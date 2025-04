„Sing meinen Song“ 2025: Michael Patrick Kelly lebte für sechs Jahre im Kloster

Die Musikreihe „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ kehrt mit einer zwölften Staffel auf die Bildschirme zurück. Ab dem 22. April 2025 zeigt VOX immer dienstags um 20.15 Uhr neue Folgen der beliebten Show. Die Sendetermine von „Sing meinen Song“ 2025 sind zudem über den Streamingdienst RTL+ abrufbar, wo die Übertragung auch zeitunabhängig möglich ist.

In der aktuellen Staffel kommen erneut sieben Künstlerinnen und Künstler in Südafrika zusammen, um ihre Lieder gegenseitig neu zu interpretieren. In einer entspannten Atmosphäre entstehen auf der ikonischen Couch musikalische Neuentdeckungen, bei denen persönliche Geschichten ebenso im Mittelpunkt stehen wie kreative Arrangements. Zu den Teilnehmern von Staffel 12 gehören sowohl etablierte Namen als auch aufstrebende Talente aus unterschiedlichen Genres. Mit dabei sind unter anderem Mieze Katz, bekannt als Frontfrau der Band MiA., die Singer-Songwriterin Madeline Juno und Bosse. Zudem sind Boki, Mitglied der Band ClockClock und der Rapper FiNCH mit von der Partie. Johannes Oerding übernimmt wie schon in den letzten Staffeln die Rolle des Gastgebers.

„Sing meinen Song“-Erfahrung bringt 2025 wieder Michael Patrick Kelly mit. Der gebürtige Ire nimmt bereits zum vierten Mal an der Sendung teil. Mit Songs wie „Wonders“ und „Beautiful Madness“ hat er sich bereits weit über die Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen gemacht. Hier stellen wir Ihnen den Singer-Songwriter im Porträt vor.

Porträt von Michael Patrick Kelly: Mit seinen Songs wurde er international bekannt

Michael Patrick Kelly hat sich als international erfolgreicher Musiker etabliert. Der irisch-amerikanische Künstler verfolgt seit Jahren eine eigenständige Solokarriere. Laut den Angaben auf seiner eigenen Website hat er über 20 Millionen Tonträger verkauft. Durch den Erfolg und einer Vielzahl internationaler Kollaborationen zählt er heute zu den etablierten Namen im Pop-Bereich.

Sein aktuelles Album „B•O•A•T•S“ (Based On A True Story) markiert einen weiteren Meilenstein. Inspiriert von realen Geschichten, verarbeitet Kelly in seinen Songs persönliche Erlebnisse und gesellschaftliche Themen. Titel wie „Beautiful Madness“, „Throwback“ und „Blurry Eyes“ erreichten europaweit hohe Chartplatzierungen und wurden vielfach ausgezeichnet. Die erweiterte Albumversion enthält unter anderem den Song „Wonders“ mit der US-Rap-Legende Rakim – ein Beispiel für Kellys genreübergreifende Offenheit und internationalen Anspruch. Auch als Songwriter für andere Künstler konnte er Erfolge feiern, etwa mit dem EDM-Hit „Where Are You Now“ von Lost Frequencies und Calum Scott. Seine musikalische Bandbreite und stilistische Flexibilität machen ihn zu einem gefragten Namen in der internationalen Musikszene.

Michael Patrick Kelly: Vom Kelly Family-Star ins Kloster und zurück zur Musik

RTL zufolge wurde Michael Patrick Kelly am 5. Dezember 1977 in Dublin als zehntes Kind von Daniel und Barbara-Ann Kelly geboren. Nach dem Tod seiner Mutter 1982 übernahm sein Vater die Erziehung. Schon früh war die Familie als Straßenmusiker in Europa und den USA unterwegs und wurde später als „The Kelly Family“ bekannt. Michael Patrick Kelly wurde von seinem Vater zu Hause unterrichtet und sprach mehrere Sprachen fließend. Er begann mit der Tin Whistle und spielte später Gitarre, E-Gitarre, Bass, Klavier und Keyboard in der Familienband. Mit 15 Jahren komponierte er den Hit „An Angel“, der in Deutschland elf Wochen in den Top Ten blieb und international erfolgreich war. Als Teenager wurde er zum Star, übernahm mit 18 Jahren die musikalische Leitung der Band und erlebte den Durchbruch der Kelly Family.

Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2002 veröffentlichte Kelly 2003 sein Soloalbum „In Exile“, auf dem er von seinem neu entdeckten Glauben sprach. 2004 zog er sich aus dem Showbusiness zurück und trat in ein katholisches Kloster in Frankreich und Belgien ein. Dort nahm er den Namen John Paul Mary an und studierte Philosophie und Theologie. Nach sechs Jahren im Kloster kehrte er schließlich zur Musik zurück.

„Sing meinen Song“ 2025: Diese Lieder von Michael Patrick Kelly werden neu interpretiert

Jeder Künstlerin und jedem Künstler von „Sing meinen Song“ 2025 wird eine eigene Folge gewidmet. Die Episode mit den Neuinterpretationen von Michael Patrick Kellys Songs wird am Dienstag, dem 29. April 2025, um 20.15 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Zu diesem Anlass haben die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 12. Staffel folgende Songs von Michael Patrick Kelly vorbereitet:

Madeline Juno mit dem Song „Wonders“

Bosse mit dem Song „Roundabouts“

FiNCH mit dem Song „Throwback“

Mieze Katz / MiA. mit dem Song „Running Blind“

Michael Patrick Kelly mit dem Song „The One“

Johannes Oerding mit dem Song „Mother‘s Day“

ClockClock mit dem Song „Blurry Eyes“