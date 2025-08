Schalke 04 - Hertha BSC live im Free-TV und Stream: Übertragung vom Eröffnungsspiel der 2. Liga

Am 1. August ist für alle Fans der 2. Bundesliga das Ende der Durststrecke erreicht: Mit dem Duell zwischen Schalke und Hertha geht es endlich in die neue Runde.

Die letzte Saison war für beide Klubs enttäuschend, das weiß auch joyn.de: Schalke landete nur knapp vor dem Relegationsplatz, Hertha im Mittelfeld. Ein Bundesliga-Aufstieg war für beide kein Thema. Besonders bei Schalke herrschte nach vier Niederlagen zum Saisonende gedrückte Stimmung, auch die neuen Ziele sind zurückhaltend.

Hertha hingegen gibt sich ambitionierter: „Unser Ziel kann es nur sein, alles daran zu setzen, in die Bundesliga aufzusteigen“, sagte Trainer Stefan Leitl. Die Vertragsverlängerung mit Fabian Reese und dessen angepasstes Gehalt deuten auf diesen Anspruch hin. Der Aufstieg wäre auch finanziell wichtig: Hertha muss im Herbst ein Darlehen über 40 Mio. Euro tilgen.

Auch Schalke steht finanziell unter Druck und beginnt seine dritte Zweitliga-Saison. Das direkte Duell der Traditionsklubs wird zum frühen Stimmungstest. Bleiben Sie bei uns, hier kommen die Details.

Schalke 04 vs. Hertha BSC in der 2. Bundesliga 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Fans haben es im offiziellen Spielplan der Liga sicher längst entdeckt: Die Begegnung zwischen den beiden Traditions-Teams mit wechselvoller Liga-Historie wird am 1. August um 20.30 Uhr angepfiffen. Schauplatz ist die nicht weniger legendäre Gelsenkirchener Veltins-Arena, die in Fachkreisen und bei UEFA-Wettbewerben nach wie vor „Arena AufSchalke“ genannt wird. Bei Fußballspielen auf nationaler Ebene fasst die Arena gut 62.000 Zuschauer, bei internationalen Spielen wegen des Verbots von Stehplätzen nur knapp 55.000 Zuschauer.

Schalke 04 gegen Hertha BSC live im TV und Stream: Übertragung der 2. Bundesliga 2025/2026

Auch in der Saison 25/26 überträgt Sky alle Spiele der 2. Bundesliga live. Die Übertragungen laufen wahlweise klassisch über das Sky Sport-Paket im Fernsehen oder flexibel per Stream auf Sky Go. Das Sky Sport-Paket gibt es ab 20 Euro monatlich (Stand: Juli 2025).

Ab der Saison 2025/26 haben sich auch RTL, Sat.1, ARD, ZDF und Sport.1 umfassende TV-Übertragungsrechte an Bundesliga und 2. Bundesliga gesichert. Darunter fallen das Samstagabendspiel der zweiten Liga live bei RTL sowie Highlights und Zusammenfassungen über verschiedene Sender und Plattformen wie RTL+, ZDF und ARD.

Für Ihren Überblick – hier kommen alle Informationen zur Begegnung zwischen Schalke und Hertha:

Spiel : Schalke 04 - Hertha BSC, Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga, Spielzeit 2025/2026

Datum : Freitag, 1. August 2025

Uhrzeit : 20.30 Uhr, Vorberichterstattung ab 19.50 Uhr

Ort : Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Übertragung im Free-TV : Sat.1

Übertragung im Pay-TV : Sky

Übertragung im Gratis-Live-Stream : Joyn

Die Bilanz zwischen Schalke 04 und Hertha BSC

Das Portal fussballdaten.de hat die bisherige Bilanz zu einem Jubiläums-Zeitpunkt gezogen: Satte 100 Mal sind sich die beiden Rivalen vor diesem Spiel auf dem Rasen begegnet. Dabei haben die Ruhrpöttler 46 Siege erzielt, die Berliner gewannen 37 der Begegnungen. Ganz schnell im Kopf: Wie viele Unentschieden? Genau, 17! Und das Torverhältnis beträgt 148:131 zugunsten von Schalke.