande am 3. Juli 2025. Die Folgen können an diesem Tag ab 9 Uhr gestreamt werden. Das gilt jedoch nur für die ersten sechs Episoden der neuen Staffel. Weitere fünf Folgen werden am 25. Juli veröffentlicht und das Finale ist eine Woche später am 31. Juli 2025 bei Netflix zu sehen.

Folgen von „The Sandman“ Staffel 2

Für die zweite Staffel der Fantasy-Serie sind insgesamt 12 Folgen angesetzt. Diese werden wie erwähnt an drei Terminen veröffentlicht und das Staffelfinale läuft noch einmal gesondert. Das sind die Termine der jeweiligen Folgen - die Titel reichen wir nach:

3. Juli 2025:

Folge 1

Folge 2

Folge 3

Folge 4

Folge 5

Folge 6

24. Juli 2025:

Folge 7

Folge 8

Folge 9

Folge 10

Folge 11

31. Juli 2025:

Folge 12

Handlung von „The Sandman“: Worum geht es in Staffel 2?

In der zweiten Staffel von „The Sandman“ sieht sich Dream nach einem schicksalhaften Wiedersehen mit seiner Familie dazu gezwungen, folgenschwere Entscheidungen zu treffen, um sein Reich und die Wachwelt von den Fehlern seiner Vergangenheit zu retten. Auf der Suche nach Wiedergutmachung stellt er sich alten Weggefährten, Feinden, Göttern, Monstern und Sterblichen. Doch sein Weg zur Vergebung ist gefährlich. Am Ende könnte dieser ihm alles kosten. In der zweiten Staffel wird Dreams Geschichte bis zu ihrem bitteren Ende weitererzählt.

2. Staffel „The Sandman“: Besetzung

In der zweiten Staffel von „The Sandman“ kehren bekannte Gesichter aus der ersten Staffel zurück. Doch es gibt auch Neuzugänge unter dem veröffentlichten Cast. Das ist die Besetzung der zweiten Staffel:

Tom Sturridge - Dream bzw. Morpheus

Kirby Howell-Baptiste - Death

Gwendoline Christie - Lucifer

Vivienne Acheampong - Lucienne

Boyd Holbrook - The Corinthian

Charles Dance - Roderick Burgess

Asim Chaudhry - Abel

Sanjeev Bhaskar - Cain

Joely Richardson - Ethel Cripps

David Thewlis - John Dee

Stephen Fry - Gilbert

Patton Oswalt - Matthew the Raven

Jenna Coleman - Johanna Constantine

Mason Alexander Park - Desire

Donna Preston - Despair

Ferndinand Kingsley - Hob Gadling

Razane Jammal - Lyta Hall

Adrian Lester - Destiny

Esmé Creed‑Miles - Delirium

Barry Sloane - Destruction

Ruairi O’Connor - Orpheus

Clive Russell - Odin

Laurence O’Fuarain - Thor

Freddie Fox - Loki

Jack Gleeson - Puck

Ann Skelly - Nuala

Douglas Booth - Cluracan

Steve Coogan - Barnabas

Übertragung der 2. Staffel „The Sandman“ im Stream: Wo kann die Serie gestreamt werden?

Die zweite Staffel von „The Sandman“ läuft selbstverständlich auch wieder beim Streaminganbieter Netflix. Um die Serie dort schauen zu können, benötigen Sie ein Abonnement beim Anbieter. Dieses erhalten Sie aktuell ab 4,99 Euro pro Monat mit Werbung und ab 13,99 Euro pro Monat ohne Werbeunterbrechungen.

Staffel 2 von „The Sandman“: Trailer

Um einen ersten Eindruck der zweiten Staffel zu bekommen oder sich zurückzuerinnern, worum es bei „The Sandman“ ging, können Sie sich den von Netflix veröffentlichten Trailer anschauen: