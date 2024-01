"Die Schlagerchampions" 2024 heute: Tickets, Termin, Übertragung im TV oder Stream, Wiederholung

Die Sendung "Die Schlagerchampions" kommt 2024 mit einer neuen Ausgabe zurück. Alles rund um Tickets, Termin, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Fans der Show mussten sich lange gedulden: 2021 wurde die letzte Ausgabe von "Die Schlagerchampions" gesendet, und seitdem hieß es "Warten". Doch Ende Oktober 2023 hat Moderator Florian Silbereisen in der Sendung "Schlagerbooom" 2023 dann verkündet: Ja, es wird eine neue Auflage der "Schlagerchampions" geben. Moderiert von keinem Geringeren als Silbereisen selbst. Der dürfte sich darüber besonders freuen, wurde doch erst kürzlich bekannt, dass zwei seiner anderen Sendungen wegen Sparmaßnahmen gestrichen wurden. Aufgeführt wird das Schlagerspektakel im Velodrom in Berlin.

Bereits seit 2014 wird die Sendung produziert. Dabei gibt es bei "Die Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" nicht nur Musik-Acts zu sehen - auch Preise werden verliehen und damit die Champions der Schlagerwelt ausgezeichnet. Spitzenreiterin ist hier - wenig überraschend - Helene Fischer. Bereits zehnmal konnte die Sängerin die Trophäe mit nach Haus nehmen.

Sie wollen wissen, wann genau die Neuauflage stattfindet, wie Sie an Karten kommen und wie die Sendung im TV ausgestrahlt wird? Hier gibt es alles Wichtige rund um Tickets, Termin, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

"Die Schlagerchampions" 2024: Termin - wann findet das Schlager-Event statt?

Drei Jahre lang mussten die Schlagerfans warten - jetzt aber steht der Termin für die nächste Ausgabe der "Schlagerchampions" fest: Am Samstag, 13. Januar 2024, wird die Schlagersause veranstaltet. Produktions-Ort ist das Velodrom in Berlin. Die Halle ist eigentlich für Radwettkämpfe gedacht und zählt zu den größten Veranstaltungshallen Berlins - rund 12.000 Personen finden dort Platz.

Diese Stars stehen bei "Die Schlagerchampions" 2024 auf der Bühne

Die ARD nennt ihre Show "Das große Fest der Besten" und hat die ersten Namen veröffentlicht. Urteilen Sie sebst.

Beatrice Egli : Schlager-Sonnenschein, bekannt für ihre positive Ausstrahlung und mitreißende Schlagermusik

: Schlager-Sonnenschein, bekannt für ihre positive Ausstrahlung und mitreißende Ross Antony : Gute Laune-Garant, versprüht Freude und Energie, ehemaliges Mitglied der Band Bro'Sis

: Gute Laune-Garant, versprüht Freude und Energie, ehemaliges Mitglied der Band Ben Zucker : Reibeisenstimme, bringt die Fanherzen mit kraftvollem Schlagergesang zum Schmelzen

: Reibeisenstimme, bringt die Fanherzen mit kraftvollem Schlagergesang zum Schmelzen Kerstin Ott : Verleiht dem Berliner Velodrom Glanz in Regenbogenfarben - sie ist bekannt für ihre Hits und ihr LGBTI+-Engagement

: Verleiht dem Berliner Velodrom Glanz in Regenbogenfarben - sie ist bekannt für ihre Hits und ihr LGBTI+-Engagement Matthias Reim : Erfahrener Schlagersänger, bringt seine Erfolge und Bühnenpräsenz ein

: Erfahrener Schlagersänger, bringt seine Erfolge und Bühnenpräsenz ein Maite Kelly : Schlager-Hit-Garant, ehemaliges Mitglied der Kelly Family

: Schlager-Hit-Garant, ehemaliges Mitglied der DJ Ötzi : Sorgt für ordentliche Partystimmung mit seinem Mix aus Schlagern und Partyhits

: Sorgt für ordentliche Partystimmung mit seinem Mix aus Schlagern und Partyhits Howard Carpendale : Schlagerlegende, bekannt für seine langjährige Karriere und zeitlose Hits

: Schlagerlegende, bekannt für seine langjährige Karriere und zeitlose Hits Andy Borg : Schlagerlegende, bekannt für seine charmante Art und erfolgreiche Schlagerkarriere

: Schlagerlegende, bekannt für seine charmante Art und erfolgreiche Schlagerkarriere Andrea Berg : Schlagerqueen, eine der erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen

: Schlagerqueen, eine der erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen Thomas Anders : Duett-Partner von Florian Silbereisen , bekannt für seine Rolle in Modern Talking

: Duett-Partner von , bekannt für seine Rolle in Sarah Engels : Pop-Star, begeistert ihre Fans mit ihrer Musik und Auftritten

Die ARD verspricht, dass noch viele weitere Schlager-Stars dazu kommen und für die eine oder andere Überraschung sorgen werden. Zuletzt kündigte Silbereisen höchstpersönlich die amtierende "Let's Dance"-Siegerin Anna Ermakova als Gast bei "Die Schlagerchampions" 2024 an. Die Tochter von Boris Becker dürfte in der Show ihren neuen Song "Behind Blue Eyes" performen. Dabei handelt es sich um eine Coverversion des Megahits von "The Who" aus dem Jahr 1971.

"Die Schlagerchampions" 2024: So kommt man an Tickets

Tickets für die TV-Produktion von "Die Schlagerchampions" 2024 kann man über den Anbieter Eventim erwerben. Dort stehen fünf verschiedene Preiskategorien zur Auswahl. Das günstigste Ticket für einen Stehplatz kostet 89,50 Euro - für die teuerste Kartenkategorie muss man mit 119,50 rechnen. In sämtlichen Fällen kommen noch Versandkosten hinzu.

Hier die Ticketkategorien in der Übersicht - laut Eventim sind die Kategorien 1 und 5 "Zurzeit nicht verfügbar" (Stand: 4. Januar 2024).

Kategorie 1 (Sitzplatz): 119,50 Euro

Kategorie 2 (Sitzplatz): 109,50 Euro

Kategorie 3 (Sitzplatz): 89,50 Euro

Kategorie 4 (Stehplatz Süd ): 89,50 Euro

): 89,50 Euro Kategorie 5 (Stehplatz Nord): 89,50 Euro

Übertragung von "Die Schlagerchampions" 2024: Hier kann man die Sendung verfolgen

Die "Schlagerchampions" 2024 werden live in der ARD übertragen. Damit lässt sich die Show ganz bequem vor dem heimischen TV-Bildschirm verfolgen. Alternativ dazu wird das Programm der ARD auch parallel im sendereigenen Live-Stream gezeigt.

Gibt es eine Wiederholung von "Die Schlagerchampions" 2024?

Na klar! Die ARD-Mediathek hält die Aufzeichnung von "Die Schlagerchampions" 2024 noch eine ganze Weile für die Fans abrufbereit.