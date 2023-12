"Kiwis große Partynacht": Gäste, Wiederholung im TV und Stream und Sendetermin

Andrea Kiewel feiert "Kiwis große Partynacht" bei Sat.1. Hier gibt es alle Infos rund um Gäste, Übertragung im TV und Stream, Sendetermin und Wiederholung.

Zum Abschluss des Jahres 2023 öffnet Andrea Kiewel den medialen Partykeller: Ende Dezember läuft die erste Ausgabe ihrer neuen Sendung "Kiwis großes Partynacht" auf Sat.1. Im Interview mit dem Sender verkündete Kiewel das Motto der Sendung: "Alle tanzen, keiner sitzt". In Anlehnung an Formate wie den "ZDF-Fernsehgarten", der ebenfalls von Kiewel moderiert wird, oder die "Giovanni Zarella Show", will die Sendung bunte Abendunterhaltung mit Musikacts bieten. Und das unter vollem Einsatz, schließlich sagte Kiewel selbst, nach dem Aufzeichnung hätte sie "schmerzende Füße vom Tanzen" gehabt.

Wann genau wird "Kiwis große Partynacht" im Fernsehen gezeigt? Wie kann man die Sendung in der Wiederholung sehen? Und welche Sängerinnen und Sänger sind eingeladen? Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste, Übertragung im TV und Stream, Sendetermine und Wiederholung.

Der Sendetermin von "Kiwis große Partynacht"

Auch wenn "Kiwis große Partynacht" nach Silvestersause klingt, findet die Ausstrahlung der Sendung schon etwas früher statt: Sat.1 zeigt das Partyprogramm am Mittwoch, dem 27. Dezember 2023. Los geht es pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr. Um 23.40 Uhr ist dann wieder Schluss mit der großen Party - kein Anlass für die Nachbarn also, sich über Ruhestörung zu beschweren.

Wer sich noch etwas mehr Gute-Laune-Party für die Weihnachtsfeiertage wünscht, kann noch einen weiteren Sendetermin im Kopf behalten: Am 25. Dezember 2023 läuft nach vier Jahren Pause eine neue Ausgabe der "Helene Fischer Show".

Die Gäste bei "Kiwis große Partynacht"

Der Erfolg einer Party hängt natürlich auch immer maßgeblich davon ab, wer erscheint. Die erste Folge "Kiwis große Partynacht" kann sowohl mit deutschen als auch mit internationalen Stars wie Anastacia aufwarten. Folgende Gäste werden bei "Kiwis große Partynacht" am 27. Dezember 2023 erwartet:

Anastacia

Peter Maffay

PUR

Vanessa Mai

Alphaville

DJ Ötzi

Culcha Candela

voXXclub

Vicky Leandros

Glasperlenspiel

Jupiter Jones

Santiano

Kerstin Ott

Gregor Meyle

Sasha

Wiederholung von "Kiwis große Partynacht" im TV und Stream

Sat.1. zeigte die Sendung am Mittwoch, dem 27. Dezember 2023, um 20.15 Uhr im Free-TV. Zusätzlich hatten alle Zuschauerinnen und Zuschauer aber auch die Möglichkeit, die Sendung parallel zur Ausstrahlung im TV im Live-Stream beim sendereigenen Streaminganbieter Joyn zu verfolgen. Dafür ist allerdings eine Registrierung notwendig. Bisher wurde ein Wiederholungstermin im linearen TV für die erste Ausgabe von "Kiwis große Partynacht" angekündigt: Am 1. Januar 2024 wird die Sendung um 00.50 Uhr erneut gezeigt.

Montag, 1. Januar 2024, 00.50 - 03.40 Uhr

Eine weitere Option, die Sendung nachzuholen, biete sich auf Joyn, das nicht nur Streamingservice sondern auch Mediathek der Sender Sat.1 und ProSieben ist. Hier stehen die meisten Inhalte in der Regel nach der Ausstrahlung noch eine Weile zur Verfügung. Wer alle Funktionen nutzen will, muss allerdings die Bezahlschranke überwinden und ein Abonnement für Joyn+ abschließen. Das kostet 6,90 Euro im Monat (Stand: Dezember 2023).

Bei der ersten Ausgabe von "Kiwis große Partynacht" wird es voraussichtlich nicht bleiben, denn drei weitere Ausgaben wurden bereits im November aufgezeichnet. Die nächste Folge der Sendung wird bereits am 5. Januar 2024 ausgestrahlt - diesmal unter dem Motto "Saturday Night Fever". Hier dreht sich alles um die großen Hits der 80er und 90er Jahre. Eingeladen sind unter anderem Loona, Dr. Alban, Lou Bega, Thomas Anders, Heinz Rudolf Kunze, Münchener Freiheit, Oli P., Bell Book & Candle, Mike Singer und Geier Sturzflug.