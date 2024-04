"Schwiegertochter gesucht" 2024: Sendetermine und Infos zur Übertragung

"Schwiegertochter gesucht" 2024: Wir liefern Ihnen hier alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung der RTL-Show.

In der 15. Ausgabe der beliebten Kuppelshow begeben sich Mütter zusammen mit ihren Söhnen auf die Suche nach der idealen Schwiegertochter. Die Kulisse der Show reicht vom lieblichen Alpenvorland bis in den hohen Norden und sogar bis nach Mallorca, seit Jahrzehnten das 17. Bundesland der Deutschen. Überall lauern einsame Herzen, die nach ihrer großen Liebe suchen und nun endlich fündig werden möchten.

Auch in dieser Staffel lassen es sich die engagierten Mütter nicht nehmen, ihre maßgebliche Meinung kundzutun. Es gilt erneut: Wenn die Mama vom Beifahrersitz aus ins Lenkrad greift, wird Liebe zur Chefsache! Eine Neuheit in der Jubiläumsstaffel ist die Unterstützung der unverheirateten Liebessuchenden durch die Moderatorin Angela Finger-Erben. Dabei passiert etwas, das es in den vorangegangenen 14 Staffeln von "Schwiegertochter gesucht" so noch nicht gegeben hat.

"Schwiegertochter gesucht" 2024: Sendetermine von Staffel 15

Los ging es am Sonntag, dem 10. März 2024 um 19.05 Uhr im Vorabendprogramm auf RTL. Insgesamt wurden für die neue Staffel acht neue Folgen angekündigt. Die acht Folgen der Staffel 15 von "Schwiegertochter gesucht" laufen zu diesen Terminen:

Folge 1: Sonntag, 10. März 2024, 19.05 Uhr, RTL

Folge 2: Sonntag, 17. März 2024, 19.05 Uhr, RTL

Folge 3: Sonntag, 24. März 2024, 19.05 Uhr, RTL

Folge 4: Sonntag, 31. März 2024, 19.05 Uhr, RTL

Folge 5: Sonntag, 07. April 2024, 19.05 Uhr, RTL

Folge 6: Sonntag, 14. April 2024, 19.05 Uhr, RTL

Folge 7: Sonntag, 21. April 2024, 19.05 Uhr, RTL

Folge 8: Sonntag, 28. April 2024, 19.05 Uhr, RTL

"Schwiegertochter gesucht" 2024: Übertragung im TV und Stream

Für die Freunde des konventionell-linearen TV-Konsums gilt Routine: Einfach zur veröffentlichten Sendezeit RTL einschalten, und schon kann die Kuppelei starten.

Wer nun aber zu den festen Terminen keine Zeit oder etwas anderes vorhat, bleibt auch nicht im Regen stehen: Die Lösung heißt RTL+.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist komplett gratis - hier gibt es die Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox, ntv & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Die "Premium"-Version jedoch, die man zum Beispiel für Live-Übertragungen unbedingt braucht, kostet 6,99 Euro monatlich. Laut Anbieter dürfen Neukunden alle Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Stand: April 2024). Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters.

Bei RTL+ sind die neuen Episoden jeweils sieben Tage vorab verfügbar. "Schwiegertochter gesucht" wird von Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH produziert.

Gibt es auch eine Wiederholung von "Schwiegertochter gesucht" 2024?

Die Wiederholung der neuen Folgen gibt es ebenfalls bei RTL+ - wie bereits erwähnt jedoch nicht kostenlos. Ob es eine Wiederholung auch im linearen TV-Programm von RTL geben wird, ist bisher nicht bekannt.

Kandidaten bei "Schwiegertochter gesucht" 2024

In der aktuellen Staffel weht ein neuer Wind: Statt Vera Int-Veen fungiert nun Angela Finger-Erben als Gastgeberin der Show. Aber natürlich gibt es auch neue Kandidaten bei "Schwiegertochter gesucht" 2024. Diesmal sucht unter anderem eine Teilnehmerin mit ihrer Mutter nach dem passenden Schwiegersohn.