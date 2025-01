Die Landarztpraxis: So geht es heute am 14. Januar weiter – Folge 8 bis 12

Vor der idyllischen Kulisse der bayerischen Alpen bringt die Serie „Die Landarztpraxis“ Woche für Woche spannende Geschichten und große Gefühle auf die Bildschirme. Nach dem Erfolg der ersten Staffel im Jahr 2023 setzt Sat.1 die Erlebnisse von Dr. Sarah König und den Bewohnern von Wiesenkirchen fort. Das Ganze findet in den Episoden 8 bis 12 der dritten Staffel statt, die ab dem 13. Januar 2025 ausgestrahlt werden.

Im Mittelpunkt dieser Staffel stehen erneut Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß, deren Beziehung durch tiefgreifende Konflikte belastet wird. Nach ihrer geplatzten Hochzeit versuchen sie, nicht nur ihre Partnerschaft zu retten, sondern auch mit Fabians Abhängigkeit von Schmerzmitteln umzugehen. Fabians unberechenbares Verhalten stellt Sarah jedoch vor große Herausforderungen und führt sie an ihre Grenzen. In dieser turbulenten Phase wird sie von ihrem engen Freund Chris, einem charmanten Arzt aus Berlin, unterstützt. Chris reist nach Wiesenkirchen am Schliersee, um Sarah in ihrer beruflichen und privaten Krise zur Seite zu stehen.

„Die Landarztpraxis“: Folge 8 der 3. Staffel am 13. Januar 2025: „Ein ziemlich guter Start“

Sarah gerät in einen Streit mit Georg, der überzeugt ist, sie wolle Fabian durch Chris ersetzen. Entschlossen macht sie ihm klar, dass Chris lediglich ein enger Freund ist und seine Unterstützung dringend gebraucht wird, da die Praxis unterbesetzt ist. Zu Sarahs Erstaunen findet Chris in Wiesenkirchen schnell Anschluss und gewinnt die Sympathien der Dorfbewohner.

Währenddessen ist Bianca völlig perplex: Julian scheint sich plötzlich zum wahren Experten in Sachen Babys zu entwickeln. Ein Gespräch mit Feli bringt Klarheit. Julian ist fest davon überzeugt, dass nur er als Vater infrage kommt – und richtet sein Verhalten danach aus.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 9 bis 13

Selbstverständlich geht die Geschichte weiter. Diese Woche gibt es vier weitere Folgen von "Die Landarztpraxis".

Folge 9 „Gerüchteküche“: 14. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah kann sich dank Chris von ihrem Liebeskummer ablenken. Als Alexandra nach Wiesenkirchen zurückkehrt, irritiert es sie, dass es Sarah, trotz Fabians Problemen, anscheinend so gut geht. Sie stellt erneut infrage, ob Sarah die richtige Frau für Fabian ist. Das erste Ultraschallbild von Biancas Baby, sorgt bei Julian für Unmut. Die Situation zwischen ihm und Matti eskaliert. Bei einem lautstarken Streit erfährt halb Wiesenkirchen von der ungeklärten Vaterfrage.

Folge 10 „Mehr als Freundschaft“: 15. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Obwohl ihr Fall an einen anderen Staatsanwalt übergeben wurde, schöpft Sarah neue Hoffnung, ihre Zulassung nun doch bald zurückzubekommen. Ihr anderes Problem bleibt jedoch: Wie geht es mit Fabian weiter? Alexandra hatte sich ihre Rückkehr nach Wiesenkirchen leichter vorgestellt. Nirgendwo ist ein Zimmer für sie frei. Max bietet ihr an, bei ihm unterzukommen. Alexandra lehnt zunächst ab, doch dann sagt sie doch zu.

Folge 11 „Wer nicht wagt, ...“: 16. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah ist nervös, denn das Gespräch über ihre berufliche Zukunft steht an. Traurig wird ihr dabei bewusst, wie gerne sie Fabian an ihrer Seite hätte. Vor allem, als sie bei der Befragung in die Enge getrieben wird und die Contenance verliert. Ein unerwarteter Notfall zwingt Isa und Lukas, sich um das Baby einer Patientin zu kümmern. Obwohl das Kind schwierig ist, ergänzen sich die beiden perfekt und Isa bemerkt verliebt, dass Lukas ungeahnte Vater-Talente zeigt.

Folge 12 „Vertrauensfrage“: 17. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah macht sich bei Alexandra und Fabian für Chris stark, der sich sehr für die Praxis engagiert hat und gerne bleiben würde. Zum ersten Mal, seit Fabians Weggang, redet Sarah mit ihm. Sie ist danach sehr aufgewühlt. Als Bianca sich weiter mit ihrer Schwangerschaft auseinandersetzt, wird ihr schmerzhaft bewusst, welche familiären Lücken es in ihrem Leben gibt. Die Trauer, mit ihrer Mutter gebrochen zu haben, kommt wieder hoch. Annemarie will für sie da sein.

Handlung: Worum dreht sich Staffel 3 von "Die Landarztpraxis"?

Die Serie „Die Landarztpraxis“ erzählt die Geschichte von Dr. Sarah König, die mit ihrer Tochter Leonie aus der Großstadt Berlin ins ländliche Bayern zieht. Im malerischen, jedoch fiktiven Dorf Wiesenkirchen, das am realen Schliersee in Oberbayern angesiedelt ist, übernimmt sie gemeinsam mit Dr. Fabian Kroiß die örtliche Arztpraxis. Dort taucht sie tief in die medizinischen Herausforderungen und die persönlichen Angelegenheiten der Dorfbewohner ein.

Im Fokus der Serie stehen die Schwierigkeiten des Lebens auf dem Land, die Dynamik zwischen den Dorfbewohnern sowie der Spagat zwischen moderner Medizin und den traditionellen Werten der Gemeinschaft.

In der dritten Staffel, die am 2. Januar 2025 auf Sat.1 Premiere feierte, stehen Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß vor großen persönlichen und beruflichen Herausforderungen. Nach ihrer geplatzten Hochzeit versuchen die beiden, ihre Zusammenarbeit zu retten und sich mit Fabians Kampf gegen seine Tablettensucht auseinanderzusetzen. Unterstützung findet Sarah in ihrem langjährigen Freund Dr. Chris Lehmann, einem sympathischen Kollegen aus Berlin, der nach Wiesenkirchen kommt, um ihr beizustehen.

Sendetermine: immer montags um 19 Uhr auf Sat.1 und der Streaming-Plattform Joyn..