ZDF-Fernsehgarten: Live-Panne amüsiert Andrea Kiewel und einen Kameramann

Beim ZDF-Fernsehgarten am 18. Juni 2023 kam es zu einer Panne. Moderatorin Andrea Kiewel reagierte souverän und ein Kameramann stand kurz im Rampenlicht.

Der ZDF-Fernsehgarten stand am Wochenende bei hohen Temperaturen passenderweise unter dem Motto "Sommer, Sonne, Spaß". Moderatorin Andrea Kiewel empfing bei der Schlager-Show Gäste wie Nathan Evans, Francine Jordi oder Linda Hesse.

Bei der Anmoderation des Sängers Nick Howard kam es zu einer kleinen Panne – die aber bei allen Beteiligten für Erheiterung sorgte.

ZDF-Fernsehgarten: Kameramann ist amüsiert

Beim ZDF-Fernsehgarten am 18. Juni 2023 moderierte Andrea Kiewel gerade den britischen Singer-Songwriter Nick Howard an, als sie das plötzlich abbrach und ihre Kameramänner ansprach. "Warum lacht ihr so? Was ist denn passiert? Habt ihr euch gegenseitig gefilmt?", wollte die Moderatorin gut gelaunt wissen.

Ein amüsierter Kameramann mit dem Vornamen Markus wurde gezeigt, der antwortete: "Ich müsste nur eigentlich dort drüben hin." Als die Moderatorin erkannte, dass sie im Weg steht, machte sie sofort Platz und scherzte noch ein bisschen.

Andrea Kiewel nutzte die Chance auch gleich, sich bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu bedanken. "Einen großen Applaus für mein tolles Team", sagte sie. Und diesen Applaus gab es dann auch, bevor wie eigentlich geplant Nick Howard auf der Bühne loslegen konnte.

ZDF-Fernsehgarten vom 18. Juni 2023 als Wiederholung sehen

Wer den ZDF-Fernsehgarten am Sonntag verpasst hat und ihn nachholen möchte, hat in der Mediathek des Senders die Gelegenheit dazu. Dort steht auch die aktuelle Folge vom 18. Juni 2023 als Wiederholung im Stream bereit. Die kleine Panne mit dem Kameramann ist nach etwa einer Stunde und 20 Minuten zu sehen.

Nächste Folgen vom ZDF-Fernsehgarten

Es stehen noch so einige Sendetermine vom ZDF-Fernsehgarten 2023 an, der bis zum 24. September fast jeden Sonntagvormittag gezeigt wird. Das sind die verbleibenden Termine mit dem jeweiligen Motto:

25.06.2023: Schlagerparty

02.07.2023: Ab auf die Insel

09.07.2023: Es lebe der Sport

16.07.2023: Sommerparty

30.07.2023: Mallorca

13.08.2023: Schlagerfestival

03.09.2023: Rock im Garten

10.09.2023: Tiergarten

24.09.2023: Oktoberfest (Saisonabschluss)

Nächsten Sonntag steht also das Motto "Schlagerparty" an. Als Gäste sind unter anderem Die Amigos, Ross Antony, Patrick Lindner, Anna-Maria Zimmermann und voXXclub angekündigt. (sge)