"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2024: Wiederholung und Gäste der Show im SWR

Der "Schlager-Spaß mit Andy Borg" kehrt 2024 ins deutsche Fernsehen zurück. Hier erfahren Sie alles rund um die Wiederholung und die Gäste der letzten Show.

Im deutschen Schlager gibt es jede Menge Kooperationen zwischen deutschen und österreichischen Sendern. Zu einer der ganz großen Sendungen zählt auch der beliebte "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Die von dem sympathischen Österreicher moderierte Sendung ist mehrmals im Jahr zunächst im SWR zu sehen, zu einem späteren Zeitpunkt dann auch im österreichischen ORF2. Bei der aktuellen Ausgabe wurde diese Reihenfolge nun jedoch erstmals vertauscht - während die Österreicher sie schon im Februar sehen konnten, übertrug sie der SWR erst Anfang März.

Doch Reihenfolge hin oder her, die Gäste der Show konnten sich auch dieses Mal wieder sehen lassen. Unter anderem wurde Schlager-Legende Hansi Hinterseer in der Sendung geehrt. Wann und wo sie den neuen "Schlager-Spaß mit Andy Borg" in der Wiederholung sehen können, verraten wir Ihnen hier.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Wann war der erste Termin der Show 2024?

Die von Andy Borg moderierte Schlager-Show wird gewöhnlich mehrmals im Jahr im TV ausgestrahlt. 2024 gibt es allerdings ein Novum: Anstelle des SWR übernimmt der österreichische Sender ORF2 die Erstausstrahlung. Für gewöhnlich verhält es sich genau umgekehrt, doch diesmal lief der "Schlager-Spaß mit Andy Borg" bereits am 17. Februar über die Fernsehbildschirme Österreichs.

Hierzulande wurde die Show erst am 9. März um 20.15 Uhr gezeigt. Dass sich die Termine für die Ausstrahlungen in Deutschland und Österreich geändert haben, kann viele Gründe haben. Womöglich spielte es bei der Entscheidung eine Rolle, dass der Österreicher Hansi Hinterseer in der Sendung geehrt wurde.

Gäste beim "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2024

Wenn Andy Borg zum "Schlager-Spaß" ruft, kommen auch die ganz großen Stars. Auch diesmal ist es wieder so gekommen und unter anderem trat die Schlager-Legende Hansi Hinterseer auf. Darüber hinaus sind auch noch weitere Stars mit dabei gewesen.

Die folgenden Gäste sind bei der ersten Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2024 mit dabei waren:

Hansi Hinterseer

Claudia Jung

Stimmen der Berge

Marc Pircher

Kees Haak

Fausta Gallelli

Dennis Nussbeutel & seine Musikanten

Nick MacKenzie

Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2024 im TV und Stream

Der "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist eine Koproduktion von deutschen und österreichischen öffentlich-rechtlichen Medien. In Deutschland wird die Show sowohl im SWR als auch im MDR im TV ausgestrahlt. Daneben ist sie mittlerweile auch im Live-Stream in der Mediathek des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sehen.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2024: Wiederholung der Show

Eine TV-Wiederholung der neuen Ausgabe vom "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist momentan nicht geplant. Allerdings müssen die Fans der Show dennoch nicht lange warten, bis sie den Schlagersänger und Moderator wiedersehen. Denn schon am 27. April 2024 kommt die nächste Ausgabe seiner Schlager-Show im Fernsehen.

Wer die Show verpasst hat und nicht bis Ende April auf die nächste Ausgabe warten möchte, kann allerdings auch auf die ARD-Mediathek zurückgreifen. Dort sind die vergangenen Videos der Sendung auch nach ihrer Ausstrahlung noch frei verfügbar.