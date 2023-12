Silvester-Show "Willkommen 2024" im ZDF: Gäste, Übertragung und alle Infos

Auch dieses Jahr präsentiert das ZDF die Silvester-Show "Willkommen 2024". Wir haben alle Infos rund um Gäste, Moderation, Übertragung im TV und Stream für Sie.

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und wie üblich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Silvestercountdown zum neuen Jahr in geselliger Runde zu feiern. Um mit Freunden und Familie gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen, bieten sich diverse TV-Shows an, die den Abend bis zum Countdown begleiten. Eine davon ist die jährliche Silvester-Show des Zweiten, die wie gewohnt in der deutschen Hauptstadt Berlin in der Nähe des Brandenburger Tors stattfindet. Auch das Moderations-Duo dürfte den meisten Fernsehzuschauern bekannt sein.

Seit dem Jahr 2010 findet der große Silvester-Countdown am Brandenburger Tor statt. Wer in diesem Jahr die Moderation übernimmt, welche Gäste eingeladen sind, wann und wo die Übertragung im TV und Stream beginnt: Alle Infos haben wir hier für Sie.

Willkommen 2024 live im ZDF: Die Gäste des Abends

Unter dem Motto "Celebrate at the Gate" laden Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner die Zuschauer zur wohl größten Silvestershow Deutschlands ein: "Willkommen 2024". Seit dem Jahr 2016 stehen die beiden Moderatoren gemeinsam auf der Bühne und zelebrieren den Jahreswechsel mit nationalen und internationalen Gästen vor den Kameras. Bereits seit 2013 begrüßt Andrea Kiewel an Silvester prominente Gesichter, um mit ihnen, dem Publikum und den TV-Zuschauern musikalisch ins neue Jahr zu starten. Johannes B. Kerner wird in diesem Jahr bereits zum siebten Mal als Moderator bei der großen Silvester-Party im ZDF zu sehen sein. Im Jahr 2016 übernahm er erstmalig den Platz von Matze Knop.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Die viereinhalbstündige Live-Show am Brandenburger Tor verspricht Unterhaltung mit nationalen und internationalen Musikacts, die vor Ort vor einem Live-Publikum auftreten werden, um das neue Jahr einzuläuten. Zu den geladenen Gästen gehören der Schweizer Sänger "Luca Hänni", die Schlagersängerin "Ella Endlich", die DJs "VIZE" und "Topic", das Stepptanz-Ensemble "Riverdance" sowie "Roy Bianco" & "Die Abbrunzati Boys". Mit dieser Besetzung wird sicherlich auch der Italo-Schlager der 80er Jahre in Berlin wiederaufleben.

Willkommen 2024 live im ZDF: Termin & Übertragung der Silvester-Show

"Willkommen 2024" wird am Sonntag, dem 31. Dezember 2023, um 20.15 Uhr live vom Brandenburger Tor übertragen. Die Show ist kostenfrei im Free-TV beim ZDF zu sehen. Zusätzlich steht der Live-Stream von "Willkommen 2024" kostenlos in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Nach der Ausstrahlung im Fernsehen steht die Show dort in der Mediathek zum Abruf bereit.

Für diejenigen, die nach dem Countdown noch etwas länger aufbleiben, lädt das ZDF ab 0.50 Uhr zur "ZDF-Mitternachtsparty" mit Mickie Krause als Gastgeber ein. Die Show soll einen bunten Musikmix mit kultigen Videoclips bieten. Ab 2.50 Uhr folgt dann die "ZDF-Kultnacht" mit einer neuen Ausgabe, die das Beste aus der ZDF-Hitparty der Jahre 2007 bis 2015 präsentiert. Hits und Oldies von Künstlern wie Udo Jürgens, Helene Fischer, DJ Ötzi & Nik P. sowie eigens für die Show produzierte Medleys laden zum muskalischen Ausklang des Jahres 2023 ein.