"Schwiegertochter gesucht" 2024: Alle Kandidaten von Staffel 15 im Überblick

Bei "Schwiegertochter gesucht" sind auch 2024 wieder jede Menge ganz unterschiedlicher Teilnehmer mit dabei. Hier gibts alle Infos rund um die neuen Kandidaten.

2024 läuft die bereits 15. Staffel von "Schwiegertochter gesucht" im Fernsehen. Zum ersten Mal ist Moderatorin Vera Int-Veen nicht mehr mit dabei, sie wird neuerdings von Angela Finger-Erben ersetzt. Ebenfalls neu mit dabei sind die Teilnehmer, die diesmal auf der Suche nach der großen Liebe sind. Allerdings suchen sie bei "Schwiegertochter gesucht" nicht allein, sondern zusammen mit ihren Müttern nach der passenden Partnerin. Mit der von DSDS-bekannten Claudia und ihrer Mama Maria ist aber erstmals auch ein Mutter-Tochter-Gespann mit dabei, die auf der Suche nach einem passenden Mann sind.

Das Konzept der Show ist schnell erklärt: Die potenziellen Schwiegertöchter bzw. Schwiegersöhne müssen sowohl den Kandidaten als auch dessen Mutter von sich überzeugen. Umgekehrt müssen die beiden natürlich auch einen guten Eindruck auf die Bewerber machen, damit sich daraus eine echte Liebesbeziehung entwickeln kann.

Wer sind die Teilnehmer von Staffel 15? Wonach suchen sie in einer Partnerin und was denken ihre Mütter? Hier erfahren Sie alles rund um die neuen Kandidaten von "Schwiegertochter gesucht".

"Schwiegertochter gesucht" 2024: Das sind die Teilnehmer in Staffel 15

Acht Singles suchen auch in Staffel 15 wieder nach dem richtigen Partner bei "Schwiegertochter gesucht". Dafür haben sie sich die Hilfe ihrer Mütter geholt und versuchen so, endlich glücklich zu werden. Die folgenden Teilnehmer sind 2024 in der Show mit dabei:

Christian

Christian und Mama Gaby Foto: RTL

Der 36-jährige lebt seinen Traum: Er ist DJ und Moderator auf der Urlaubsinsel Mallorca. Für sein Glück fehlt ihm nur noch die passende Frau, die zu ihm ins Urlaubsparadies ziehen möchte. Wichtig ist ihm neben dem Wohnortswechsel noch, dass sie nicht zu eifersüchtig sein darf und seinen Beruf akzeptiert. Mama Gaby sieht das ähnlich, sie will für ihren Sohn endlich die passende Frau finden. Denn nach drei gescheiterten Ehen wird es ihrer Meinung nach nun endlich Zeit dafür.

Claudia und Maria

Claudia und Mama Maria Foto: RTL

Claudia dürfte einigen Zuschauern bereits durch ihre wiederholte Teilnahme bei DSDS in Erinnerung geblieben sein. Seit ihrem ersten Auftritt in der Castingshow im Jahr 2012 hat sie sich insgesamt vier Mal vor Juror Dieter Bohlen getraut - und ist vier Mal abgeblitzt. Nun sucht sie in einem anderen Format nach dem Glück. Die 31-jährige gelernte Krankenschwester weiß dabei ganz genau, was sie diesmal sucht. Ihr Traummann soll ein gutes Herz haben und gut mit ihrem vierjährigen Sohn zurechtkommen. Außerdem darf er gern etwas mehr Geld im Portemonnaie haben, um ihr eine Prinzessinnen-Hochzeit zu finanzieren.

Mama Maria ist diesmal bei "Schwiegertochter gesucht" nicht nur als Unterstützung für ihre Tochter mit dabei, sondern sucht auch selbst nach dem passenden Mann. Sie ist bereits seit dem Ende der 1990er Jahre Single und möchte nun, dass sie ebenso wie ihre Tochter endlich das große Glück findet.

Ronny

Ronny mit Mama Sabine und Papa Michael Foto: RTL

Ronny ist Bus- und Straßenbahnfahrer aus Brandenburg. Der 44-jährige geht gern ins Kino, fährt gern Rad und beschäftigt sich häufig mit seiner Modellbahn. Er wünscht sich von seiner Traumfrau hauptsächlich eines: Ein Familienmensch soll sie sein. Schlecht wäre es auch nicht, wenn sie darüber hinaus tierlieb und humorvoll ist. Auch seine Mama Sabine möchte nichts lieber, als gemeinsam mit ihrer Familie und der passenden Frau für ihren Sohn Zeit zu verbringen. Wenn alles gut geht, könnten sie dann nach der Sendung zu viert nach New York fliegen.

Sascha

Sascha und Mama Regina Foto: RTL

Sascha ist 35 Jahre alt, gelernter Metzger und seit 2006 single. Nun möchte er seine Pechsträhne in Punkto Liebe endlich zu einem Ende bringen und seine Traumfrau finden. Wichtig an ihr wäre ihm, dass sie wenigstens eines seiner Hobbys teilt. Zu diesen gehören Saunabesuche ebenso wie das Hören von Schlagermusik und gemütliche Spieleabende. Aber auch das Camping zählt Sascha zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Seiner Mutter wäre es sogar am liebsten, wenn er eine passende Camperin für sich finden könnte.

Stephan

Stephan und Mama Elke Foto: RTL

Stephan ist Straßenbaumeister und in Nordrhein-Westfalen zuhause. Der 54-jährige verbringt seine Zeit größtenteils mit seinen Hobbys, z.B. dem Malen oder auch mit dem Spanischlernen. Doch eigentlich würde er lieber etwas mehr Zeit für Zweisamkeit reservieren. Dafür fehlte ihm bislang jedoch noch die richtige Frau an seiner Seite, mit der er seine Zeit und seine Erlebnisse teilen kann. Auch seine Mama Elke wünscht sich für ihren Sohn, dass er Teil einer eigenen Familie sein kann, mit eigenen Kindern oder auch gern als Stiefpapa.

Thomas

Thomas und Mama Elvira Foto: RTL

Thomas ist 42 Jahre alt und bereits seit mehr als zehn Jahren auf der Suche nach der richtigen Frau. Diese sollte idealerweise ein wenig musikalisch sein, da das Singen und Keyboard spielen zu seinen größten Hobbys gehören. Daneben ist ihm vor allem wichtig, viel mit seiner Partnerin erleben zu können und viel gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. Seine Mutter Elke sieht das ähnlich und ist fest davon überzeugt, dass eine Frau bei ihrem Sohn den "Himmel auf Erden" hat.

Uwe

Uwe und Mama Ulrike Foto: RTL

Uwe sucht seit 2018 nach einer neuen Partnerin. Diese möchte er gern genau so nehmen können, wie sie ist - im Gegenzug soll sie ihn aber auch genau so mögen, wie er ist. Einen wichtigen Teil seines Lebens macht sein Hobby als Karnevalist aus, er durfte auch schon als Karnevalsprinz durch die fünfte Jahreszeit gehen. Es wäre daher also schön, wenn eine potenzielle Partnerin wenigstens Verständnis für dieses Hobby mitbringen würde. Wenn ihr Sohn endlich die richtige Frau an seiner Seite hat, ist auch Mama Elke glücklich. Für sie ist es sowieso völlig unverständlich, dass ihr Uwe noch keine Frau hat. Dass der 50-Jährige seine zukünftige Partnerin sehr glücklich machen wird, ist für sie völlig klar.