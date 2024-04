"Sing meinen Song" 2024: Tim Bendzko hat Theologie studiert

Tim Bendzko ist 2024 Teilnehmer bei "Sing mein Song" 2024. Alle Infos rund um den Werdegang und die Musik des Singer und Songwriters lesen Sie hier.

Tim Bendzko hatte seinen Durchbruch im Jahr 2011 mit "Nur kurz die Welt retten". Spätestens seit dem haben wohl die meisten schon mal von dem Musiker gehört. 47 Wochen lang war Tim Bendzko mit dem Lied in den deutschen Charts. Auch in Österreich und der Schweiz landete der Song in den Charts. 2024 ist er jetzt Teilnehmer der 11. Staffel von "Sing mein Song". Bei der Show kommen verschiedene Musiker und Musikerinnen zusammen und interpretieren gegenseitig ihre Songs. Seit vier Staffeln ist Johannes Oerding der Gastgeber. Aber wer genau ist Tim Bendzko? Der Singer und Songwriter im Porträt.

Tim Bendzko bei "Sing mein Song" 2024

Das Prinzip von "Sing mein Song" ist schnell erklärt: Es treffen sich verschiedene Musiker aus verschiedenen Genres und interpretieren ihre Lieder gegenseitig neu. Ziel ist es dem ursprünglichen Song neues Leben einzuhauchen und eine ganz persönliche Note zu geben. Tim Bendzko ist direkt am zweiten Abend der Show dran. Den Auftakt macht, laut Sendeterminen von "Sing mein Sng" 2024, Eva Briegel von Juli am 23. April 2024. Am 30. April 2024 steht dann der Tauschabend von Tim Bendzko auf dem Programm. Los geht es immer dienstags um 20.15 Uhr auf VOX.

Tim Bendzko bei "Sing mein Song": Werdegang, Alter und Musik

Schon als Kind wollte Tim Bendzko immer Sänger werden. Seinen Durchbruch hatte er jedoch erst mit 26 und auf dem Weg dahin hat er so einiges ausprobiert. "Ich glaube, es gibt ein relativ diffuses Bild von mir da draußen", erzählt er im Interview mit VOX. Der Musiker wuchs in der DDR auf und ging dort auf ein Sportgymnasium. Parallel dazu spielte er beim 1. FC Union Berlin Fußball. Später studierte er dann Evangelische Theologie und Nichtchristliche Religionen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Seine ersten musikalischen Erfahrungen sammelte er mit 16 Jahren beim Gitarrenunterricht. Im Jahr 2009 gewann er dann einen Talentwettbewerb, wurde daraufhin von Sony Music entdeckt und bekam schließlich einen Plattenvertrag. Von da an startete er seine professionelle Musikkarriere. Sein erster großer Hit war "Nur kurz die Welt retten". Der Song verkaufte sich über 500.000 Mal und wurde mit Platin prämiert. Der Singer-Songwriter wurde 2011 außerdem mit dem Medienpreis "Bambi" in der Kategorie "Newcomer" geehrt. Im Jahr 2012 bekam er noch den "Echo" in der Kategorie "Newcomer National". Bis heute bringt Tim Bendzko neue Musik raus. Kurz vor dem Beginn des Tauschkonzerts kam am 19. April 2024 seine neue Single "Komm schon" auf den Markt.

Steckbrief von Tim Bendzko:

Name: Tim Bendzko

Geburtsdatum: 09.04.1985

09.04.1985 Geburtsort: Köpenick , Berlin

, Sternzeichen: Widder

Widder Alter: 39 Jahre

39 Jahre Größe: 188 cm

Tim Bendzko bei "The Masked Singer" und "The Voice Kids"

Der Auftritt bei "Sing mein Song" 2024 ist nicht der erste TV Auftritt des 39-Jährigen. Neben Talentshows und dem Bundesvision Songcontest von Stefan Raab war er auch bei " The Masked Singer" und " The Voice Kids" zu sehen. Im April 2012 startete die erste Staffel von "The Voice Kids" mit Tim Bendzko Juror und Coach. An der Seite von Lena Meyer-Landrut und Henning Wehland coachte er die jungen Talente. Im Jahr 2023 sah man ihn dann bei "The Masked Singer". Als Klaus Claus wollte er bis zum Schluss unentdeckt bleiben, wurde jedoch in Folge 5 desmaskiert. (lob)