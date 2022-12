"Shopping Queen: Mutter-Tochter-Spezial": Übertragung, Kandidaten und alle Infos

Für ein Mutter-Tochter-Spezial kommt "Shopping Queen" nach Stuttgart. Alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung und Kandidaten gibt es hier.

Das Grundprinzip von "Shopping Queen" hat sich in zehn Jahren Sendungshistorie eigentlich kaum bis gar nicht geändert: In fünf Tagen werden fünf verschiedene Outfits gesucht, die einem gewissen Motto entsprechen müssen. Dabei sind die Kandidatinnen stets in einer Stadt unterwegs, haben vier Stunden Zeit und ein Budget von 500 Euro zur Verfügung. Die Outfits werden schließlich von Modedesigner Guido Maria Kretschmer bewertet, der auch das Motto vorgibt: 50 Punkte können maximal erreicht werden, maximal zehn von Guido, die restlichen Punkte werden von den anderen Teilnehmerinnen vergeben.

Von Zeit zu Zeit denkt sich VOX , dass man das übliche fünf Frauen Setting auch mal ändern könnte und dreht am Kandidatenrad: In der aktuellen Ausgabe von "Shopping Queen" gibt es zum dritten Mal in der Geschichte der Sendung ein sogenanntes "Mutter-Tochter-Spezial", bei dem fünf Mutter-Tochter-Gespanne mit jeweils 1.000 Euro auf Shopping-Tour gehen. Am Ende bewerten die Töchter, zusammen mit Guido, die jeweiligen Outfits.

In welche Stadt "Shopping Queen" zum Mutter-Tochter-Spezial fährt, was das Motto ist, wann die Sendetermine sind wie die Übertragung im TV und Stream abläuft, erfahren Sie in diesem Artikel.

Die Sendetermine für das "Shopping Queen: Mutter-Tochter-Spezial" in Stuttgart

An welchen Tagen läuft das Mutter-Tochter-Spezial von "Shopping Queen" im Fernsehen und Stream? Der wöchentliche Rhythmus von "Shopping Queen" bleibt trotz der Spezialfolgen erhalten, auch der Nachmittagstermin ist derselbe.

Das sind die Ausstrahlungstermine von "Shopping Queen Mutter-Tochter-Spezial":

Montag, 12. Dezember: 15 Uhr

Dienstag, 13. Dezember: 15 Uhr

Mittwoch, 14. Dezember: 15 Uhr

Donnerstag, 15. Dezember: 15 Uhr

Freitag, 16. Dezember: 15 Uhr

Die Kandidaten beim Mutter-Tochter-Spezial von "Shopping Queen"

Die Namen der Kandidatinnen in Stuttgart sind bekannt, ebenso die Tage, an denen sie auftreten. Das sind die Kandidatinnen beim Mutter-Tochter-Spezial von "Shopping Queen":

Tag 1: Patty (Tochter) und Katty (Mutter)

Tag 2: Dominika (Tochter) und Daniela (Mutter)

Tag 3: Juliane (Tochter) und Andrea (Mutter)

Tag 4: Sarah (Tochter) und Uschi (Mutter)

Tag 5: Anja (Tochter) und Kornelia (Mutter)

So sehen Sie das Mutter-Tochter-Spezial von "Shopping Queen" im TV und Stream

Wie immer läuft "Shopping Queen" bei VOX und ist damit frei empfangbar. Um das "Shopping Queen Mutter-Tochter-Spezial" im Stream zu sehen, brauchen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Premium-Abo bei RTL+, das 4,99 Euro pro Monat kostet (Stand: Dezember 2022).

Gibt es eine Wiederholung von "Shopping Queen: Mutter-Tochter-Spezial"?

Bis zu eine Woche nach der Erstausstrahlung können Sie "Shopping Queen" bei RTL+ kostenlos in der Wiederholung sehen. Danach wird das gleiche Abo wie für den Live-Stream benötigt. Zusätzlich läuft auch immer vor der nächsten neuen Folge eine Wiederholung auf VOX.

Das sind die Termine für die Wiederholung von "Shopping Queen: Mutter-Tochter-Spezial":

Dienstag, 13. Dezember: 12 Uhr (Tag 1)

Mittwoch, 14. Dezember: 12 Uhr (Tag 2)

Donnerstag, 15. Dezember: 12 Uhr (Tag 3)

Freitag, 16. Dezember: 12 Uhr (Tag 4)

Montag, 19. Dezember: 12 Uhr (Tag 5)

(AZ)