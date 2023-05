"Sing meinen Song 2023": Wie kam Montez zum Rap?

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2023 läuft aktuell mit Staffel 10, und Montez ist als Teilnehmer dabei. Alle wichtigen Infos über den Rapper finden Sie hier im Porträt.

" Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" begeht 2023 einen runden Geburtstag. Die Musik-Event-Reihe und ihr Moderator, der Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding, sind am 25. April 2023 mit der 10. Staffel bei Vox auf die Monitore zurückgekehrt - Start und Sendetermine lagen bereits seit einiger Zeit fest. Das Jubiläum feiern Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, Singer-Songwriterin LEA , Sänger Clueso, Songwriter, Schauspielerin und Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann sowie Chartstürmer Nico Santos. Auch Montez gehört zu den Teilnehmern in Staffel 10 - wir stellen Ihnen den Rapper in diesem Porträt vor.

"Sing meinen Song 2023": Wer steckt hinter dem Namen Montez?

Hier zunächst mal in aller Kürze die Daten zu seinem Steckbrief:

Name Montez Amtlicher Name Luca Manuel Montesinos Gargallo Beruf Rapper Geburtstag 07.04.1994 Sternzeichen Widder Geburtsort Bielefeld Staatsangehörigkeit Deutsch Haarfarbe braun Augenfarbe braun

Montez, der Mann mit dem langen und sehr spanisch klingenden Namen, stammt also aus Nordrhein-Westfalen - aber der Verdacht auf spanische Wurzeln stimmt natürlich. Trotzdem ist er ein echter Bielefelder. Er sei in Ostwestfalen ständig umgezogen, hat er dem Spiegel in einem Podcast verraten. Und, da wir gerade bei dieser Quelle sind: Montez wird dort attestiert, dass er einer "der gerade erfolgreichsten Künstler" sei - häufiger gehört als Grönemeyer, Haftbefehl oder die Toten Hosen. Sein Titel "Auf & Ab" wurde zwischen Sommer 2021 und Juni 2022 allein bei Spotify mehr als 100 Millionen Mal gestreamt. "Auf & Ab" gewann zudem im Januar 2022 Platin.

"Sing meinen Song 2023": Montez kam durch seinen Cousin zum Rappen

Sein sechs Jahre älterer Cousin habe ihn zur Rapmusik gebracht, erzählte er in dem erwähnten Interview. Damals sei er sechs oder sieben Jahre alt gewesen, und er sei in die Welt von Wu-Tang Clan, 50 Cent sowie Eminem eingetaucht - unter anderem.

Mit 13 Jahren hat Montez seine ersten eigenen Texte geschrieben, inspiriert durch Eminem. 2010 publizierte er unter dem Titel "Punchlines Eines Melancholikers" sein erstes Mixtape. Seit dieser Premiere sind eingängige Melodien zum akustischen Markenzeichen seiner Songs geworden.

2011 gewann er den Preis "Newcomer des Jahres" der Online-Plattformen hiphop.de und Juice. In der Jury saßen unter anderem Künstler wie Melbeatz, Olli Banjo, Azad, Sido, K.I.Z und Kool Savas. Im selben Jahr veröffentlichte Montez sein Debütalbum "Venedig".

Seinen ersten Plattenvertrag unterzeichnete er 2012 beim Label Essah Entertainment. Dessen Boss Kool Savas nahm ihn als Supportact mit auf die eigene Deutschlandtour. Noch im selben Jahr trat der damals 18-Jährige auf dem Hip-Hop-Festival Splash vor dem US-Rapper Kendrick Lamar als Headliner auf. Splash gilt als das größte Hip-Hop-Festival Deutschlands.

Nach diesem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere hätten ihm Angstzustände, Schreibblockaden und Depressionen zu schaffen gemacht, sagte er im Spiegel-Podcastinterview. Er habe lange gebraucht, um seinem Alltag durch Gelegenheitsjobs wieder eine Struktur zu geben und dabei unter anderem als Pizzabote oder Paketzusteller gearbeitet. Seinem Instagram-Post nach scheint er diese Phase glücklicherweise weit hinter sich gelassen zu haben.

Diskografie: Montez' Studioalben