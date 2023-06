"Kampf der Realitystars" 2023: Serkan Yavuz bekam nur 1 Euro Gage und gewinnt die vierte Staffel

Bei "Kampf der Realitystars" 2023 ist auch Serkan Yavuz mit dabei. Hier erfahren Sie alles rund um das Leben des Realitystars, der unbedingt dabei sein wollte und dann auch den Sieg geholt hat.

Bereits dreimal hat Serkan Yavuz versucht, bei " Kampf der Realitystars" mitzumachen. Doch jedes Mal ist er knapp im Bewerbungsprozess gescheitert. 2023 hat nun endlich seine große Stunde geschlagen. In diesem Jahr ist der aus diversen Reality-Formaten bekannte Serkan endlich auch einer der Kandidaten, die ins paradiesischen Thailand eingeladen wurden. Am Ende der Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 erhält der Sieger dann auch noch ein Preisgeld von 50.000 Euro. Dieses Preisgeld hat sich Serkan dann auch gesichert. Mit viel Willenskraft und Durchhaltevermögen hat er es geschafft: Er ist der Realitystar 2023.

Da er selbst schon bei einigen TV-Formaten mitgemacht hat, gibt sich Serkan Yavuz gelassen. Am Anfang der Staffel kündigte Serkan an, falls er nach all den Sendeterminen von "Kampf der Realitystars" 2023 tatsächlich als Sieger hervorgehen wird, habe er schon großes geplant. Genauer gesagt hat er vor, eine Lebensgroße Steinstatue von sich selbst in Auftrag zu geben. Das hat er zumindest im großen "Kampf der Realitystars"-Interview behauptet. Ob dieses Projekt tatsächlich stattfinden wird, bleibt abzuwarten, der Sieg ist ihm jedefalls sicher.

Wenn Sie mehr über Serkan Yavuz erfahren möchten, sind Sie hier richtig. Wir stellen Ihnen den Realitystar im Porträt genauer vor.

"Kampf der Realitystars 2023": Serkan Yavuz im Porträt

Hier zunächst einige Eckdaten zu Serkan Yavuz:

Größe: 1,83 m

1,83 m Augenfarbe: braun

braun Geschlecht: männlich

männlich Haarfarbe: braun

braun Geburtsort: Regensburg

Geburtstag: 24. März 1993

Seine Realitykarriere begann der 30-jährige bei der "Bachelorette". Anschließend ging es für ihn gleich zweimal zu "Bachelor in Paradise". Dass er mehr kann als nur gut auszusehen, hat er mit viel Humor bereits in diesen Shows bewiesen. Doch danach ging er noch einmal einen Schritt weiter und nahm am "Sat.1 Promiboxen" teil. Dank seiner Teilnahme dort sind seine Follower auch bestens über seine Körpermaße informiert. 2023 zog es ihn dann aber doch wieder zurück ins Paradies, dieses Mal zum "Kampf der Realitystars" nach Thailand.

Auch außerhalb von Realityshows präsentiert sich Serkan Yavuz gerne in der Öffentlichkeit. Auf seinem Instagram-Profil lässt er seine Follower dabei in sein Privatleben blicken. Dieses teilt er mit Freundin Samira und seiner kleinen Tochter, von der er gerne und stolz erzählt.

"Kampf der Realitystars" 2023: Serkan Yavuz bekam die niedrigste Gage aller Zeiten

Seiner eigenen Aussage nach hat der gebürtige Regensburger schon "bei jedem Scheiß" mitgemacht. Dafür, dass er 2023 bei "Kampf der Realitystars" genommen wurde, musste er aber ganze Weile lang kämpfen. Dass es schlussendlich dann doch geklappt hat, könnte an Serkans Gage liegen. Denn er wollte quasi gar keine haben. In der ersten Folge, die bereits vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ lief, verriet er, dass er nur einen einzigen Euro für seine Teilnahme bekam! Niedriger geht es wohl nicht mehr. Während also so manch ein Promi ein wahres Vermögen für die Teilnahme fordert, macht Serkan Yavuz das Ganze wohl nicht wegen des Geldes. Erfolg hatte er mit seiner Aktion aber trotzdem: Seine Gage war vor dem Staffel-Start bei vielen Magazinen das große Thema zur Show. Am Ende hat sich die Teilnahme von Serkan aber doch gelohnt, er gewann die Staffel und sahnte damit satte 50.000 Euro ab.