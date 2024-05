"Sing meinen Song" 2024: Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

"Sing meinen Song" kehrt 2024 mit neuen Folgen und neuen Musikern zurück. Alle Infos rund um Übertragung im TV oder Stream und zur Wiederholung gibt es hier.

Der Start der 11. Staffel von "Sing meinen Song" 2024 erfolgte bereits am 23. April 2024. Die Sendung, bei der Musiker neue Musikrichtungen kennenlernen, ist seit 2014 ein fester Bestandteil von Vox. Moderiert wird die Sendung von Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding, der 2019 einer der Teilnehmer war, bevor er 2020 die Moderation der Sendung übernahm.

Das Konzept von " Sing meinen Song" bleibt 2024 unverändert. Musiker aus verschiedenen Musikrichtungen tauschen untereinander ihre Songs aus und singen diese. Die diesjährigen Kandidaten der Musiksendung sind unter anderem Eva Briegel, Joy Denalane, Eko Fresh, Sammy Amara, Emilio und Tim Bendzko - sowie ein Special-Guest. Peter Maffay wurde von seinem Freund Johannes Oerding eingeladen und tritt vor dem Beginn seiner Farewell-Tour bei "Sing meinen Song" 2024 auf.

Doch wann und wo wird "Sing meinen Song" 2024 übertragen? Alle Informationen zur Übertragung im TV oder Stream sowie zur Wiederholung der Folgen finden Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Übertragung von "Sing meinen Song" 2024 im TV und Stream

Auch die Folgen der 11. Staffel werden auf Vox übertragen. Der Sender zeigt die Sendung immer dienstags die Möglichkeit, die neuen Folgen zur Primetime um 20.15 Uhr zu schauen. Neben der TV-Übertragung können Sie die Folgen auch auf der Streamingplattform des Senders, RTL+, finden. Die Folgen können sieben Tage nach der Übertragung der letzten Folge im TV kostenlos auf RTL+ abgerufen werden. Außerdem können Sie die Folgen ab der zweiten Folge bereits eine Woche vor der Ausstrahlung im TV auf RTL+ streamen, sofern Sie ein Premium-Abo besitzen. Ein solches Abo kostet - Stand April 2024 - 6,99 Euro im Monat. Zu möglichen Wiederholungen der 11. Staffel von "Sing meinen Song" hat VOX noch nichts bekannt gegeben.

Ablauf von "Sing meinen Song" 2024: Worum geht's in der Show?

Der Ablauf der Sendung hat sich seit ihrem Start im Jahr 2014 nicht geändert. Musiker aus verschiedenen Musikrichtungen treffen in mehreren Tauschkonzerten aufeinander. Jede Folge ist hierbei einem von ihnen gewidmet. Die anderen Teilnehmer müssen an diesem Abend jeweils einen Song des ausgewählten Sängers mit ihren eigenen Stilen interpretieren und vortragen. Währenddessen trägt der Sänger, der im Fokus der aktuellen Folge steht, ein ganz neues Lied vor. Am Ende der Folge wird ein Lied ausgewählt und als Song des Abends gekürt. Das Format basiert auf der niederländischen Sendung "Beste Zangers", die seit dem Jahr 2009 übertragen wird.