"Schlag den Besten" 2024 bei RTL: Start, Sendetermine, Kandidaten und Übertragung

"Schlag den Besten" wechselt 2024 zu RTL. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Sendetermine, Kandidaten und die Übertragung der Game-Show im TV und Stream.

Aus der erfolgreichen Game-Show "Schlag den Raab" wurde nach Stefan Raabs Rückzug von der großen TV-Bühne "Schlag den Star". In der Sendung tritt ein Prominenter gegen einen Nicht-Promi in diversen Spielen an, der Gewinner streicht ein hohes Preisgeld ein. Das Format wird als Nachfolge von "Schlag den Raab" immer auf ProSieben gezeigt.

Der Sender beließ es aber nicht bei der einen Show und schaffte mit "Schlag den Besten" einen weiteren Ableger. Bei diesem wurde der Promi-Kandidat durch einen weiteren "Normalo" ersetzt. Ansonsten blieb es aber weitgehend beim bereits bekannten Spielprinzip - bis jetzt. Denn nun hat RTL die Ausstrahlung der Sendung übernommen und einige Änderungen eingeführt. Wo sich früher zwei gewöhnliche Zuschauer für eine Sendung qualifizieren konnten, treten nun elf Prominente in insgesamt zehn Spielen gegeneinander an. Die Sendung ähnelt daher nun wieder mehr "Schlag den Star", nur mit mehr Promi-Power und einem neuen Heimatsender.

Welche Promis sind bei "Schlag den Besten" 2024 mit dabei? Wie liegen die Sendetermine der von RTL übernommenen Game-Show? Wir halten hier im Artikel alle Antworten für Sie bereit.

Start von "Schlag den Besten" 2024: Wann geht das Format bei RTL an den Start?

Immer mehr von Stefan Raab ins Leben gerufene Shows wandern von ProSieben zu RTL ab. Zuletzt wurde das ursprünglich als "tv total Turmspringen" bekanntgewordene TV-Event von dem Sender als "RTL Turmspringen" wiederbelebt. Auch "Schlag den Besten" findet 2024 bei der ProSieben-Konkurrenz eine neue Heimat. Im Frühjahr wird die Game-Show mit den neuen Regeln erstmals auf dem Sender zu sehen sein. Das Startdatum wurde für den 24. Februar 2024 angekündigt. Los geht es zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

"Schlag den Besten" 2024: Das sind die Sendetermine

Insgesamt sind vier Folgen von "Schlag den Besten" 2024 geplant. Die erste Folge läuft am 24. Februar 2024 bei RTL. Von da an wird wöchentlich eine neue Folge ausgestrahlt. Bei der letzten Folge handelt es sich dabei um die "Finalfolge", in der die beiden besten Promis der Staffel um den Staffel-Jackpot spielen. Hier finden Sie einen Überblick über alle Sendetermine von "Schlag den Besten" 2024:

Folge 1, 24. Februar 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2, 2. März 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3, 9. März 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4, 16. März 2024, 20.15 Uhr, RTL

Übertragung von "Schlag den Besten" 2024 im TV und Stream

Dass sich die alten "tv total"-Formate heute wieder gut in der deutschen TV-Landschaft machen, hat RTL bereits mehrfach bewiesen. Neben dem "RTL Turmspringen" erzielte der Sender zuletzt auch mit einer Neuaufnahme der "WOK WM" einen großen Erfolg. Daher ist es wenig verwunderlich, dass nun auch eine Übertragung von "Schlag den Besten" 2024 auf RTL stattfindet.

Im Gegensatz zu früher sind aber alle ehemaligen "tv total"-Sendungen heutzutage auch im Stream zu sehen. Eine Übertragung im Live-Stream gibt es daher natürlich auch bei "Schlag den Besten" 2024. Dieser ist auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+ zu finden. Dort kann die Game-Show auch nach der Erstausstrahlung im TV noch abgerufen werden. Wer diesen Service nutzen möchte, der muss jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Ein solches ist ab 6,99 Euro im Monat zu haben.

Kandidaten bei "Schlag den Besten" 2024: Diese prominenten Gäste sind dabei

Bislang gab es bei "Schlag den Besten" gar keine prominenten Gäste. Bei allen Kandidaten handelte es sich um Fans der Game-Show, die sich für die Sendung beworben hatten. RTL hat dieses Konzept jedoch geändert und es mehr an sein eigenes TV-Programm angepasst. Zukünftig werden daher ausschließlich Promis in der Sendung gegeneinander antreten. Anders als die Konkurrenz lässt RTL allerdings nicht nur zwei Kandidaten pro Show antreten, sondern gleich elf Stück. So sind die Karten bei jedem der zehn Spiele immer neu gemischt, da jedes Mal ein anderer Promi drankommt. Lediglich in der Finalfolge dreht sich alles um die beiden besten Kandidaten der Staffel.

Welche Promis für "Schlag den Besten" 2024 gewonnen werden konnten, ist bislang ein nur teilweise gelüftetes Geheimnis. Diese Kandidaten wurden für die diesjährige Staffel von "Schlag den Besten" 2024 bereits bestätigt:

Calvin Kleinen

Massimo Sinató

Kevin Großkreutz

Lola Weippert

Felix von Jascheroff

Gustav Schäfer ( Tokio Hotel)

( Hotel) Evelyn Burdecki

Gäste bei Folge 1 am 24. Februar 2024:

René Casselly (Zirkus-Artist)

Lucas Cordalis (Sänger)

(Sänger) Hilde Gerg (ehemalige Skirennläuferin)

(ehemalige Skirennläuferin) Pascal Hens (ehemaliger Handballspieler)

(ehemaliger Handballspieler) Paul Janke (" Der Bachelor ")

(" ") Calvin Kleinen (Reality-Star)

Benjamin Melzer (Model, Trans-Aktivist und Blogger)

(Model, Trans-Aktivist und Blogger) Elena Miras (Reality-Star)

(Reality-Star) Lili Paul-Roncalli (Artistin und Model)

(Artistin und Model) Adriano Salvaggio (Reality-Star)

Timothy Boldt („Unter uns“)

Gäste bei Folge 2 am 2. März 2024:

Gäste werden noch bekannt gegeben

Gäste bei Folge 3 am 9. März 2024:

Gäste werden noch bekannt gegeben

Gäste bei Folge 4 am 16. März 2024:

Gäste werden noch bekannt gegeben

Neben all den Änderungen gibt es aber auch einige bekannte Elemente, die es in die neue Ausgabe der Game-Show geschafft haben. Unter anderem übernimmt wieder Elton die Moderation. Der Moderator hat bereits bei einigen anderen ehemaligen "tv total"-Sendungen als Gastgeber fungiert und präsentiert den Zuschauern 2024 auch "Schlag den Besten".