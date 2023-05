"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 im SWR: Sendetermin, Übertragung und Gäste morgen am 18. Mai

Am 18. Mai 2023 gibt es wieder eine neue Folge von "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Alle Infos rund um Übertragung, Sendetermin und Gäste finden Sie hier.

Einmal im Monat gibt es eine neue Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Der Moderator Andy Borg ist Schlagerstar und lädt auch diesen Monat wieder in seine urige Weinstube ein. Zwei Stunden lang sorgt er für musikalische Unterhaltung mit prominenten Gästen. Bereits seit 2019 moderiert Andy Borg die Musikshow. Seinen Durchbruch hatte er aber bereits 1982. Mit dem Lied "Adios Amor" wurde der Schlagerstar berühmt und steht seitdem auf der Bühne. Erst vor zwei Jahren feierte er sein 40-Jähriges Jubiläum. Gleichzeitig stand die 35. Folge seiner TV-Show an.

Wann läuft jetzt aber die nächste Sendung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im TV und welche Gäste können die Zuschauer und Zuschauerinnen erwarten? Alle wichtigen Informationen zur Übertragung und den Gästen finden sie hier.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023: Sendetermin der neusten Ausgabe

Der "Schlager-Spaß mit Andy Borg" läuft jeden Monat einmal. Der nächste Sendetermin ist der 18. Mai 2023. Der Termin ist aufgrund des Feiertages Christi Himmelfahrt dieses Mal ausnahmsweise nicht an einem Samstag sondern am Donnerstag, dem 18. Mai 2023. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr im SWR. Wie üblich dauert das Programm etwa zwei Stunden, um 22.15 Uhr ist die Musikshow dann wieder vorbei. Hier finden sie noch einmal die aktuellen Sendetermine auf einen Blick:

8. April 2023, 20.15 Uhr, SWR

29. April 2023, 20.15 Uhr, SWR

18. Mai 2023, 20.15 Uhr, SWR

03. Juni 2023, 20.15 Uhr, SWR

17. Juni 2023, 20.15 Uhr, SWR

29. Juli 2023, 20.15 Uhr, SWR

30. September 2023, 20.15 Uhr, SWR

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023: Übertragung im TV und Stream

Am 18. Mai 2023 läuft die neuste Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im TV. Übertragen wird die Musikshow auf zwei Sendern - zum einen können Zuschauer und Zuschauerinnen die Sendung im SWR und SR-Fernsehen verfolgen. Aber auch im MDR kann man den "Schlager-Spaß" live erleben. Die Übertagung läuft von 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen kann man "Schlager-Spaß mit Andy Borg" auch im Live-Stream sehen: Die Show läuft im Live-Stream der ARD.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023: Das sind die Gäste am 18. Mai 2023

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Schlagersendungen des SWR. Monat für Monat lädt Andy Borg verschiedene Gäste aus der Schlagerwelt in seine gemütliche Weinstube ein. Einige Gäste sind mittlerweile bekannte Gesichter. Schon des Öfteren traten beispielsweise Die Freunde oder Semino Rossi in der Show auf. Über die zwei Stunden verteilt treten am 18. Mai 2023 insgesamt neun musikalische Gäste auf. Darunter zum Beispiel auch die Althistorische Narrenzunft Offenburg e.V.

Hier finden sie noch einmal alle Gäste vom 18. Mai 2023 auf einen Blick zusammengefasst.