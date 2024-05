Joy Denalane bei "Sing meinen Song" 2024: Deutschlands bekannteste Soul-Sängerin im Porträt

Joy Denalane ist bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2024 mit dabei. Wir stellen die Soul-Sängerin im Porträt näher vor.

Seit dem 23. April 2024 läuft Staffel 11 von " Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" auf VOX. Als Gastgeber fungiert in diesem Jahr wieder der Pop-Sänger und Songwriter Johannes Oerding. Auch die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sendung sind bereits seit längerem bekannt - eine von ihnen ist die Musikerin Joy Denalane. Das Duett "Mit dir", das sie gemeinsam mit der Hip-Hop-Band "Freundeskreis" aufnahm, wurde im Jahr 1999 zum Sommerhit und markierte rückblickend den Beginn ihrer erfolgreichen Karriere.

Heute gilt Joy Denalane als Deutschlands bekannteste Soul-und R&B-Sängerin, die ihre eigenen Songs als eine "Mischung aus Fiktionalität und gelebtem Leben" beschreibt. Wer ist Joy Denalane? Wie verlief ihre bisherige Karriere und wodurch zeichnet sich ihre Musik aus? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier.

Joy Denalane bei "Sing meinen Song" 2024: Herkunft, Werdegang und Musikrichtung

Joy Maureen Denalane, so der vollständige Name der Musikerin, wurde am 11. Juni 1973 in Berlin-Schöneberg als drittes von insgesamt sechs Kindern geboren und wuchs im Stadtteil Kreuzberg auf. Ihre Eltern, ein Südafrikaner und eine Deutsche, gaben ihr den Vornamen "Joy", der übersetzt so viel wie "Freude" bedeutet. Bereits im Teenager-Alter zog sie von zuhause aus, absolvierte mit 22 Jahren ihr Abitur und widmete sich fortan ausschließlich der Musik.

Schon 1996 unterzeichnete Joy ihren ersten Plattenvertrag als Solokünstlerin, der sich für sie jedoch zunächst als Enttäuschung entpuppte, weil sie sich musikalisch nicht frei nach ihren eigenen Wünschen entfalten durfte. Dennoch führte sie der Vertrag schließlich nach Stuttgart - dort lernte sie die Produzenten DJ Thomilla und Tiefschwarz kennen, mit denen sie den Song "Music" schrieb.

Kurz darauf feierte Joy einen großen Erfolg mit der Hip-Hop-Band "Freundeskreis", die für ihr Duett "Mit Dir" nach einer passenden Sängerin gesucht hatten und auf sie aufmerksam wurden. Das Liebeslied entwickelte sich 1999 zum Sommerhit. Anschließend löste Joy die Verträge mit ihrer Plattenfirma und ging mit der Band zwei Jahre lang auf Tour. Sie wurde Teil der FK Allstars, einem Zusammenschluss verschiedener Hip-Hop- und Reggae-Künstler und steht außerdem seit 2001 bei "Four Music" unter Vertrag, der Plattenfirma der Fantastischen Vier.

Für ihr Debütalbum "Mamani", das im Jahr 2002 erschien, reiste Joy nach Südafrika und gewann die Unterstützung vieler einflussreicher afrikanischer Musiker, darunter auch Hugh Masekela, der zu den wichtigsten Jazzmusikern Südafrikas zählt. Es folgten weitere Projekte mit Musikern wie dem senegalesischen Sänger und Komponisten Youssou N'Dour und dem Jazztrompeter Till Brönner sowie Konzerte in den USA. Darüber hinaus gewann Joy einen Comet in der Kategorie "Best Hip-Hop/R&B National" und erhielt drei Echo-Nominierungen.

Name: Joy Maureen Denalane

Beruf: Sängerin (Soul, R&B)

Sängerin (Soul, R&B) Geburtsdatum: 11. Juni 1973

11. Juni 1973 Geburtsort: Berlin-Schöneberg

Sternzeichen: Zwillinge

Soulsängerin Joy Denalane: Jury-Mitglied beim ESC und soziales Engagement

Im Jahr 2010 war Joy als Jury-Mitglied beim deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Star für Oslo" mit dabei. Sieben Jahre später, nämlich 2017, war sie neben der ehemaligen ESC-Gewinnerin Nicole, dem Musikproduzenten Andreas Herbig sowie den Sängern Adel Tawil und Wincent Weiss Teil der deutschen Jury für den Eurovision Song Contest in Kiew. Im September 2020 erschien ihr fünftes Studioalbum unter dem Titel "Let Yourself Be Loved" beim US-Label "Motown". Die neun englischsprachigen Titel sind im Stil der Soulmusik der 1960er und 1970er-Jahre gehalten. Joy wurde damit zur ersten deutschen Sängerin, die auf dem klassischen US-Label "Motown" veröffentlichte.

Neben ihrer Tätigkeit als Sängerin ist die heute 50-Jährige Mutter von zwei erwachsenen Söhnen und engagiert sich außerdem sozial. So ist sie vor allem bekannt für ihr Engagement im Kampf gegen AIDS. Sie unterstützt "Wola Nani", eine südafrikanische Organisation, die AIDS-kranken Frauen durch den Verkauf ihrer Handarbeit hilft. Zudem war Joy für die Deutsche AIDS-Hilfe 2003 das Gesicht der Kampagne "Ausgrenzung macht krank". Seit dem Jahr 2019 fungiert sie als Botschafterin für die Gleichstellungs-Initiative "Keychange".

2023 veröffentlichte Joy ihr sechstes Album, diesmal wieder in Zusammenarbeit mit "Four Music". Es trägt den Titel "Willpower" und hat für sie eine besondere emotionale Bedeutung. Den Song "Happy" widmete sie ihrem Vater, der während der Arbeit am Album verstarb. "Es war mir total wichtig, den Moment und das empfundene Gefühl in Form eines Songs festzuhalten", so die Sängerin in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau. Wie der Name des Songs aber bereits vermuten lässt, transportiert das Lied nicht nur Trauer, sondern auch auch viele positive Erinnerungen.