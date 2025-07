Schweden – Deutschland live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Gruppenspiel der Frauen-EM 2025?

Die UEFA Frauenfußball-Europameisterschaft 2025 zählt zu den sportlichen Höhepunkten des Jahres. Vom 2. bis 27. Juli treffen in der Schweiz 16 Nationen aufeinander, um den EM-Titel unter sich auszuspielen. Austragungsorte sind unter anderem Zürich, Basel und St. Gallen.

Für die deutsche Nationalmannschaft ist dieses Turnier besonders bedeutend. Mit acht EM-Titeln gilt sie als Rekordchampion und traditionsreichste Kraft im europäischen Frauenfußball. Nach dem verlorenen Finale 2022 und einigen durchwachsenen Jahren folgte ein personeller und taktischer Neuanfang. Mit frischem Elan, neuen Gesichtern und bewährten Leistungsträgerinnen möchte das Team 2025 ein neues Kapitel aufschlagen.

Unter Trainer Christian Wück präsentiert sich die Mannschaft ambitioniert und hungrig. Spielerinnen wie Giulia Gwinn, Laura Freigang oder Jule Brand stehen symbolisch für den Aufbruch – trotz Rückschlägen wie dem verletzungsbedingten Ausfall von Lena Oberdorf. Die Erwartungen sind hoch – nicht nur wegen der sportlichen Qualität, sondern auch wegen der wachsenden Begeisterung für den Frauenfußball in Deutschland und Europa.

Im folgenden Beitrag liefern wir alle wichtigen Infos zum dritten und letzten Spieltag der Gruppenphase, an dem Deutschland auf Schweden trifft.

Schweden vs. Deutschland: Wann ist Anstoß bei der Fußball-EM der Frauen?

Laut Spielplan der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025 findet das Spiel zwischen Schweden und Deutschland am Samstag, 12. Juli 2025, statt. Anstoß ist um 21 Uhr im Stadion Letzigrund der Schweizer Metropole Zürich. Der Letzigrund ist ein multifunktionales Stadion, das sowohl dem Fußball als auch der Leichtathletik gewidmet ist. Es dient als Heimstätte für den FC Zürich, den Grasshopper Club Zürich und den LC Zürich. Darüber hinaus ist es der Austragungsort von Weltklasse Zürich – einem der renommiertesten Leichtathletik-Meetings weltweit im Rahmen der Diamond League. Die Arena bietet knapp 31.000 Zuschauern Platz.

Schweden Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Frauen-EM 2025

Die UEFA Frauen-Europameisterschaft 2025 beginnt also am 2. Juli 2025. Die gesamte Turnier-Berichterstattung wird im frei zugänglichen Fernsehen übertragen, da ARD und ZDF sich die exklusiven Sende- und Verwertungsrechte gesichert haben. Zuschauer können die Spiele demnach bei einem der beiden Big Two verfolgen, zudem stehen je nach Sender Livestreams in der ARD-Mediathek, auf sportschau.de sowie auf zdf.de zur Verfügung.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie Schweden vs. Deutschland im Überblick:

Spiel: Schweden – Deutschland, Fußball-EM der Frauen 2025, Gruppenphase Gruppe C, Spieltag 3 von 3

Datum: Samstag, 12. Juli 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Ort: Stadion Letzigrund, Zürich, Schweiz

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF-Mediathek

Schweden gegen Deutschland bei der Frauen-EM 2025: Bilanz der beiden Teams

Es gab laut fussballdaten.de bisher 31 Begegnungen der beiden Teams. Die Deutschen haben davon 21 gewonnen, während die Schwedinnen achtmal die Nase vorn hatten. Zwei der Matches gingen demzufolge unentschieden aus. Das Torverhältnis beträgt 54:35 zugunsten Deutschlands. Das deutsche Nationalteam geht als klarer Favorit in das letzte Gruppenspiel der EM 2025.