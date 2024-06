Schlagerboom Open Air 2024: Gäste, Termin und Übertragung

Der "Schlagerboom Open Air 2024" läuft am 8. Juni im TV. Wir haben alle Infos rund um Gäste, Termin, Übertragung, Wiederholung und den Moderator.

Schlager ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach wie vor beliebt. Seit Jahrzehnten begeistern Schlagerstars Millionen von Fans mit eingängigen Melodien und gefühlvollen Texten. Eine feste Größe in der Schlagerwelt ist dabei Florian Silbereisen. Als Moderator, Showmaster und Sänger hat er sich in den letzten 20 Jahren zu einem der bekanntesten Gesichter des Genres entwickelt. Am 8. Juni 2024 feiert er das 30-jährige Jubiläum der größten und erfolgreichsten Schlager-Eurovisionsshow, dem "Schlagerboom Open Air". Es handelt sich also um eine besondere Ausgabe.

Die Erfolgsgeschichte begann am 2. Juni 1994 mit der ersten "Sommerfest"-Show, die seitdem kontinuierlich Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme lockt. Mit wechselnden Formaten, Locations und stets beliebten Künstlern sind Shows wie der "Schlagerboom" oder die "Schlagerchampions" kaum noch wegzudenken. Auch dieses Jahr findet daher ohne Verwunderung der "Schlagerboom Open Air 2024" statt. Wir haben alle Infos zur Show und der Übertragung im TV und Stream. Auch wer eingeladen ist, wann der Termin ist und ob es eine Wiederholung im Fernsehen gibt, erfahren Sie hier.

"Schlagerboom Open Air 2024": Termin der Jubiläumsshow

Am Samstag, dem 8. Juni, um 20.15 Uhr ist der Termin: Florian Silbereisen lädt zum großen "Schlagerboom Open Air" 2024 ein. Diese Ausgabe wird live aus dem Stadion in Kitzbühel übertragen. Das Stadion wird für die Veranstaltung anlässlich des Jubiläums feierlich präpariert, wie Silbereisen vorab im Interview verriet: "Zum 30-jährigen Jubiläum unserer Shows verwandelt sich das Stadion in Kitzbühel in ein riesiges Lichtermeer. Alle feiern und singen mit. Das wird unvergesslich", freut sich der Moderator.

Line-up vom "Schlagerboom Open Air" 2024: Wer sind die Gäste?

Für die Jubiläums-Show hat sich Florian Silbereisen natürlich eine prominente Gästeliste gesichert. Mit dabei sind: Andrea Berg, die ihre bekannten Schlager-Hits präsentiert, und Rainhard Fendrich, bekannt für seine Austropop-Klassiker wie "Es lebe der Sport", tritt ebenfalls auf. Howard Carpendale wird mit seiner markanten Stimme ebenfalls zu hören sein. Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker, ist auch dabei, ebenso wie Andy Borg und Ben Zucker.

Die Band voXXclub bringt modernen Schlager auf die Bühne. Kerstin Ott ist für gefühlvollere Musik bekannt, während DJ Ötzi Partyhits performt. Marianne Rosenberg, Melissa Naschenweng, Malle-Star Mickie Krause und die Seer sind ebenfalls in Österreich auf der Bühne zu sehen.

Hier sind nochmal alle uns bekannten Gäste im Überblick:

Schlagerboom in Kitzbühel: Florian Silbereisen ist der Moderator

Florian Silbereisen, der seit 2004 als Moderator der Feste der Volksmusik bekannt ist, wird die Jubiläums-Show leiten. Seinen Durchbruch im Fernsehen hatte er 1999 in einer Sendung bei Carmen Nebel. Neben seiner Tätigkeit als Moderator tritt er auch als Schlagersänger auf und ist seit 2019 Teil der Band Klubbb3. Zudem spielte er seit 2020 die Rolle des Kapitäns Max Parger in der Serie "Das Traumschiff".

Übertragung vom "Schlagerboom 2024" im TV & Stream sehen - Gibt es eine Wiederholung?

Das "Schlagerboom Open Air 2024" wird live im Ersten ab 20.15 Uhr übertragen. Zusätzlich steht die Sendung in der ARD Mediathek zur Verfügung, sodass Fans die Möglichkeit haben, die Show im Stream zu verfolgen.

Die ARD-Mediathek bietet außerdem die Möglichkeit, die Sendung in voller Länge nachzuschauen. Eine Wiederholung im Fernsehen ist aktuell nicht bekannt, sollten genaue Termine in den Programmhinweisen des Ersten angekündigt werden, reichen wir die Info hier nach.