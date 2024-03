Formel 1: Großer Preis von Saudi-Arabien 2024 in Dschidda - Zeitplan und Infos zur Strecke

Mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien 2024 findet im März das zweite Rennen der Formel 1-Saison statt. Infos rund um Zeitplan, Termine, Strecke und Uhrzeiten gibt es hier.

Die Formel-1-Saison 2024 startet Anfang März mit dem Großen Preis von Bahrain. Eine Woche nach dem Auftakt am 2. März geht es schon weiter mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien, der in Dschidda ausgetragen wird. Da der Fastenmonat Ramadan am 10. März beginnt, wurde der Termin des Rennens um einen Tag vorverlegt und fällt nun auf einen Samstag.

Zudem gibt es in dieser Saison eine Neuerung, über die sich alle Fans der Formel 1 freuen dürften: Die Königsklasse des Motorsports kehrt ins Free-TV zurück, zumindest teilweise. Ansonsten hat sich regeltechnisch im Vergleich zur Vorsaison nicht viel geändert. Zwei Regel-Anpassungen, die 2023 eingeführt wurden, gelten ab sofort nicht mehr. Insgesamt besteht die laufende Saison aus 24 Rennen.

Wann finden die Trainingseinheiten und das Qualifying zum Großen Preis von Saudi-Arabien statt? Um wie viel Uhr beginnt das Rennen? Alle Infos zum zweiten Saisonrennen der Formel 1 haben wir hier zusammengefasst.

Zeitplan beim Saudi-Arabien-GP 2024: Termine und Uhrzeit des Rennens in Dschidda

Genau wie beim Saisonauftakt beginnt das Rennwochenende beim Großen Preis von Saudi-Arabien ebenfalls an einem Donnerstag, nämlich am 7. März 2024. An diesem Datum finden die ersten beiden Trainingseinheiten statt. Am Folgetag geht es mit einer dritten Trainingseinheit sowie dem Qualifying weiter, das eigentliche Rennen steigt, wie oben bereits erwähnt, am Samstag, dem 9. März.

Dem Formel-1-Rennkalender 2024 zufolge startet das Rennen um den Großen Preis von Saudi-Arabien um 18 Uhr nach deutscher Zeit. Allerdings gibt es eine Zeitverschiebung - vor Ort in Dschidda ist es bereits 20 Uhr, wenn der Start erfolgt. Hier noch einmal der vollständige Zeitplan beim Großen Preis von Saudi-Arabien im Überblick:

1. Training: Donnerstag, 7. März 2024 ab 14.30 Uhr

2. Training: Donnerstag, 7. März 2024 ab 18 Uhr

3. Training: Freitag, 8. März 2024 ab 14.30 Uhr

Qualifying: Freitag, 8. März 2024 ab 18 Uhr

Rennen: Samstag, 9. März 2024 ab 18 Uhr

Die Übertragung der Formel 1 übernimmt 2024 wieder der Pay-TV-Sender Sky. Dort gibt es alle 24 Rennen der Saison inklusive Training und Qualifying in voller Länge zu sehen. Die gute Nachricht: Sieben Rennen werden kostenlos im Free-TV gezeigt, genauer gesagt bei RTL. Möglich macht dies eine Partnerschaft zwischen Sky und dem Kölner Privatsender.

Formel 1: GP von Saudi-Arabien 2024 - alle Infos zur Strecke in Dschidda

Für den Großen Preis von Saudi-Arabien 2024 ist die Strecke Jeddah Corniche Circuit in Dschidda vorgesehen. Bei dieser Strecke handelt es sich nach Monza um den zweitschnellsten Kurs im Rennkalender. Die Fahrer loben ihn für seinen Rythmus, allerdings sorgte er in der Vergangenheit auch schon für Kritik aufgrund von Sicherheitsbedenken. Vor allem im Training erweisen sich die vielen blinden Richtungswechsel als Gefahr.

2022 wurde die Strecke deshalb zum zweiten Mal in Folge umgebaut. Angelegt wurde sie im Jahr 2021, als die Formel 1 ihre Premiere in Saudi-Arabien feierte. Die insgesamt 6,174 Kilometer werden entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren. Auf dem engen Hochgeschwindigkeitskurs gibt es nur wenige dezidierte Überholstellen, Ausbremsmanöver lässt die Strecke kaum zu.

Die Eckdaten zur Rennstrecke in Dschidda auf einen Blick: