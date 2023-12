"Die große Silvester Show" 2023 heute: Gäste, Übertragung im TV oder Stream und Moderatoren

"Die große Silvester Show" 2023 leitet ins neue Jahr über. Hier erfahren Sie alles rund um Gäste, Moderatoren und die Übertragung der Show im TV und Stream.

"Die große Silvester Show" hat eine lange Tradition. Bereits 1981 taten sich der Bayerische Rundfunk, der ORF und der Schweizer SRF zusammen, um eine gemeinsame Musik-Show für Silvester zu produzieren. Heraus kam damals der "Musikantenstadl", bei dem volkstümliche Musik, aber auch Blasmusik, populäre Klassik sowie Schlager für die Unterhaltung der Zuschauer sorgten.

Das Sendungskonzept wurde in den vergangenen mehr als 40 Jahren allerdings immer wieder modernisiert. So liegt der Fokus heute auf deutschem Schlager, aber es sind auch internationale Künstler vertreten. Doch während sich die Auswahl der Musik immer wieder ändern musste, blieb die Grundidee der Sendung immer dieselbe: Die Moderatoren führen die Zuschauer durch die Sendung, bis um Mitternacht zu einer Live-Veranstaltung geschaltet wird. Daran haben auch die vielen Namensänderungen der letzten Jahre nichts geändert. Denn während die Sendung bis 2015 noch als "Musikantenstadl" zu sehen war, versuchten die Produzenten seitdem immer wieder ein neues Image aufzubauen. Die Show trug daher seit 2015 vier verschiedene Namen: "Stadlshow", "Silvesterstadl", "Die Silvestershow mit Jörg Pilawa" und natürlich (seit 2022) "Die große Silvester Show".

Ab wann ist die große Silvester-Sause zu sehen? Welche Moderatoren führen die Zuschauer dieses Jahr durch die Sendung? Welche Gäste sind 2023 mit dabei? Die Antworten darauf haben wir hier für Sie.

"Die große Silvester Show" 2023 heute: Diese Gäste sind mit dabei

Das wichtigste für eine Musik-Sendung wie "Die große Silvester Show" 2023 sind natürlich die Gäste. Schließlich gibt es keine Silvester-Feier ohne gute Musik. Daher sind auch diesmal wieder jede Menge Musiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dabei. Darüber hinaus zeigen sich aber auch einige internationale Gäste auf der Bühne, etwa die britische Pop-Band Right Said Fred. Und damit auch ja keine Langeweile aufkommt, sind neben den Musikern auch noch einige weitere Acts eingeladen. Diese lockern das Programm ein wenig auf und sorgen dafür, dass auch der Humor nicht zu kurz kommt.

Hier haben wir Ihnen eine Liste mit den eingeladenen Gästen von "Die große Silvester Show" 2023 zusammengestellt:

Christina Stürmer

DJ Ötzi

Stefanie Heimzmann

Claudia Jung

Mike Singer

Heinz Rudolf Kunze

Melissa Naschenweng

Sarah Engels

Right Said Fred

OMD

Loona

Vaya Con Dios

Hermes House Band

The Baseballs

The Kolors

Marti Fischer

Paveier

Mark Keller

Paul Morocco & Olé

& Olé Mirja Boes

"Die große Silvester Show" 2023 heute: Diese Moderatoren präsentieren die Neujahrsfeier

"Die große Silvester Show" wurde bereits von einigen ganz Großen der deutschsprachigen Schlager-Szene moderiert. Als die Sendung als "Musikantenstadl" in den 1980ern startete, war der Moderator niemand geringeres als Karl Moik. Bis 2005 moderierte er die Neujahrsfeier, dann übernahm Andy Borg. Nach zehn Jahren war dann auch dessen Zeit in der Sendung vorbei und es folgten Alexander Mazza und Francine Jordi. Mazza wurde jedoch recht bald durch Jörg Pilawa ersetzt, welcher bis 2022 die Rolle des männlichen Moderators neben Francine Jordi übernahm. Seit vergangenem Jahr ist aber auch Pilawa nicht mehr dabei, seinen Platz hat der aus der Serie "Der Bergdoktor" bekannte Schauspieler Hans Sigl eingenommen.

Nach den vielen Namensänderungen und dem Austausch einiger Moderatoren, scheint "Die große Silvestershow" aber endlich das richtige Konzept gefunden zu haben. Denn auch 2023 bleibt alles beim Alten: Sowohl der Name der Sendung als auch das Moderatoren-Duo Francine Jordi und Hans Sigl. Während Francine Jordi als Sängerin von Haus aus gut in "Die große Silvester Show" 2023 passt und diese ja auch schon einige Male moderiert hat, bringt Hans Sigl als Host von Sendungen wie der "Starnacht" ebenfalls einiges an Erfahrung mit.

Übertragung von "Die große Silvester Show" 2023 heute im TV und Stream

"Die große Silvester Show" 2023 wird selbstverständlich an Silvester ausgestrahlt. Los geht die Übertragung zur Primetime um 20.15 Uhr. Zu sehen ist "Die große Silvester Show" dabei auf gleich mehreren Kanälen. Denn da es sich um eine Gemeinschaftsproduktion der öffentlich-rechtlichen Sender Deutschlands, Österreichs und der Schweiz handelt, ist die Show auch auf jeweils einem Sender der jeweiligen Länder zu sehen. In Deutschland überträgt die ARD, in Österreich der ORF und in der Schweiz der SRF.

Auch im Stream ist "Die große Silvester Show" 2023 kostenlos zu sehen. Übertragen wird die Neujahrsfeier wie üblich im ARD-Livestream. Darüber hinaus ist sie auch nach der Ausstrahlung noch eine Zeit lang in der ARD-Mediathek für alle Interessierten verfügbar.

Eins muss zur Übertragung von "Die große Silvester Show" 2023 aber noch gesagt werden: Es handelt sich nicht um eine Live-Sendung. Die Show wurde bereits am 9. November in der Baden-Arena auf der Messe Offenburg aufgezeichnet. Die Location für die Aufzeichnung ist dabei nicht dieselbe wie noch im Vorjahr. Denn schon immer zieht "Die große Silvester Show" durch die drei deutschsprachigen Länder und wird abwechselnd in einem anderen Land aufgezeichnet.