"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 heute am 29. Juli: Gäste, Übertragung im TV oder Stream - alle Infos

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" heute am 29. Juli 2023: Wir liefern die Infos rund um Gäste, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

"Sommer-Spaß mit Andy Borg" - so überschreiben die verantwortlichen ARD-Sender SWR und SR die Juli-Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023. Auch der Schauplatz ist diesmal ein anderer: Der beliebte österreichische Moderator verlässt seine angestammte Weinstube und präsentiert die Show in der Open Air-Arena beim Wasserpark "Rulantica" nahe dem Europapark Rust. "Sommerhimmel, Lichterketten, Musik" und, was sonst, "ein 'Heurigen-Lokal in Baden-Württemberg'" versprechen die Ruster auf ihrer Website. Auf die Zuschauer warten vertraute Songs, Evergreens und Hits. Der Südwesten der Republik scheint übrigens so etwas wie eine zweite Heimat für den Barden aus Wien zu sein - schon 1998 drehte Andy Borg in Waldshut für "Die Straße der Lieder".

Sendetermin: Wann läuft "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023?

Der "Sommerspaß" läuft am Samstag, 29. Juli 2023, bei den ARD-Sendern SWR, SR und MDR. Sendebeginn ist 20.15 Uhr, die Live-Übertragung dauert zweieinhalb Stunden.

Das sind die Gäste bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 29. Juli 2023

Semino Rossi

Ramon Rosselly

Mungo Jerry

Fantasy

Chris Andrews

Truck Stop

Stefan Mross

Sigrid & Marina

Luna Klee

Rosanna Rocci

Die jungen Zillertaler

Jauchzaaa

Stadtkapelle Offenburg

... und viele weitere mehr, verkündet der SR voller Optimismus auf seiner Website.

Wiederholung und Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 im TV und Stream

Die Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 kann man am 29. Juli ganz konventionell in den linearen TV-Programmen der ARD-Sender MDR, SWR und SR verfolgen.

Wem an einem lauschigen Sommerabend der Sinn nach anderen Dingen steht als deutsche Schlager, kann die Show selbstverständlich auch zu einem anderen Termin genießen: Die ARD-Mediathek hält die Sendung noch eine ganze Weile für seine Zuschauer abrufbereit.

Weitere Sendetermine von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023

Zu den weiteren Ausgaben von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 liegen bisher die folgenden Infos vor:

30. September 2023, 20.15 Uhr: SWR und MDR - Gäste voraussichtlich Eloy de Jong , Ute Freudenberg , Melanie Payer , Vincent & Fernando, Hattinger Buam, Fräulein J. & die Tournedos, Coro della S.A.T.

und - Gäste voraussichtlich , Ute , , Vincent & Fernando, Hattinger Buam, Fräulein J. & die Tournedos, della S.A.T. 24. November 2023, 20.15 Uhr: SWR

9. Dezember 2023, 20.15 Uhr

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023: Wer ist der Gastgeber?

Andy Borg kam am 2. November 1960 in Wien als Adolf Andreas Meyer zur Welt, berichtet er auf seiner Website. Nach seinem Realschul-Abschluss machte er eine Lehre zum Mechaniker. Dann allerdings veränderte sich sein Leben von Grund auf: In der ORF-Talentshow "Die große Chance" wurde er 1981 für den Schlager entdeckt .

Den großen Durchbruch schaffte Andy Borg 1982 mit dem Schlager "Adios Amor". 1990 nahm er mit dem damaligen Kinderstar Alexandra am Grand Prix der Volksmusik teil. Sie wurden Dritter - hinter keinen Geringeren als den Kastelruther Spatzen und dem Alpentrio Tirol.

Seine Moderatoren-Karriereschritte: Südwest-Fernsehen, Das Erste, "Musikantenstadl" als Nachfolger von Karl Moik (ARD, ORF, SRF) und seit 2018 "Schlager-Spaß mit Andy Borg" beim SWR.