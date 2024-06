"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 33 bis 37

Die Sat.1-Sendung "Die Landarztpraxis" läuft mit Staffel 2 im TV. Wie geht die Handlung weiter? Hier sind alle Infos zu den Folgen 33 bis 37 ab dem 24. Juni.

Vor der malerischen Kulisse der bayerischen Berge geht "Die Landarztpraxis" in die nächste Runde. Ab Montag, dem 24. Juni 2024, werden die Episoden 33 bis 37 ausgestrahlt. Dabei erwarten die Zuschauer neue Entwicklungen am Schliersee rund um Isa, Daniel und Lukas. Was genau in den Folgen aus der Woche vom 24. bis 28. Juni passiert, erfahren Sie hier.

"Die Landarztpraxis": Folge 33 der 2. Staffel am 24. Juni 2024

Herzklopfen

In der ersten Folge der neuen Woche bemerkt Isa, dass die Nähe zu Daniel alte Gefühle in ihr wieder aufleben lässt. Sie fragt sich, ob sie ihm eine neue Chance geben sollte, bis Lukas plötzlich ihre Unterstützung braucht. Bei einem gemeinsamen Moment, während sie Lukas' Nichte babysitten, erkennt Isa jedoch insgeheim, dass ihre Gefühle für Lukas zu stark sind, um zu Daniel zurückzukehren. Gleichzeitig entdecken Sarah und Fabian den perfekten Ort für ihre Hochzeit und erhalten eine unerwartete Gelegenheit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 34 bis 37

Die Geschichte der "Landarztpraxis" geht natürlich wieder bis zum Ende der Woche, dem 28. Juni, weiter. Das passiert in den neuesten Folgen von "Die Landarztpraxis":

Folge 34: Provokation

Isa genießt die Zeit mit Lukas und hat erstmals das Gefühl, dass er ihre Gefühle erwidern könnte. Unabsichtlich versetzt sie ihren Noch-Ehemann Daniel, der daraufhin überraschend ankündigt, Lukas besser kennenlernen zu wollen. Beim gemeinsamen Abendessen kommt es jedoch zu Spannungen. Währenddessen nehmen Sarah und Fabian ein junges Mädchen auf, da deren Mutter ins Krankenhaus musste. Der erste Tag mit der Teenagerin Emma gestaltet sich jedoch schwieriger als erwartet.

Folge 35: Heimlich betäubt

Isa ist schockiert, dass Lukas die Fassung verloren und Daniel geschlagen hat. Besorgt um Daniels Gesundheit stellt sich nach einer Untersuchung heraus, dass sein Hirntumor gewachsen ist. Isa beschließt, sich vollständig auf Daniel zu konzentrieren und ihre verwirrenden Gefühle für Lukas beiseitezuschieben. Unterdessen erhöht Fabian unter dem Stress der bevorstehenden Hochzeit seine Schmerzmitteldosis.

Folge 36: Sehnsucht

Isa verbringt viel Zeit mit Daniel und versucht ihn weiterhin von der lebensrettenden Operation seines Hirntumors zu überzeugen. Sarah und Fabian fällt die Nähe zwischen den beiden auf und sie laden Isa und Daniel zu einem gemeinsamen Essen ein. Dort wirkt Daniel höflich, aber distanziert, was Sarah und Fabian dazu bewegt, sich nicht weiter einzumischen. Bei einer Tanzprobe vor der Hochzeit verbirgt Fabian seine Schmerzen vor Sarah, während Isa mit Daniel tanzt, was Lukas wehmütig beobachtet.

Folge 37: Alte Vertrautheit

In der letzten Folge der Woche ist das Verhältnis zwischen Isa und Lukas angespannt, nachdem sie mit Daniel getanzt hat. Lukas misstraut Daniels Absichten und gerät deshalb mit Isa in Streit. Enttäuscht wendet sich Isa an Daniel, was zu einem vertrauten Moment zwischen ihnen führt. Unterdessen bemerkt Sarah, dass Fabian sich bei der Reha überanstrengt, um bei der Hochzeit ohne Gehstock auszukommen. Trotz seiner Beruhigungen nimmt Fabian heimlich eine höhere Dosis Schmerzmittel ein.

Worum dreht sich die Handlung der Staffel 2 von "Die Landarztpraxis"?

In den neuen Folgen der zweiten Staffel beginnt die Handlung damit, dass Fabian sich nach einem schweren Autounfall in der Reha erholt, unterstützt von seiner neuen Freundin Sarah. Isa, Fabians Schwester, kehrt nach zwanzig Jahren nach Wiesenkirchen am Schliersee zurück, um in der Praxis mitzuarbeiten und ihre Beziehung zu ihrem Vater Georg zu verbessern. Die Rückkehr führt auch zu einem Wiedersehen mit ihrer Jugendliebe Lukas, was alte Gefühle aufleben lässt. Parallel dazu sucht Max' Ex-Frau Marie nach fünfzehn Jahren den Kontakt zu ihrem Sohn Basti, was für beide eine emotionale Herausforderung darstellt.

Dr. Sarah König und ihre Tochter stehen weiterhin im Mittelpunkt der Serie, die sich sowohl mit medizinischen als auch persönlichen Themen auseinandersetzt. Die Sendetermine der neuen Episoden sind immer montags bis freitags um 19 Uhr und sind sowohl im traditionellen TV-Programm als auch auf Joyn verfügbar.