"Schlag den Star" - Joachim Llambi gegen DJ Bobo: Termin und Übertragung

Ende 2022 treten bei "Schlag den Star" Joachim Llambi und DJ Bobo gegeneinander an. Hier erfahren Sie alle Infos rund um Teilnehmer, Termin, Übertragung und Wiederholung.

Mitte Dezember zeigt sich bei "Schlag den Star", welcher Kandidat ein besseres Taktgefühl hat. In der letzten Ausgabe des Jahres treffen in der Spielshow auf ProSieben Joachim Llambi und DJ Bobo aufeinander. Sowohl der Kult-Juror als auch der Schweizer Sänger haben dem großen Erfolg unter anderem ihrem Ehrgeiz und ihrer Disziplin zu verdanken. Nun müssen die beiden ihr Können bei "Schlag den Star" unter Beweis stellen. Welcher Kandidat wird sich in den insgesamt 15 Spielen der Samstagabendshow durchsetzen können? Auf den Sieger von "Schlag den Star" wartet ein Gewinn von 100.000 Euro, welcher anschließend an ein selbstgewähltes soziales Projekt gespendet werden darf.

Hier in diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um Teilnehmer, Termin, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung von "Schlag den Star" 2022 mit Joachim Llambi und DJ Bobo.

"Schlag den Star" auf ProSieben: Die Teilnehmer Joachim Llambi und DJ Bobo vorgestellt

Joachim Llambi

Bereits in seiner Jugend zeigte der Halbspanier großes Interesse an diversen Sportarten und entdeckte auch früh seine Liebe zum Tanzen. Seine Karriere als Profi-Tänzer startete der gebürtige Duisburger allerdings erst im späteren Verlauf seines Lebens. Nach Abschluss seines Abiturs hat er zunächst eine Ausbildung als Bankkaufmann absolviert. Ende der 80er-Jahre wechselte Joachim Llambi als Aktienmakler an die Düsseldorfer Börse. Zur gleichen Zeit startete er auch seine Profi-Karriere als Tänzer, welcher er letztendlich seine komplette Aufmerksamkeit widmete.

Neben seiner Karriere als Tänzer überzeugt Joachim Lambi bereits seit vielen Jahren als Stamm-Juror bei "Let's Dance" auf RTL. Zusätzlich zu der Tanzshow war der 58-jährige unter anderen schon häufig als Co-Moderator im im ZDF-Fernsehgarten oder als Gast und Experte bei vielen anderen TV-Shows zu sehen.

Joachim Llambi ist 2022 als Kandidat bei "Schlag den Star" dabei. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

DJ Bobo

Der eigentliche Name des Musikkünstlers lautet Peter René Baumann. Da der heute 54-jährige in einem kleinen Dorf in der Schweiz aufgewachsen ist, war eine Karriere als Sänger, Tänzer und DJ für ihn zunächst unvorstellbar. Allen Schwierigkeiten zum Trotz brachte DJ Bobo zu Beginn der 1990er Jahre seine erste Single mit dem Titel "I Love You" auf den Markt. In den darauffolgen Jahren feierte er als Sänger, Tänzer und DJ europaweit große Erfolge.

Seine letzte Single mit dem Titel "Together We Fly" ist Ende Oktober 2022 erschienen. Nun ist der Künstler bereit, bei "Schlag den Star" gegen seinen Konkurrenten Joachim Llambi anzutreten.

DJ Bobo wird allerdings nicht nur als Kandidat in der ProSieben-Show zu sehen sein. Er nutzt die Chance, um dort auch seine neue Single zu performen. Auch die Band Silbermond wird zusammen mit 1986zig den neuen Song "Nie wieder schlafen" zu sehen sein.

DJ Bobo ist Teilnehmer bei "Schlag den Star" auf ProSieben. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

Wann ist der Termin von "Schlag den Star" mit Joachim Llambi und DJ Bobo?

Am Samstag, dem 17. Dezember 2022, zeigt sich, welcher der beiden Tänzer tatsächlich den richtigen Rhytmus findet und die Herausforderungen bei "Schlag den Star" meistern kann. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr beim Sender ProSieben.

Die Moderation der neuen Ausgabe wird wie gewohnt von Elton übernommen. Ron Ringguth kommentiert die einzelnen Spiele.

"Schlag den Star" 2022: Übertragung im TV und Stream

Im Free-TV wird "Schlag den Star" mit Joachim Llambi und DJ Bobo live beim Sender ProSieben ausgestrahlt. Wer die Spielshow lieber online im Stream schauen möchte, kann dafür auf die kostenlosen Angebote des ProSieben-Livestreams und der Streaming-Platform Joyn zurückgreifen.

Wo läuft die Wiederholung von "Schlag den Star" - Joachim Llambi gegen DJ Bobo?

Die Wiederholung der neuen Folge von "Schlag den Star", in der die zwei Tänzer Joachim Llambi und DJ Bobo gegeneinander antreten, gibt es direkt im Anschluss an die Live-Ausstrahlung in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also am 18. Dezember 2022, um 00.15 Uhr bei ProSieben zu sehen. Anschließend wird die Wiederholung sowohl in der ProSieben-Mediathek als auch auf Joyn zur Verfügung gestellt. (AZ)