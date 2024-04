"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2024: Gäste, Termin gestern, Übertragung - alle Infos

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2024 läuft demnächst im SWR: Alle Informationen rund um Gäste, Termin, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung gibt es hier.

Einmal im Monat - normalerweise samstags - ist es im SWR- Fernsehen so weit: Dann lädt der Moderator namhafte Schlagerstars in seine urige Weinstube ein und sorgt zwei Stunden lang für einen unterhaltsamen Musikabend. "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Fernsehsendungen im SWR. Die neueste Ausgabe lief Ende April sowohl im SWR als auch im MDR. Welche Gäste kamen in die Show? Wo kann man sie sehen? Alles Wichtige dazu finden Sie hier.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" im April 2024: Das waren die Gäste

Diese Stars sind dabei. "Unter anderem", heißt es vielversprechend.

Petra Frey

Frank Schöbel

Johannes Kalpers

Truck Stop

Die Cappuccinos

The Bonny Tones

Lätz Fetz

Voices Rödersheim

Termin: Wann lief der "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2024 gestern?

Die letzte Folge von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wurde gestern am Samstag, 27. April 2024, von 20.15 bis 22.15 Uhr im SWR und MDR ausgestrahlt.

Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg 2024" im TV oder Stream - gibt es auch eine Wiederholung?

Die Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" konnte man am 27. April 2024 zur angegebenen Sendezeit in den linearen TV-Programmen der ARD-Sender SWR und SR miterleben. Die Sender wollten die Show in Borgs Weinstube nach wie vor ohne Publikum aufzeichnen.

Wer just an dem Samstag etwas anderes vorhat, darf Andy Borg und seine Gäste natürlich auch zu einem selbst gewählten späteren Termin genießen: Die Mediathek der ARD hält die Sendung noch für geraume Zeit abrufbar.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2024: Wer führt durch die Show?

Der Gastgeber der Sendung ist Andy Borg, der unter seinem Geburtsnamen Adolf Andreas Meyer am 2. November 1960 in Wien geboren wurde. Nachdem er seine Schulausbildung abgeschlossen hatte, absolvierte er eine Lehre als Mechaniker. Sein Leben nahm jedoch eine drastische Wendung, als er 1981 in der Talentshow "Die große Chance" (ORF) als Schlagersänger entdeckt wurde. Borg hatte 1982 mit "Adios Amor" großen Erfolg. 1990 nahm er zusammen mit dem damaligen Kinderstar Alexandra am Grand Prix der Volksmusik teil und erreichte den dritten Platz, hinter den Kastelruther Spatzen und dem Alpentrio Tirol. Seine Karriere als Moderator begann beim Südwest-Fernsehen und führte ihn dann zum Ersten Deutschen Fernsehen. Später übernahm er die Moderation des "Musikantenstadl" als Nachfolger von Karl Moik (ARD, ORF, SRF) und präsentiert seit 2018 den "Schlager-Spaß mit Andy Borg" beim SWR.