"Die Schlagernacht des Jahres" 2023: Künstler, Termine, Tickets und Übertragung gestern im TV oder Stream

"Die Schlagernacht des Jahres" feiert 2023 ihr 25-jähriges Jubiläum. Hier erfahren Sie alles rund um Termine, Künstler und die Übertragung im TV oder Stream.

Die ehemals unter dem Titel "Die große Schlagerparade" bekannte Veranstaltungsreihe "Die Schlagernacht des Jahres" feiert 2023 bereits ihr 25-jähriges Jubiläum. So lange schon tourt das Programm jedes Jahr durch Deutschland. Von Frühjahr bis Herbst ist die Show in Städten in ganz Deutschland zu sehen. Ein Highlight ist dabei jedes Mal das "Schlagernacht Open-Air" im Sommer in Berlin.

Das Open-Air im Sommer wird nicht wie sonst vom rbb übertragen, es ist diesmal im Privatfernsehen zu sehen. Dazu haben sich die Veranstalter der "Schlagernacht des Jahres" mit RTLup zusammengeschlossen.

Wir haben hier alle Infos rund um die Termine der regulären "Schlagernacht des Jahres"-Tournee sowie über die daran beteiligten Künstler für Sie zusammengestellt. Außerdem zeigen wir Ihnen, wann und wo Sie die Übertragung des "Schlagernacht Open-Air" sehen können.

Termine von "Die Schlagernacht des Jahres" 2023 im Herbst und Winter

"Die Schlagernacht des Jahres" findet über das ganze Jahr verteilt statt. Der Höhepunkt war in diesem Jahr das "Schlagernacht Open-Air", das am 10. Juni auf der Berliner Waldbühne stattfand. Das Open-Air wurde 2023 das erste Mal aufgezeichnet und wird zu einem späteren Zeitpunkt im Juli im TV ausgestrahlt.

Nach dem "Schlagernacht Open-Air" macht die Veranstaltungsreihe erst einmal eine kleine Sommerpause, bevor es im Herbst weitergeht. Hier haben wir Ihnen die weiteren Termine der "Schlagernacht des Jahres" 2023 zusammengefasst:

23. September: Messegelände, Erfurt

14. Oktober: Schleyer-Halle, Stuttgart

28. Oktober: Arena Nürnberger Versicherung, Nürnberg

4. November: Rudolf Weber Arena, Oberhausen

Arena, 11. November: Mercedes-Benz Arena , Berlin

, 2. Dezember: Festhalle, Frankfurt am Main

"Die Schlagernacht des Jahres" 2023: Übertragung vom "Schlagernacht Open-Air" im Free-TV und Stream

Für gewöhnlich war das "Schlagernacht Open Air" erstmal im Sparten-Fernsehen der Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Doch im Jubiläumsjahr der "großen Schlagernacht" ist das anders: Schon wenige Wochen nach der Aufzeichnung der Show im Juni strahlt RTLup das Schlager-Spektakel am 26. Juli zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr aus. Moderiert wird die große Jubiläumsshow vom Moderatoren-Duo Steffi Brungs und Ramon Roselly.

Auch im Stream ist das Open-Air zu sehen. Wie schon frühere Aufzeichnungen der Show, so ist auch das "Schlagernacht Open-Air" 2023 bei RTL+ zu finden.

Künstler bei "Die Schlagernacht des Jahres" 2023

"Die Schlagernacht des Jahres" ist schon seit vielen Jahren ein echter Zuschauer-Magnet. Daher finden sich auch immer mehr als genug Schlagerstars, die bei den Veranstaltungen auftreten und für die richtige Stimmung sorgen. Allerdings sind nicht alle Künstler bei allen Shows mit dabei. Während einige bei fast allen Veranstaltungen der "großen Schlagernacht" 2023 mit dabei sind, sind andere nur ein- oder zweimal auf der Schlagernacht-Bühne zu sehen.

Hier haben wir Ihnen die Liste der beim "Schlagernacht Open-Air" beteiligten Künstler zusammengestellt:

"Schlagernacht Open-Air" am 26. Juli (aufgezeichnet am 10. Juni)

DJ Ötzi

Matthias Reim

Vicky Leandros

Ben Zucker

Kerstin Ott

Michelle

Mickie Krause

Frank Zander

Oli P.

Voxxclub

Olaf der Flipper (mit seiner Tochter Pia Malo )

) Ramon Roselly

Sarah Engels

Team 5ünf

Stereoact

Julian Reim

Das sind die weiteren bei den Shows der "Schlagernacht des Jahres" 2023 auftretenden Künstler:

Anna-Maria Zimmermann

Eloy De Jong

Eric Philippi

Madlen Rausch

Michael Holm

Nik P.

Thomas Anders

Vincent Gross

Tickets für "Die Schlagernacht des Jahres" 2023

"Die Schlagernacht des Jahres" ist immer gut besucht. Wenn dem nicht so wäre, könnte die Veranstaltungsreihe 2023 nicht bereits ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Wer Tickets für die Shows haben möchte, sollte sich also rechtzeitig darum kümmern. Denn es ist keine Seltenheit, dass diese vollständig ausverkauft sind.

Der Preis der einzelnen Tickets richtet sich dabei nach dem jeweiligen Veranstaltungsort und der Ticket-Kategorie. Wir haben hier eine Übersicht zu den einzelnen Shows inklusive Preisspanne der verfügbaren Tickets zusammengestellt: