Pooth gegen Ochsenknecht gestern bei „Schlag den Star“: Sendetermin, Übertragung und Wiederholung

Die ProSieben-Show „Schlag den Star“ sorgte mit der nächsten Ausgabe für eine Premiere. Zum ersten Mal traten nicht einzelne Prominente, sondern Familienpaare in Form von Mutter-Sohn-Teams gegeneinander an. So hatten sich für die Show zwei bekannte TV-Familien angekündigt: Verona Pooth trat gemeinsam mit ihrem Sohn Diego an, während Natascha Ochsenknecht mit ihrem Sohn Wilson Gonzalez ins Rennen ging. Beide Teams haben sich in einer Reihe von Spielen, die körperliche Fitness, logisches Denken und Geschicklichkeit erfordern, gemessen. Das Besondere an der neuen „Schlag den Star“-Folge war, dass die Kandidaten nicht nur individuell bestehen, sondern auch als Team zusammenarbeiten müssen.

Neben dem Unterhaltungswert für die Zuschauerinnen und Zuschauer ging es wie immer um ein hohes Preisgeld. Das Gewinnerteam sicherte sich 100.000 Euro. Moderiert wurde der Abend von Matthias Opdenhövel, während Ron Ringguth wie gewohnt die sportlichen Herausforderungen kommentierte. Um die Produktion von „Schlag den Star“ kümmerte sich die Kölner TV-Firma Brainpool.

Wann lief die neue Ausgabe von „Schlag den Star“ über die Bildschirme? Wo gab es die Show im TV oder Stream, und lässt sich „Schlag den Star“ auch nachträglich ansehen? Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos rund um Sendetermin, Übertragung und Wiederholung für Sie zusammengetragen.

Pooth gegen Ochsenknecht: Gewinner bei „Schlag den Star“

Die Mutter-Sohn-Show startete sogleich mit etwas Aufregung im Studio. Bereits im ersten Spiel stürzte Verona Pooth von einem Rollwagen und verletzte sich am Bein. Nachdem sie hinter der Bühne behandelt wurde, kehrte die Kandidatin jedoch zurück, mit der festen Überzeugung weiterzukämpfen. So gewannen sie und Sohn Diego auch gleich die erste Challenge. Nach 13 weiteren Runden in denen es bei beiden Teams hin und her ging, stand es 56 zu 49 für Team Ochsenknecht. Mit einem ähnlichen Punktestand ging es also in ein spannendes Finale. Doch auch hier kam es wieder zu einer kleinen Unterbrechung. Natascha Ochsenknecht war gesundheitstechnisch nicht imstande, die „Halten“ Challenge auszuführen. Somit geht es fürs Finale in das Ersatzspiel „Fang den Hut“. Beiden Teams mussten sich einen Hut zuwerfen, der nur mit dem Kopf gefangen werden durfte. Nach Patzern am Anfang von beiden Seiten kämpften sich die Teams auf Gleichstand. Der letzte Wurf sollte also entscheiden. Und dieser zeigte: Der Hut rutschte Diego vom Kopf, bei Wilson blieb er dort hängen und damit gewannen die Ochsenknechts die Show und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Pooth gegen Ochsenknecht: Sendetermin der nächsten „Schlag den Star“-Folge

Die Ausstrahlung der Mutter-Sohn-Ausgabe von „Schlag den Star“ fand am Samstag, dem 6. September, um 20.15 Uhr auf ProSieben statt. An diesem Abend traten Verona und Diego Pooth gegen Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht in der Live-Show gegeneinander an.

Übertragung von „Schlag den Star“ – Pooth vs. Ochsenknecht im TV und Stream

Die neueste Folge von „Schlag den Star“ wurde live im Free-TV bei ProSieben übertragen. Parallel dazu stand die Show auch im Livestream bei Joyn zur Verfügung. Damit konnten Zuschauerinnen und Zuschauer die Mutter-Sohn-Duelle von Verona und Diego Pooth sowie Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht sowohl klassisch im Fernsehen als auch digital verfolgen.

„Schlag den Star“ – Pooth vs. Ochsenknecht: Gibt es eine Wiederholung?

Wenn Sie am Samstag keine Gelegenheit hatten, „Schlag den Star“ live im TV zu sehen, heißt das nicht automatisch, dass Sie die Spiele zwischen Familie Pooth und Familie Ochsenknecht komplett verpassen. Zwar gibt es keine Wiederholung im klassischen Fernsehen, doch die Folge wird im Anschluss auf der Streamingplattform Joyn hochgeladen. Dort steht sie kostenlos und jederzeit zum Abruf bereit.

„Schlag den Star“ am 6. September 2025: Das sind die Teilnehmer

In der neuen Mutter-Sohn-Ausgabe von „Schlag den Star“ spielten Verona Pooth und ihr Sohn San Diego Pooth gegen Natascha Ochsenknecht und ihren Sohn Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Beide Familien gehören seit vielen Jahren zur deutschen Prominenz. Verona Pooth ist als Moderatorin und Unternehmerin bekannt, während San Diego zuletzt für Aufmerksamkeit sorgte, als er 2025 die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ gewann.

Auf der Gegenseite steht Schauspielerin und Autorin Natascha Ochsenknecht gemeinsam mit Wilson Gonzalez, der sich nicht nur als Musiker, sondern auch als Schauspieler einen Namen gemacht hat. 2025 erschien seine eigene Comedy-Serie „Späti“ , die aktuell in der ZDF-Mediathek abrufbar ist.

