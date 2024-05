"Sing meinen Song" 2024 - Eva Briegel im Porträt: Nach vielen Uni-Abbrüchen wurde sie zum Star

"Sing meinen Song" 2024 - Eva Briegel: Die "Juli"-Frontfrau hat ein Studium nach dem anderen geschmissen und sich der Musik verschrieben. Hier kommt ihr Porträt.

Popsänger und Liedermacher Johannes Oerding moderiert die elfte Staffel von " Sing meinen Song". Eine bunte Runde hochbegabter Künstler, unter ihnen Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, Pop-Sänger Emilio, "Broilers"-Frontmann Sammy Amara und Singer-Songwriter Tim Bendzko, interpretiert dabei bekannte Hits neu. Alle diese Künstler geben ihr Debüt in der beliebten Vox-Sendung und teilen eine weitere Premiere: An einem Abend nimmt der renommierte Musiker Peter Maffay als Special Guest am Tauschkonzert teil. Auch "Juli"-Frontfrau Eva Briegel lässt sich auf den Liedertausch ein. Wir skizzieren hier ein Porträt der Sängerin.

"Sing meinen Song" 2024 - Wann & wo läuft die Show?

In der Liste der Übertragung von "Sing meinen Song" 2024 steht es geschrieben: Am 23. April 2024 erfolgte der Start auf Vox - natürlich zur Primetime, um 20.15 Uhr. Eva Briegel war gleich in Show Nr. 1 an der Reihe. Die Ausstrahlung läuft immer zeitgleich beim sendereigenen Streamer RTL+, allerdings ist der Live-Empfang hier mit Kosten verbunden. Nach der Erst-Ausstrahlung stehen die Folgen des Tauschkonzerts noch eine ganze Weile zum Streamen bereit - ebenfalls bei RTL+. Alle Regularien findet man stets aktuell auf der Website des Anbieters.

Vox bringt jeweils im Anschluss an die Show - immer gegen 22.15 oder 22.20 Uhr - eine Doku zu der betreffenden Künstlerin oder dem Künstler. Gleich in der ersten Folge am 23. April war Eva Briegel mit der "Juli-Story" an der Reihe.

Eva Briegel bei "Sing meinen Song" 2024 - die "Juli"-Frontfrau hat mindestens sechs Studiengänge geschmissen

Vor zwei Jahrzehnten erlebte eine aufstrebende Band aus Gießen einen kometenhaften Aufstieg an die Chartspitze. Unter dem Namen "Juli" bekannt, führte ihre charismatische Sängerin Eva Briegel das Quintett an. Gemeinsam eroberten sie mit Hits wie "Perfekte Welle" die Musiklandschaft der Nullerjahre und hinterließen bleibende Spuren mit ihrem unverwechselbaren Sound.

Hier zunächst einmal die grundlegenden Facts & Figures zu Eva Briegel:

Name Eva Briegel Beruf Musikerin Geburtstag 3. Dezember 1978 Sternzeichen Schütze Geburtsort Leonberg ( Baden-Württemberg ) Größe 181 cm Social Website von "Juli"





Eva Briegel wurde in Leonberg geboren und zog mit ihrer Familie zunächst nach Böblingen, später nach Langgöns in Mittelhessen. Dort besuchte sie ab 1989 die Anne-Frank-Schule in Linden. Nach einem Jahr in der gymnasialen Oberstufe an der Liebigschule in Gießen machte sie schließlich 1998 ihr Abitur an der Gesamtschule Gießen-Ost.

Bereits während ihrer Schulzeit entdeckte sie ihre Leidenschaft für Musik und trat in verschiedenen Bands und Projekten als Sängerin auf. Trotz ihres Interesses an einer musikalischen Karriere begann sie zunächst ein Studium in Heidelberg, wechselte dann jedoch zur Justus-Liebig-Universität in Gießen, wo sie dreizehn Semester lang verschiedene Fächer studierte, darunter Kunstgeschichte, klassische Archäologie, Pädagogik, Psychologie, Germanistik und psychosoziale Medizin. Neben ihrem Studium arbeitete sie im Verkauf von Computern und in einer Bar. Im Jahr 2004 beschloss sie, ihr Studium vorzeitig abzubrechen.

Ihre musikalische Karriere startete im Jahr 2000, als sie vom Verlag Goodwell Music zur Band "Sunnyglade" gebracht wurde, die auf der Suche nach einer neuen Sängerin war - als Ersatz für Miriam Adameit. Eva Briegel übernahm die Rolle der Frontfrau. Die Band änderte ihren Namen 2001 in "Juli". Ihr Debüt-Single "Perfekte Welle" und das Album "Es ist Juli" waren große Erfolge. Im Oktober 2006 veröffentlichte die Band ihr zweites Album "Ein neuer Tag".

In einem Spiegel-Interview von 2007 unter dem Titel "Abgebrochen, Star geworden" wurde sie auf ihre ungewöhnlich vielen Studien-Abbrüche angesprochen. "Echte Freunde wurden das Studium und sie nicht", schrieb das Magazin damals. Gab es ein Comeback? 2023 stand sie nach eigenen Angaben gegenüber der deutschen Presseagentur kurz vor dem Abschluss ihres Bachelor-Studiums der Psychotherapie, das sie 2020 aufgenommen hatte.