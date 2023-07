"Schlagerboom" 2023 gestern im Ersten: Wiederholung im TV oder Stream, Gäste und Termin

Der "Schlagerboom" findet 2023 wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Tickets, Termin, Übertragung im TV oder Stream und Gäste der großen Schlager-Party.

Im Sommer und im Herbst ist der Termin-Kalender für viele Schlager-Fans gut gefüllt: Moderator und Schlagersänger Florian Silbereisen präsentiert auch in diesem Jahr diverse Live-Shows rund um den Schlager. Dazu gehören als Highlights normalerweise die "Große Schlagerstrandparty" und der "Schlagerboom". Letzterer findet dieses Jahr nach einer einjährigen Pause auch wieder statt. Wie als Ausgleich für die Pause sogar im Doppelpack: Einmal wie gewohnt in der Dortmunder Westfalenhalle und einmal als Open Air in Kitzbühel.

Fans der großen Schlager-Spektakel kommen also voll auf ihre Kosten. Wann genau die beiden Termine beim "Schlagerboom" 2023 sind, erfahren Sie hier. Wir halten außerdem alle Infos zur Übertragung der Shows im TV sowie alle bisher bekannten Details über die geladenen Gäste für Sie bereit.

"Schlagerboom" 2023: Die Termine der beiden Shows

Für gewöhnlich findet der "Schlagerboom" im Oktober statt. In diesem Jahr gibt es allerdings gleich zwei Veranstaltungen, die unter dem Namen "Schlagerboom" stattfinden. Das besondere daran ist, dass die erste der beiden Veranstaltungen bereits im Juli im Kalender stand. Die sommerlichen Temperaturen ermöglichten es, aus dem "Schlagerboom" eine Open-Air-Show zu machen.

Das sind die beiden Termine für den "Schlagerboom" 2023:

1. Juli: Open-Air in Kitzbühel

21. Oktober: Show in der Dortmunder Westfalenhalle

Tickets für den "Schlagerboom" 2023

Die Shows mit Florian Silbereisen sind wie immer gefragt. Daher sind einige Shows schon lange vor der Veranstaltung ausgebucht. So geschehen bei der "Großen Schlagerstrandparty" 2023. Für die beiden "Schlagerboom"-Veranstaltungen sind bei eventim allerdings noch ein paar Tickets zu haben. Wir haben Ihnen die verfügbaren Ticketoptionen und die entsprechenden Preise hier zusammengefasst:

Tickets für das "Schlagerboom"-Open-Air 2023 in Kitzbühel:

Ticketoption Preis Sitzplatz Kategorie 1 103,80 € Sitzplatz Kategorie 2 88,80 € Sitzplatz Kategorie 3 73,80 € Sitzplatz Kategorie 8 (Loge) 103,80 € Stehplatz Kategorie 9 (Loge) 88,80 €

Tickets für den "Schlagerboom" 2023 in Dortmund:

Der "Schlagerboom" in Dortmund ist fast ausverkauft. Es gibt lediglich noch einige Sitzplatztickets, die zum Verkauf stehen.

Ticketoption Preis Sitzplatz Kategorie 3 99,50 €

"Schlagerboom" 2023: Diese Gäste sind dabei

Bei den beiden "Schlagerboom"-Shows 2023 sind selbstverständlich wieder einige der ganz großen Stars mit dabei. Denn wenn Florian Silbereisen zur Party lädt, sagt keiner nein. Die gesamten Gästelisten der Shows sind zwar noch nicht bekannt, doch die Teilnahme einiger Schwergewichte wurde bereits bestätigt. Insbesondere für den "Schlagerboom" in Kitzbühel stehen die meisten Gäste bereits fest. Wir haben Ihnen hier eine Liste aller Gäste beim "Schlagerboom" 2023 zusammengestellt, die bereits zugesagt haben.

Gäste beim "Schlagerboom"-Open-Air in Kitzbühel am 1. Juli:

Andreas Gabalier

Howard Carpendale

DJ Ötzi

Anastacia

Vicky Leandros

Andy Borg

Beatrice Egli

Ross Anthony

Al Bano & Romina Power

& Michelle

Mireille Mathieu

Mark Keller

Melissa Naschenweng

u.v.m.

Gäste beim "Schlagerboom" 2023 in Dortmund am 21. Oktober:

Für die "Schlagerboom"-Show im Oktober wurden noch keine Gäste bestätigt. Allerdings ist zu vermuten, dass sich unter den Star-Gästen Thomas Anders befinden wird. Dieser veröffentlicht nämlich zusammen mit "Schlagerboom"-Moderator Florian Silbereisen am Tag zuvor ein gemeinsames Album.

Übertragung vom "Schlagerboom" 2023 im TV und Stream

Die Schlager-Feste von Florian Silbereisen sind für gewöhnlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Dabei übernehmen allerdings meist unterschiedliche Sender die Übertragung der verschiedenen Shows. Für das "Schlagerboom"-Open-Air 2023 am 1. Juli in Kitzbühel sind die Details zur Übertragung bereits bekannt. Da es sich um eine Veranstaltung in Österreich handelt, ist selbstverständlich auch der ORF mit dabei. Gemeinsam mit der ARD überträgt das ORF 2 die Sendung live zur Primetime um 20.15 Uhr im TV.

Auch im Stream ist die Sendung zu sehen. Wer das Streaming vorzieht, kann sich das "Schlagerboom"-Open-Air ganz einfach im ARD-Livestream sehen.

Wiederholung vom "Schlagerboom" 2023

Eine Wiederholung vom "Schlagerboom"-Open-Air 2023 ist im deutschen Fernsehen nicht geplant. Lediglich auf ORF 2 wird die Show bereits wenige Stunden nach ihrer Ausstrahlung einmal wiederholt. Wer sich den "Schlagerboom" im Nachhinein noch einmal ansehen möchte, kann dies aber dennoch tun. Denn die vergangenen Feste mit Florian Silbereisen sind in der ARD-Mediathek frei verfügbar.