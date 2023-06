Sascha Sirtl bei "Kampf der Realitystars" 2023: Hat er noch immer seine Ausdauer?

Sascha Sirtl hält bis heute den Rekord bei "Promi Big Brother". Jetzt macht er bei "Kampf der Realitystars" 2023 mit. Alle Infos zu Sascha Sirtl im Portrait haben wir hier für Sie.

Seit Mitte April gibt es wieder neue Sendetermine von "Kampf der Realitystars" 2023 auf RTL2. Bereits die 4. Staffel der Reality-Show läuft dieses Jahr im TV. In der Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 treffen insgesamt 23 Promis aus dem deutschen Fernsehen in einer Villa am Strand in Thailand aufeinander. Moderiert von Cathy Hummels treten die Kandidaten in verschiedenen Spielen und anderen Challenges gegeneinander an. Am Ende jeder Folge muss einer der Bewohner die Villa verlassen. Dabei entscheiden die Stars unter sich, wer den Kürzeren gezogen hat. Wer schließlich als einziger übrigbleibt, ist der Gewinner. Auf ihn wartet ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Mit dabei ist auch Sascha Sirtl, der über eine ganz besondere Ausdauer verfügt, wie er bereits in der Vergangenheit vor der Kamera bewiesen hat. Auch im Interview mit RTL versprüht er viel Ehrgeiz und Vorfreude. Sascha bezeichnet sich selbst als alter Menschenkenner und ist besonders gespannt auf die verschiedenen Charaktere in der Show. Das Zusammenleben bei " Kampf der Realitystars" 2023 nennt er im Interview scherzhaft eine "Jugendherberge für Erwachsene". Wie RTL es so schön ausdrückte: "Ein Zwilling kommt selten allein". Nicht nur Sascha zieht bei "Kampf der Realitystars" 2023 in die Villa am Strand ein, auch sein Bruder Jay Sirtl ist dabei.

Sascha weiß schon ganz genau, was er mit dem Preisgeld macht, sollte er mal wieder bis zum Ende durchhalten. Neben einer Spende an "Kinder in Not" will er etwas zurücklegen, sodass er sich endlich seinen großen Traum erfüllen kann: Ein Häuschen und ein Boot auf Mallorca.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Wollen Sie mehr über Sascha Sirtl erfahren? Alle Infos zum "Kampf der Realitystars"-Kandidaten finden Sie hier im Porträt.

Sascha Sirtl bei "Kampf der Realitystars" 2023: Herkunft, Alter, Beziehung

Sascha Sirtl kommt aus dem oberfränkischen Selb in Bayern. Am 17. Januar 1978 ist er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Jay Sirtl zur Welt gekommen. Außerdem haben die beiden noch einen dritten Bruder namens Marco. Bekannt wurden er und sein Zwillingsbruder Jay zuerst in den USA - in Florida, um genau zu sein. Schon in jungen Jahren zogen die beiden dort für eine Modelkarriere hin. Später hatte Sascha auch einige Model-Aufträge in Mailand.

Bis heute pflegen die Brüder eine gute Beziehung, was auf Social Media ersichtlich wird. Im RTL2-Interview erwähnt Sascha außerdem, dass er momentan in einer festen Beziehung ist. Wer seine Freundin ist, verrät er jedoch nicht.

Lesen Sie dazu auch

Alle Infos zu Sascha Sirtl haben wir hier für Sie in der Übersicht:

Name: Sascha Sirtl

Sascha Geburtstag: 17. Januar 1978

17. Januar 1978 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Geburtsort: Selb, Bayern

Selb, Zwillingsbruder: Jay Sirtl

Alter: 45 Jahre

45 Jahre Beruf: Model, Reality-Star

Sascha Sirtl bei "Kampf der Realitystars" 2023: Weltrekord bei "Promi Big Brother"

In Deutschland wurde er durch seine Teilnahme in der fünften Staffel "Promi Big Brother" im Jahr 2005 bekannt. Bis heute hält er dort einen Rekord, denn er hatte weltweit von allen Kandidaten den längsten Atem: Vom 2. März 2004 bis zum 1. März 2005 hielt er es im Big-Brother-Haus aus und belegte nach 365 Tagen schließlich den ersten Platz. Die Gewinnsumme betrug 1.000.000 Euro und auf den Sieg ist er bis heute stolz.