"Schlag den Star" - Rebecca Mir gegen Nilam Farooq: Termin und Übertragung

Bei "Schlag den Star" messen sich Rebecca Mir und Nilam Farooq. Hier haben wir alle Infos rund um Teilnehmer, Termin, Übertragung und Wiederholung für Sie.

Einiges steht am Samstag, den 10. Juni bei der neuen Ausgabe von den "Schlag den Star" auf dem Spiel: Um Ruhm und Ehre geht es den beiden Kontrahentinnen, aber auch um 100.000 Euro, denn diese Summe darf die Gewinnerin mit nach Hause nehmen und für einen guten Zweck einsetzen. Dafür muss sie sich aber in den bis zu 15 Runden der Sendung durchsetzen.

In der neuesten Ausgabe steigen Rebecca Mir und Nilam Farooq in den Ring. Moderator der Sendung ist Elton und in gewohnter Manier kommentiert Ron Ringguth. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgen Bosse mit "Ein Traum" und Mando Diao mit "Get It On".

Sie wollen wissen, wer die beiden Damen sind, wann und wie genau die Sendung ausgestrahlt wird und ob man sie im Nachgang noch einmal ansehen kann? Dann sind Sie hier genau richtig, denn wir haben alle Informationen rund um Teilnehmer, Termin, Übertragung und Wiederholung von "Schlag den Star" am 10. Juni 2023.

"Schlag den Star" auf ProSieben: Die Teilnehmerinnen Rebecca Mir und Nilam Farooq vorgestellt

Rebecca Mir

Ihre Karriere startete Mir in einer der hauseigenen Talentschmiede von ProSieben: bei "Germany's Next Topmodel" - einer Sendung die auch 2023 wieder zahlreiche Teilnehmerinnen angelockt hat. Die wenigsten von ihnen schaffen es allerdings, sich einen langfristigen Platz in der deutschen Medienlandschaft zu erarbeiten, so wie es Mir gelungen ist. 2011 nahm sie also bei der Castingshow teil und belegte damals im Finale den zweiten Platz. Im Anschluss übernahm sie einige Modeljobs. 2012 trat sie bei der fünften Staffel von "Let's Dance" an und lernte dort Proftänzer Massimo Sinato kennen, den sie 2015 heiratete. Seit 2012 moderiert sie das Promimagazin "taff" - ebenfalls auf ProSieben.

Nilam Farooq

Fans der ersten Stunde ist Nilam Farooq vielleicht noch unter dem Alias "daarum" bekannt. Unter diesem Accountnamen veröffentlichte sie zwischen 2010 und 2017 regelmäßig YouTube-Videos, die sich vor allem um Livestyle, Mode und Fashion drehten - zwischenzeitlich war sie sogar die erfolgreichste deutsche YouTuberin. Inzwischen ist sie einem größeren Publikum vor allem als Schauspielerin bekannt, zum Beispiel durch Filme wie "Mein Blind Date mit dem Leben" oder "Contra". Zudem ermittelte zwischen 2013 und 2019 regelmäßig als Kommissarin bei der "SOKO Leipzig". 2022 ist die 33-Jährige außerdem gegen Joko Winterscheidt in "Wer stiehlt mir die Show?" angetreten.

Wann ist der Termin von "Schlag den Star" 2023?

Die Ausstrahlung dieser Ausgabe von "Schlag den Star" fällt wie gewohnt auf einen Samstag - genauer gesagt Samstag, der 10. Juni. Die Sendung startet zur Primetime um 20.15 Uhr auf ProSieben.

"Schlag den Star" 2023: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung der Sendung "Schlag den Star" mit Nilam Farooq und Rebecca Mir übernimmt der Sender ProSieben. Man kann die Sendung also ganz entspannt im Free-TV vor dem heimischen Endgerät verfolgen. Zusätzlich wird das Spektakel auch auf der hauseigenen Streamingplattform Joyn im Live-Stream gezeigt. Hierfür muss sich auf der Plattform registrieren - die Basis-Version des Streamingdienstes ist aber kostenlos. Wer auf alle Funktionen von Joyn zugreifen möchte, braucht ein Abo. Das sogenannte Joyn+ Paket kostet aktuell 6,99 Euro im Monat und enthält noch mehr Inhalte sowie weniger Werbung (Quelle Joyn, Stand 8. Juni 2023).

Gibt es eine Wiederholung von "Schlag den Star" - Rebecca Mir vs. Nilam Farooq?

Zumindest im Free-TV ist bisher keine Wiederholung der Ausgabe von "Schlag den Star" angekündigt worden. Klar ist allerdings bereits, dass die Sendung mit Nilam Farooq und Rebecca Mir nochmals auf dem Pay-TV Sender ProSiebenFun gezeigt wird. Und zwar am 24. Juni 2023 um 12.55 Uhr. Nach der Free-TV Premiere ist die neuste Folge auch als Wiederholung bei Joyn abrufbar.