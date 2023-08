"Schlag den Star" 2023: Uwe Ochsenknecht gegen Heiner Lauterbach im TV und Stream

"Schlag den Star": Uwe Ochsenknecht gegen Heiner Lauterbach - Wir liefern alle Infos rund um Termin, Teilnehmer, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

"Filmreif" nennt Pro7 in einer Pressemitteilung den Kampf zweier Leinwandgiganten im Rahmen seiner Show: Keine Geringeren als zwei Urgesteine des deutschen 1980er-Films, Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach, treten bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Die Älteren unter uns dürften sich noch an den Kinohit "Männer" von Doris Dörrie erinnern, bei dem die beiden zum Schuss in Unterhosen gegeneinander losgingen.

Uwe Ochsenknecht (re.) mit Heiner Lauterbach in "Männer" von 1985. Foto: André Poling, ARD Degeto, United Archives/Impress, dpa

Auf der Medien-Website von Pro7 zeigen die beiden sich schon mal gegenseitig ihre Folterwerkzeuge: "Ihr wisst schon, dass der Heiner schon über 70 ist, oder? Ich meine nur, bei den sportlichen Geschichten, dass ihr da einen Defibrillator zur Stelle habt?", sorgt sich Ochsenknecht. Und sein Gegner Lauterbach kontert: "Ich habe lange überlegt, worin Uwe richtig gut ist. Dann ist mir was eingefallen. Er ist schnell und gnadenlos. Schnell müde und gnadenlos langsam."

"Schlag den Star: Uwe Ochsenknecht gegen Heiner Lauterbach": Der Termin

Der Sender hat die Ausstrahlung der Schlacht Ochsenknecht vs. Lauterbach aus der Reihe "Schlag den Star" für Samstag, 19. August 2023, angekündigt. Die Sendezeit dürfte klar sein: Prime-Time, 20.15 Uhr auf Pro7 und beim Streamingdienst Joyn.

Teilnehmer bei "Schlag den Star: Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach"

Hier kommen die Kurzporträts unserer beiden Kontrahenten:

Uwe Ochsenknecht

Name Uwe Ochsenknecht Bürgerlicher Name Uwe Adam Ochsenknecht Beruf Schauspieler, Sänger, Produzent Geburtstag 7. Januar1956 Sternzeichen Steinbock Geburtsort Biblis / Hessen Staatsangehörigkeit deutsch Größe 178 cm Haarfarbe blond Augenfarbe blau

Uwe Ochsenknecht wirkte seit 1972 an bislang über 175 Film- und Fernsehproduktionen mit. Bekannt wurde er 1981 durch den Film "Das Boot" nach dem gleichnamigen Roman von Lothar-Günther Buchheim, in dem er den Bootsmann Lambrecht spielte. 1985 landete er einen Kino-Hit mit der Rolle des Stefan Lachner in der Komödie "Männer".

Ochsenknecht stammt aus einer Familie, die 1951 aus der DDR ins hessische Biblis gekommen war. Aufgewachsen ist er in Mannheim, wo er schon früh am Nationaltheater als Komparse mitwirkte und - wie sein Vater, ein professioneller Opernsänger - im Chor sang. In Bochum machte er eine Ausbildung zum Schauspieler. Danach arbeitete er zunächst als Theaterschauspieler, bis ihm mit "Das Boot" der Start in die Filmkarriere glückte.

Heiner Lauterbach

Name Heiner Lauterbach Beruf Schauspieler, Regisseur, Sachbuchautor, Gastronom Geburtstag 10. April 1953 Sternzeichen Widder Geburtsort Köln / Nordrhein-Westfalen Staatsangehörigkeit deutsch Größe 182 cm Haarfarbe grau Augenfarbe braun

Heiner Lauterbach ist der Sohn eines Kölner Sanitär-Unternehmers. Nach der Mittleren Reife machte er zunächst eine Ausbildung als Installateur und besuchte später (ab 1970) die Schauspielschule der Keller - zu ihren Absolventen gehören unter anderem Michael Degen, Eberhard Feik, Jürgen Flimm, Anette Frier, Gudrun Landgrebe, Max Schautzer, Til Schweiger und Hella von Sinnen. Nach dieser Ausbildung spielte Lauterbach zunächst Theater und startete dann seine Kinokarriere mit Filmen aus der "Schulmädchen-Report"-Reihe. Seine Schnittmenge mit Uwe Ochsenknecht ist der Film "Männer", durch den auch Lauterbach sein endgültiger Durchbruch gelang.

Übertragung von "Schlag den Star" 2023: Uwe Ochsenknecht gegen Heiner Lauterbach im TV und Stream

Im linearen TV-Programm von Pro7 können Sie die Ausgabe Ochsenknecht vs. Lauterbach von "Schlag den Star" auf ganz konventionelle Art zur angegebenen Sendezeit auf Ihrem Fernsehgerät verfolgen.

Möchten Sie lieber ein digitales Endgerät verwenden? Dann gibt es dafür ebenfalls eine elegante Problemlösung - den Stream von Joyn. Der Basisdienst ist kostenlos, man muss sich nur registrieren. Wer es etwas komfortabler möchte, bucht am besten Joyn+. Der kostet nach einem Test-Zeitraum allerdings Geld, nämlich 6,99 Euro pro Monat (Stand: 28. Juli 2023). Aktuelle und weitergehende Infos zu den Konditionen des Streaming-Dienstes finden Sie auf der Website des Anbieters.

"Schlag den Star: Uwe Ochsenknecht gegen Heiner Lauterbach" - Gibt es eine Wiederholung?

Aber klar gibt es die - ebenfalls bei Joyn . Dort steht der Kampf Uwe Ochsenknecht gegen Heiner Lauterbach noch für eine ganze Zeit zum Abruf für Sie bereit.