Pooth gegen Ochsenknecht bei „Schlag den Star“: Sendetermin, Übertragung und Wiederholung

Die ProSieben-Show „Schlag den Star“ sorgt mit der nächsten Ausgabe für eine Premiere. Zum ersten Mal treten nicht einzelne Prominente, sondern Familienpaare in Form von Mutter-Sohn-Teams gegeneinander an. So haben sich für die Show zwei bekannte TV-Familien angekündigt: Verona Pooth tritt gemeinsam mit ihrem Sohn Diego an, während Natascha Ochsenknecht mit ihrem Sohn Wilson Gonzalez ins Rennen geht. Beide Teams messen sich in einer Reihe von Spielen, die körperliche Fitness, logisches Denken und Geschicklichkeit erfordern. Das Besondere an der neuen „Schlag den Star“-Folge ist, dass die Kandidaten nicht nur individuell bestehen, sondern auch als Team zusammenarbeiten müssen.

Neben dem Unterhaltungswert für die Zuschauerinnen und Zuschauer geht es wie immer um ein hohes Preisgeld. Das Gewinnerteam sichert sich 100.000 Euro. Moderiert wird der Abend von Matthias Opdenhövel, während Ron Ringguth wie gewohnt die sportlichen Herausforderungen kommentiert. Um die Produktion von „Schlag den Star“ kümmert sich die Kölner TV-Firma Brainpool.

Wann läuft die neue Ausgabe von „Schlag den Star“ über die Bildschirme? Wo läuft die Show im TV und Stream und lässt sich „Schlag den Star“ auch nachträglich ansehen? Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos rund um Sendetermin, Übertragung und Wiederholung für Sie zusammengetragen.

Pooth gegen Ochsenknecht: Sendetermin der nächsten „Schlag den Star“-Folge

Die Ausstrahlung der Mutter-Sohn-Ausgabe von „Schlag den Star“ findet am Samstag, dem 6. September, um 20.15 Uhr auf ProSieben statt. An diesem Abend treten Verona und Diego Pooth gegen Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht in der Live-Show gegeneinander an.

Übertragung von „Schlag den Star“ – Pooth vs. Ochsenknecht im TV und Stream

Die neueste Folge von „Schlag den Star“ wird live im Free-TV bei ProSieben übertragen. Parallel dazu steht die Show auch im Livestream bei Joyn zur Verfügung. Damit können Zuschauerinnen und Zuschauer die Mutter-Sohn-Duelle von Verona und Diego Pooth sowie Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht sowohl klassisch im Fernsehen als auch digital verfolgen.

„Schlag den Star“ – Pooth vs. Ochsenknecht: Gibt es eine Wiederholung?

Wenn Sie am Samstag keine Gelegenheit haben, „Schlag den Star“ live im TV zu sehen, heißt das nicht automatisch, dass Sie die Spiele zwischen Familie Pooth und Familie Ochsenknecht komplett verpassen. Zwar gibt es keine Wiederholung im klassischen Fernsehen, doch die Folge wird im Anschluss auf der Streamingplattform Joyn hochgeladen. Dort steht sie kostenlos und jederzeit zum Abruf bereit.

„Schlag den Star“ am 6. September 2025: Das sind die Teilnehmer

In der neuen Mutter-Sohn-Ausgabe von „Schlag den Star“ spielen Verona Pooth und ihr Sohn San Diego Pooth gegen Natascha Ochsenknecht und ihren Sohn Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Beide Familien gehören seit vielen Jahren zur deutschen Prominenz. Verona Pooth ist als Moderatorin und Unternehmerin bekannt, während San Diego zuletzt für Aufmerksamkeit sorgte, als er 2025 die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ gewann.

Auf der Gegenseite steht Schauspielerin und Autorin Natascha Ochsenknecht gemeinsam mit Wilson Gonzalez, der sich nicht nur als Musiker, sondern auch als Schauspieler einen Namen gemacht hat. 2025 erschien seine eigene Comedy-Serie „Späti“ , die aktuell in der ZDF-Mediathek abrufbar ist.

